Von Caspar Oesterreich

Elztal. "Seit fünf Jahren herrscht wirklich Krieg im Wald", sagt Thomas Müller und zeigt nach oben in die Baumkronen. Die Waldbegehung hat noch nicht einmal richtig begonnen, doch schon rund um den Parkplatz der Elzberghalle in Dallau deutet er auf gut ein Dutzend Bäume, die kurz vor dem Absterben sind. "Wir werden sie noch vor dem Frühjahr aus Sicherheitsgründen entfernen müssen." Als Förster in Elztal ist Müller der Natur tief verbunden. Der fortschreitende Klimawandel und dessen Folgen bereiten ihm zunehmend Sorgen. "Die nachfolgenden Generationen werden mit immensen Problemen konfrontiert werden", ist sich der 60-Jährige sicher.

Förster Thomas Müller zeigt auf die vielen stehengelassenen Stämme, die als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse und Insekten dienen sollen. Foto cao

Dass es dem Elztaler Wald (wie dem Forst überall in Deutschland) als Folge des Klimawandels immer schlechter geht, könnten auch Laien ganz einfach erkennen. Selbst im Winter, wenn das Laub schon längst auf den Boden gefallen ist: "Dem Baum hier geht es noch relativ gut, die Krone ist stark und hat sehr viele kleine feine Ästchen, an denen im Frühling viele Blätter wachsen können", weist Müller auf eine große Buche. "Die beiden Kandidaten daneben machen es aber nicht mehr lange. Die haben fast gar keine kleinen Triebe mehr, die dünneren Feinreisigäste mit ihren Knospen sind dürr geworden und längst abgefallen", erklärt der Förster. Wer im Frühling oder Sommer unter einem Baum stehe und durch das Blätterwerk hindurch noch den Himmel erkenne, könne sicher sein, "dass mit dem Baum Nadeln oder Blätter fehlen und etwas nicht in Ordnung ist".

Gut ein Drittel der Bäume im Elztaler Gemeinde- und Privatwald seien mittlerweile krank, erklärt Müller, Gründe gebe es viele dafür. "Ein Hauptstressfaktor ist der Wassermangel in der Wachstumszeit der Bäume, also zwischen April und Mitte Oktober. Der anhaltende Wassermangel der vergangenen Jahre schwächt die Pflanzen sehr, und macht sie anfälliger gegen ihre Feinde." Nadelbäume zum Beispiel können dann weniger Harz zur Abwehr ganzer Armeen von Borkenkäfern bereitstellen. Laubbäume drehen ihre Blätter aus dem direkten Licht oder werfen diese verfrüht ab, um nicht zu überhitzen.

"Besonders die älteren Bäume schaffen es nicht mehr, ihre Blätter oder Nadeln in über 30 Metern Höhe ausreichend mit Wasser zu versorgen und geben ganze Kronenteile auf. Das führt zu stärkerer Besonnung der Stämme und als Folge zu Sonnenbrand auf der Rinde, die dann abplatzt", erklärt der Förster. Tiefwurzelnde Baumarten (zum Beispiel Eichen, Tannen) kämen noch länger an das absinkende Grundwasser, "Flachwurzler wie Fichten sitzen schneller auf dem Trockenen und reagieren zuerst".

Vor zehn Jahren habe es noch ausgereicht, ein- bis zweimal pro Jahr den Zustand der Bäume im 810 Hektar großen Gemeindewald zu kontrollieren, kranke Exemplare zu markieren und zu fällen. "Heute mache ich fünf- bis sechsmal im Jahr Kontrollgänge, gerade entlang der Straßen, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können", macht Müller die unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels deutlich. Der Zustand eines Baumes könne sich mittlerweile innerhalb von nur wenigen Wochen dramatisch verschlechtern.

Erst kürzlich schickte Müller Waldarbeiter mit Kettensägen und schwerem Gerät in den "Kampf", um entlang der Landesstraße L615 Richtung Muckental für Sicherheit zu sorgen. Auch an der nahe gelegenen Bahnstrecke war der Trupp im Einsatz. Zurückgelassen haben sie zahlreiche lange Baumstümpfe. "Die gekürzten Stämme sind keine Gefahr mehr. Zusätzlich sollen die Stammstücke als spätere Spechtbäume und Fledermausbrutstätten erhalten bleiben und das Kronenholz als liegendes Totholz im Bestand verbleiben." Der austretende Baumsaft – besonders der Hainbuchen – sei "die ideale Nahrung für die hier vorkommenden Hirschkäfer und einer Vielzahl anderer Insekten".

