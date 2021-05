Noch herrscht im Kinosaal in Neckarelz gähnende Leere. Doch nicht mehr lange: Spätestens ab dem 1. Juli öffnet die Kinostar Filmwelt wieder die Türen und nimmt ihre Besucher mit in fremde Welten und zu den Abenteuern ihrer Helden. Foto: zg

Von Noemi Girgla

Neckarelz. Schnittige Autos jagen über die Leinwand, das Brüllen zweier Riesenmonster lässt den Saal erbeben, Scarlett Johansson stellt sich als "Black Widow" ihrer KGB-Vergangenheit. Fiktion? Nein: wahrwerdender Traum zahlreicher Kinoliebhaber. Denn ab dem 1. Juli sollen die Lichtspielhäuser wieder öffnen dürfen. Die RNZ hat sich mit Michael Roesch, Geschäftsführer der Kinostar Theater GmbH, zu der auch die Kinostar Filmwelt in Neckarelz gehört, über den bevorstehenden Öffnungsschritt unterhalten.

Michael Roesch. Foto: zg

Herr Roesch, der 1. Juli ist noch einige Wochen hin. Warum wurde dieses Datum gewählt?

Der 1. Juli wird angepeilt, damit die Kinobetreiber dann auch genügend Filme am Start haben, wenn es wieder losgeht. Außerdem warten wir derzeit noch auf ein "Update" der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, damit wir wissen, an welche Regeln wir uns als Betreiber zu halten haben. Ich hoffe aber, dass wir das Kino in Neckarelz, sofern die Inzidenz das zulässt, ein bis zwei Wochen vorher öffnen können.

Mit welchen Vorgaben rechnen Sie?

Da kann ich nur spekulieren; wir müssen die Verordnung abwarten. Ich halte es aber für wahrscheinlich, dass es auch bei den Kinos auf die "drei G", also geimpfte, genesene und getestete Besucher, hinauslaufen wird.

Von welcher Auslastung der Kinosäle gehen Sie dann aus?

Auch das bleibt abzuwarten. Ich rechne aber damit, dass wir mit einer Auslastung von etwa 50 Prozent zu rechnen haben werden.

Erwarten Sie einen großen Andrang?

Ja, auf jeden Fall. Die Leute sind ausgehungert nach Kino. Wir haben schon viele Anfragen bekommen, wann es denn endlich wieder losgeht. Und wenn man nach Frankreich schaut, wo am vergangenen Wochenende die Kinos wieder öffnen durften, sieht man, wie sehr die Menschen darauf warten, wieder ins Kino zu gehen. Dort gingen gleich 37 Filme an den Start, und die Betreiber verzeichneten einen Rekord-Starttag.

Wie kommt es, dass nach monatelanger Zurückhaltung jetzt so viele Filme auf einmal von den Machern freigegeben wurden und auf den Markt drängen?

Das liegt daran, dass in vielen Ländern die Kinos wieder öffnen. Die Filme starten, wenn es weltweit genug Publikum gibt. Als größter Markt sind hier klar die USA zu nennen. Dort sind die Impfungen schon weit fortgeschritten, es wird gelockert, die Kinos öffnen, und die Menschen nutzen das Angebot.

Nun gibt es ja aber auch einige Produzenten, die die Wiederöffnung der Kinos nicht abgewartet haben und ihre Filme an Streamingdienste verkauft haben. Hat das für Unmut gesorgt?

Eigentlich nicht. Die Kinos waren ja zu und hätten die Filme nicht zeigen können. Warner Bros. hat "Wonder Woman" an Sky abgegeben. Zu warten, wäre aufgrund der Piraterie sinnlos gewesen. Der Film war in einigen Ländern schon angelaufen und konnte nicht weiter zurückgehalten werden. Disney hat auf der eigenen VOD-Plattform den Animationsfilm "Soul" veröffentlicht, aber das war okay, es war eben eine Notsituation. "Cruella" wird in einigen Tagen auf Disney Plus anlaufen, soll aber auch parallel in Kinos angeboten werden.

Aber Michael "Bully" Herbig hatte ja doch einigen Gegenwind, als er seinen neusten Film an Amazon Prime verkauft hat.

Das lag daran, dass die Kinos den Film "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" schon monatelang beworben hatten. Jetzt haben sie quasi umsonst Werbung für einen Streamingdienst gemacht – und das hat sie natürlich geärgert. Aber bis zwei Wochen vor Filmstart kann sich der Verleih noch umentscheiden, wo der Film gezeigt werden soll. Ich glaube aber, dass Herbig seine Entscheidung im Nachhinein doch etwas bereut hat. Gerade in den sozialen Medien gab es sehr viel negatives Feedback.

Welche Filme erwarten denn nun die Kinogänger?

Ich persönlich freue mich besonders auf den neuen Marvel-Film "Black Widow", der am 8. Juli anläuft. Schon am 1. Juli kommen "Godzilla vs. Kong" und dann am 15. Juli "Fast and Furious 9" raus. Am 5. August laufen der neue Eberhofer-Krimi "Kaiserschmarrndrama" und "The Suicide Squad 2" an. Und am 30. September soll, nachdem er mehrfach verschoben wurde, auch endlich der neue Bond-Film in die Kinos kommen.

Und was wird für die kleinen Kinogänger angeboten?

Da ist an erster Stelle "Peter Hase 2" zu nennen, den wir dann auch nachmittags im großen Saal zeigen werden. Es kommen aber auch "Cats and Dogs 3", "Space Jam 2", ein neuer Croods-Film und für die ganz Kleinen "Paw Patrol" raus. Nicht zu vergessen: "Tom und Jerry".

Das sind aber alles Filme, die erst im Juli erscheinen. Was wollen Sie denn zeigen, wenn sie in Neckarelz tatsächlich schon vor dem 1. Juli öffnen dürfen?

Ab den 1. Juli ist unser Programm schon ziemlich klar. Davor müssen wir sehen, was wann anläuft. Einzelne Filme starten schon früher, aber beispielsweise "Tenet" kann man auch noch mal einsetzen. Der Film ist nur kurz in den Kinos gelaufen.

Dafür aber schon seit einer Weile auf Amazon Prime.

Es gibt aber genügend Leute, die diesen Film noch im Kino sehen wollen. Das ist ein Erlebnis, das man zu Hause einfach nicht bekommt. Egal, wie gut der Fernseher und die Heimkinoanlage sind. Das Kinogefühl kann bei solchen Filmen nicht ersetzt werden.

Wie haben Sie und Ihre Angestellten die kinofreie Zeit genutzt? Was erwartet die Filmliebhaber in Neckarelz?

Wir haben einige Renovierungsarbeiten vorgenommen, sowohl in den Sälen als auch im Foyer. So hat zum Beispiel Saal 1 eine neue Leinwand bekommen, und wir haben in den Vorführräumen zwei neue 3D-Geräte eingebaut, sodass nun alle drei Säle 3D-Filme zeigen können. Im Foyer und im Eingangsbereich wurde die Decke erneuert, und wir haben auf umweltfreundliche LED-Beleuchtung umgestellt. Für Zuschauer, die auf den Beginn ihrer Vorstellung warten, haben wir zudem noch ein schönes Sofa im Foyer aufgestellt. Jetzt sind wir aber alle glücklich, wenn es endlich wieder losgeht, und können den Start kaum erwarten.