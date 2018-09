Schwanheim. (bx) Nachdem in den letzten Jahren der Christbaumverkauf bei der "Kleinen Odenwälder Waldweihnacht" am Hansewiesenparkplatz (zwischen Schwanheim und Eberbach) eine sehr gute Resonanz erfahren hatte, wurde die Aktion dieser Tage wiederholt. Bei leichtem Schneefall bevölkerten zahlreiche Besucher die Christbaumkulturen, ganze Familien diskutierten über den schönsten Baum. War der erst mal gefunden, konnte dieser selbst gesägt werden, auf Wunsch gab’s auch Hilfe von den Forstbediensteten vor Ort, etwa um die ausgewählten Exemplare zum Auto zu schleppen.

Nach erfolgreicher Suche bot sich Gelegenheit, die Stände am Waldrand, die von der Forstbetriebsleitung Schwarzach, dem Kreisforstamt Rhein-Neckar-Kreis, dem Bürgermarkt Neunkirchen, der Diakonie, dem VfB Eberbach und privaten Anbietern aufgestellt worden waren, zu erkunden. Im Angebot waren kleine Geschenke, Glühwein, Kaffee, allerlei Speisen und ausgiebige Gespräche. Durch die Erklärungen der Fachleute und dank der aufgestellten Informationstafeln konnte man erfahren, unter welchen Bedingungen die Pflanzungen erfolgen: Die Bäume werden auf dem sechs Hektar großen Anbaugebiet unter einer Hochspannungsleitungszone von den Forstwirtschaftsmeistern und den Auszubildenden der Forstbetriebsleitung mit einer Größe von 20 cm angepflanzt und dann zwischen acht und zehn Jahre lang durch Pflegeschnitte bearbeitet, damit sie eine ansprechende Formgebung erhalten. Während der Anbauzeit wird bewusst auf ökologische Gesichtspunkte Wert gelegt und grundsätzlich auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet. Dadurch könne man gesundheitsgefährdende Ausdünstungen des Baumes im Haus vermeiden. Die in den Kulturen wachsenden Gräser und Kräuter, die das Wachstum behindern könnten, werden von Shropshire-Schafen abgeweidet, so dass keine weiteren Pflegemaßnahmen erforderlich sind. "Unser ökologisches Konzept, bei dem wir das Höhenwachstum mit einer Spezialzange statt synthetischer Wuchsstoffe regulieren, trägt ebenso wie der Einsatz von Düngerzugaben nur an nährstoffarmen Partien dazu bei, dass keine Umweltbelastung erfolgt", so Nils Gütle, techn. Leiter des forstlichen Hauptstützpunktes im Wasserschloss Schwarzach.

Bei dezent im Hintergrund laufender Weihnachtsmusik dokumentierte ein Fernsehteam des SWR vor Ort, dass sich aus dem Tannenbaumkauf am Waldrand ein geselliges Familienevent entwickelt hat, was die große Schar munter spielender Kinder nur unterstrich.