Schweres Gerät war im Wald, ... Foto: cao

Die Beratung und Betreuung Hunderter Privatwaldbesitzer in seinem Revier ist für Förster Müller "ebenso dringlich wie unerlässlich". Denn diese kleinparzellierten Wälder seien oft nadelholzreicher angelegt und deshalb noch stärker von den Folgen der Klimaveränderung betroffen. "Zur Stabilisierung dieser Wälder, zur Neuanlage als artenreiche Mischwälder hat das Land umfangreiche Förderprogramme aufgelegt, die einen immens hohen zeitlichen wie logistischen Beratungsaufwand erfordern."

In seinem Wirken als Förster setzt Müller auf Nachhaltigkeit und – wo möglich – auf eine natürliche Waldverjüngung. "Es ist ein Balanceakt zwischen Nutzung und Naturschutz." Zwischen 5000 und 6000 Festmeter Holz würden pro Jahr in Elztal geerntet. Dort, wo es noch funktioniert, soll sich der artenreiche Mischwald selbst fortpflanzen. "Probleme entstehen dann, wenn ein überhöhter Rehwildbestand die ohnehin selteneren Baumarten noch zusätzlich verbeißt, und nach einige Jahren von zehn bis 15 Baumarten auf einer Waldparzelle nur noch zwei bis drei Arten übrig bleiben." Rehwild selektiere, betont Müller.

... entlang der Bahnlinie ... Foto: cao

Im Spätherbst würden zudem Sauenrotten die Eichelmast dezimieren. "Die Jäger und die Jagdverpachtung sind hier besonders wichtig, haben sie doch einen enormen Einfluss auf die Wälder der Zukunft! Scheitert die Naturverjüngung, oder will man andere, klimastabilere Baumarten wie Nussbäume, Roteichen, Douglasien, Elsbeeren oder Edelkastanien, dann muss teuer gepflanzt und aufwendig geschützt werden", sagt Müller.

Er selbst tut viel dafür, den Gemeindewald auch für zukünftige Generationen zu erhalten und als Naherholungsgebiet attraktiv zu gestalten. Mehr als 50 kleine Teiche und Tümpel hat er im Wald ausgehoben, die als Wasserspeicher, Hochwasserpuffer und Feuchtbiotop dienen sollen. "Nach kurzer Zeit sind sie ein Paradies aus zweiter Hand für Flora und Fauna, ein Hotspot für Amphibien aller Art." Bei seinen Orchideen-Wanderungen führt Müller Besucher selbst durch die vier Naturschutzgebiete auf Elztaler Gemarkung und zeigt die Besonderheiten auf. Diverse Schulen machen Praktika im Elztaler Wald, und im Sommer finden wochenlang Waldkindergärten statt. Entlang des Weges am Trienzbach hat Müller mit Schülern der Elztalschule bunte Gesichter aus Ton an Bäumen aufgehängt. "Seitdem werfen Spaziergänger viel weniger Müll in den Wald, weil sie sich von den Baumgesichtern beobachtet fühlen", hat der Förster festgestellt.

... und der Landesstraße im Einsatz. Foto: cao

Für Besucher gibt es im Trienztal aber noch viel mehr zu entdecken. Etwa den Steinkreis der Bildhauerin Eva-Gesine Wegner oder die davon nur wenige Schritte entfernte Lourdes-Grotte und die nahe gelegene Kneippanlage. Der "Dicke Willie", eine beeindruckende, etwa 180 Jahre alte und 42 Meter hohe Fichte mit einem Stammumfang von mehr als vier Metern ist ebenso einen Abstecher wert. Und dann steht da plötzlich an einem Ausblick der Kinderfreund "Wurzelino", der als Waldhüter die Stellung hält, falls der Förster mal nicht zugegen ist. Sein wurzeliges Haupt ist mit Traumfängern und kleinen Basteleien geschmückt, am Stamm hängt ein Briefkasten für Nachrichten der Kinder, die auch beantwortet werden.

Es bleibt zu hoffen, dass Thomas Müller den Krieg gegen den Klimawandel gewinnt, sich wacker auf den Schlachtfeldern der Waldverjüngung und Neupflanzungen schlägt. Wenn nicht, ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel übrig vom Gemeindewald in Elztal, wie wir ihn heute kennen.