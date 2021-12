Von Stephanie Kern

Mosbach. Den ein oder anderen Shitstorm hat Elke Ender schon aushalten müssen, die ein oder andere Anfeindung auch. Elke Ender ist HNO-Ärztin in Mosbach, sie war stellvertretende Leiterin des Kreisimpfzentrums in Mosbach. Sie behandelt in ihrer Praxis auch Corona-Patienten, setzt sich für die Impfung ein, wirbt dafür und will Menschen davon überzeugen, dass die Gefahr von Nebenwirkungen deutlich kleiner ist als die, an Covid-19 schwer und langfristig zu erkranken. Sie ist überzeugt von den Impfungen – und plädiert auch dafür, Kinder mittels Impfung vor der Infektion zu schützen.

In den vergangenen Wochen hat Elke Ender knapp 100 Kinder "off label" geimpft. Also ohne, dass die Ständige Impfkommission die Impfung für Fünf- bis Elfjährige empfohlen hat. Die europäische Arzneimittelagentur Ema hatte den Impfstoff von Biontech/Pfizer aber bereits am 25. November zugelassen. "Das waren Kinder von Kollegen, die zum Teil extra eine weite Anreise auf sich genommen haben", berichtet Ender. Kinder, deren Eltern auf Covid-Stationen im Krankenhaus arbeiten; Kinder, die vorerkrankt sind; Kinder, die von ihren Großeltern betreut werden, die zur Risikogruppe gehören. "Ihre Eltern hatten sich vorher sehr gut informiert", berichtet die Ärztin. Seit Mittwoch (15.12.) werden nun auch die Kinderdosen an die Ärzte in Deutschland ausgeliefert. Jetzt kann man auch ganz offiziell Termine für die Kinderimpfung vereinbaren.

Den Impfstoff hat die HNO-Ärztin bisher mit speziellen Spritzen aus den Erwachsenendosen entnommen. Durch ihr Fachgebiet, zu dem auch die Behandlung von Allergien gehört, ist sie mit der Entnahme kleinster Medikamentenmengen vertraut. Geimpft werden können Fünf- bis Elfjährige mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer im Abstand von drei Wochen. Demnächst stehen auch die ersten Zweitimpfungen in ihrer Praxis an. "Es gab kaum Reaktionen und keine schwerwiegenden Nebenwirkungen", erzählt Ender.

In den USA seien bereits über 5 Millionen Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft, etwa eineinhalb Millionen Kinder wurden dort bereits zum zweiten Mal geimpft. "Bislang wurde dabei kein einziger Fall mit einer Herzmuskelentzündung oder einer vergleichbaren Nebenwirkung beobachtet. Das liegt vermutlich auch an der für Kinder angepassten, geringeren Impfdosis." Gleichzeitig seien allein in Deutschland 41 Kinder unter 18 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. "Ich würde nicht Russisch-Roulette mit meinen Kindern spielen", spricht sie sich klar für die Impfung dieser jüngeren Kinder aus.

Die Kosten-Nutzen-Rechnung spreche aus ihrer Sicht für die Kinderimpfung: Neben eventuellen Todesfällen müssten auch andere Faktoren berücksichtigt werden. Rein statistisch erkranke jedes 3000. an Corona erkrankte Kind auch an "Pims". Dies ist ein schweres entzündliches Krankheitsbild, das in seltenen Fällen bei Kindern und Jugendlichen in der Regel drei bis vier Wochen nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 (auch asymptomatisch) beobachtet wurde. Es ist zwar gut behandelbar und zieht wohl auch keine Nachwirkungen nach sich – gleichwohl ist es eine schwere Erkrankung. Gleichzeitig bestehe auch immer die Gefahr von Long-Covid bei Kindern. Wobei die Datenlage zu Long-Covid bei Kindern sehr limitiert ist, denn bisher wurden größtenteils Studien bei Erwachsenen publiziert. "Die Häufigkeit von Long-Covid bei Kindern kann noch nicht verlässlich erfasst werden", heißt es auf der Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Trotzdem kann die Fachärztin die zögerliche Empfehlung der ständigen Impfkommission, vorerst nur vorerkrankte Kinder zu impfen, nicht nachvollziehen. "Das Gremium bewertet Risiken sehr stark und ist sehr vorsichtig – was gut ist – es vergleicht aber in meinen Augen zu wenig mit dem Nutzen, den eine Impfung bringt und arbeitet zu langsam." Die Intention sei, niemandem zu schaden. Doch das tun in den Augen der Ärztin auch die Folgen einer Covid-Erkrankung. Gerade erst habe sie ein Kind behandelt, dem es "so mittelgut" gehe. "Die Impfung hat ein drastisch niedrigeres Risiko als die Infektion. Ich kann dieses ständige Abwarten nicht mehr ertragen."

Neben ihrer Arbeit in der Praxis und bei Impfaktionen liest die Medizinerin alles zum Thema Coronavirus, was neu erscheint. Seit Beginn der Pandemie habe sich natürlich auch die Behandlung der Patienten schon stark verändert. "Wir wissen inzwischen, welche Schmerzmittel gut helfen, welches Cortison in welcher Dosis helfen kann, einen Klinikaufenthalt zu vermeiden, und auch, wie wir mit dem Geschmacksverlust umgehen können." Für die Ärztin ist es ein Fehler, nach zwei Wochen wieder zur Arbeit zu gehen und wie immer weiterzumachen. "Denn man kann schon etwas tun, auch danach."

Ein berühmter Fall sei der des Fußballspielers Joshua Kimmich. Auch nach den zwei Wochen und ohne weitere Symptome wurden bei ihm Wasseransammlungen in der Lunge festgestellt. Warum sollte er der Einzige sein, der nach zwei Wochen noch nicht vollständig gesund ist? "Wer an Corona erkrankt, sollte sich auch um einen Termin in einer Schwerpunktpraxis bemühen. Denn Corona ist eine Krankheit, die Schäden macht, die man selbst nicht bemerkt." Davor soll die Impfung schützen und dafür kämpft Elke Ender auch weiterhin – möglichen weiteren Shitstorms zum Trotz.

Info: Terminvereinbarung bitte unter E-Mail an: Impfung-praxisender@outlook.de.