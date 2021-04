Von Peter Lahr

Katzental. "Jeder Baum hat mehr als 1000 Blüten. Nötig sind aber am Schluss nur 150 Früchte." So gesehen ist beim Apfel noch alles drin, hoffen Udo und Arno Gätschenberger, die den gleichnamigen Obstbaubetrieb zwischen Katzental und Dallau führen. Auch wenn die Eisheiligen bis Mitte Mai für frostige Nächte sorgen können, was sich in den letzten Nächten vor Ort tat, hat bereits weitreichende Konsequenzen.

"Das Problem war der warme März, der April ist bislang eher zu kalt und zu trocken", fasst Arno Gätschenberger die klimatischen Rahmenbedingungen zusammen. Weil es dieses Jahr zu früh warm wurde, starteten die Blüten im März bereits im Turbogang – und wurden jetzt umso stärker vom Nachtfrost geschädigt. Zweieinhalb Wochen im Voraus seien die Bäume da gewesen. Mittlerweile habe der kalte April aber wieder für einen "Ausgleich" gesorgt, die Blüten "stehen" seit zehn Tagen – "weil es zu kalt ist".

"Nicht alle Blütenblätter sind ja im gleichen Reifezustand. Nur bei geöffneten Blüten erfrieren die Stempel gleich – abzulesen nach einigen Tagen an schwarzen Stempeln. Wenn die Blüten noch geschlossen sind, können sie über eine gewisse Zeit lang Schutz bieten", erklärt Udo Gätschenberger.

"Der Frostschaden bei Birnen ist dieses Jahr enorm", weiß Arno Gätschenerger nach einer Bestandsaufnahme vor Ort. Er rechnet mit 80 Prozent Einbußen. Bei den Äpfeln seien zwischen 50 und 70 Prozent der Blüten erfroren. Vor allem die ersten, die sogenannten "Königsblüten" gingen verloren. Aus ihnen entwickeln sich – so zumindest die klassische Lehrmeinung – die besten Äpfel. Dennoch könnte es noch für einen vollen Ertrag reichen, je nachdem, wie das Jahr weiter geht. Doch auch da gibt es mittlerweile viele Fragezeichen.

"Früher sagte man, in zehn Jahren sind zwei Jahre schlecht, aber jetzt ist fast kein Jahr mehr normal", betont Udo Gätschenberger. Auch Arno Gätschenberger sieht die Folgen des Klimawandels zwischen den rund 163.000 Bäumen täglich: "Die letzten zehn Jahre sind total durcheinander. Letztes Jahr etwa hatten wir 60 Prozent der durchschnittlichen Ernte. Da kam der Frost später und hat viele Früchte erfroren." Udo Gätschenberger sieht die Obstbauern deshalb in einem "Dauerfeuer des sich verändernden Klimas". Jetzt hoffen die beiden erst mal darauf, dass die Tagestemperaturen wieder kontinuierlich über 12 Grad steigen. Denn erst dann verließen auch die Bienen wieder ihre Stöcke, um an den Obstbäumen ihre wichtige Bestäubungsarbeit fortzuführen. Gätschenbergers haben eigene Bienenvölker im Einsatz, aber auch Gastimker kommen gerne in das Blütenmeer. Wie sich dann der Sommer entwickeln wird, darüber kann man nur spekulieren.

Während Erdbeerbauern ihre Pflanzen mit Flies abdecken können, habe man bei den Obstbäumen keine vergleichbare Möglichkeit, den Blühzeitpunkt zu verändern, erklären Gätschenbergers. Sie kultivieren rund 300 Hektar Fläche, davon mehr als die Hälfte mit Obstbau. Rund 30 feste Mitarbeiter zählt der Betrieb, in der Saison kommen noch bis zu 20 Helfer hinzu. Es hängt also einiges davon ab, wie viele Früchte den Hof verlassen.