Die Jugendgruppe aus der Evangelischen Stadtmission nach getaner Arbeit. Sie hatten einer Winzerfamilie geholfen, zwei Häuser freizuräumen. Allen Helfern wird dieser Einsatz in Erinnerung bleiben. Foto: Möhrer

Mosbach/Ahrtal. (zg) Ende Juli fuhren Mitglieder der Evangelischen Stadtmission Mosbach – darunter auch ein Teil der Jugendgruppe – ins Ahrtal. Dort halfen sie bei den Aufräumarbeiten nach der verheerenden Flutkatastrophe und verteilten Hilfsgüter. Anlaufstelle für diesen Hilfseinsatz war die Freie Evangelische Gemeinde in Andernach, die in enger Zusammenarbeit mit den Behörden und Hilfsorganisationen vor Ort die jeweiligen Einsätze koordinierte.

Durch die Evangelische Allianz in Mosbach wurde die Anfrage nach Hilfsgütern weit in den Landkreis gestreut. Und die Hilfe war "unglaublich", wie Stadtmission-Mitarbeiterin Sulamith Anders berichtet. Neben vielen Einzelspenden engagierte sich auch der katholische Kindergarten Obrigheim, kontaktierte alle Eltern und packte innerhalb weniger Stunden vorbildlich beschriftete Kartons mit Hilfsgütern. Professionell unterstützt wurde die Aktion von der befreundeten Firma Lebsack aus Ingelfingen, die einen Transporter, schweres Gerät und jede Menge Arbeitsmaterial zur Verfügung stellte. So konnte das Hilfsteam vor Ort sofort loslegen.

Während Sulamith Anders mit ihrem Team für drei Tage ins Ahrtal fuhr, entschied der Jugendkreis der Stadtmission spontan, für einen Tag ebenfalls ins Katastrophengebiet zu fahren. "Wir haben einer Winzerfamilie geholfen, ihre beiden Häuser leer zu räumen", berichtet der 15-jährige Matteo Möhrer. "Im Keller waren die Öltanks ausgelaufen und das Öl hat sich mit Schlamm vermischt. Obwohl es schwere Arbeit war, haben wir den ganzen Keller freigeräumt. Später haben wir die oberen Stockwerke ausgeräumt und alles aus dem Fenster geworfen. Die Häuser waren bis zu den Dachgiebeln überschwemmt."

Allen Helfern wird dieser Einsatz in Erinnerung bleiben. Auf Bildern sieht man, wie sie mitanpacken, Hilfsgüter verpacken oder entladen, im Schlamm und vor Müllbergen stehen und wie sie mit den Menschen vor Ort in Kontakt treten, um schnell individuelle Hilfe zu leisten. Was allerdings nicht abbildbar ist, ist der Lärm von Hubschraubern, Pumpen, Presslufthämmern, Müllpressen, Hochdruckreinigern und das Kratzen von Schaufeln über Beton, um Keller vom Schlamm zu befreien.

Auch die Geschichten der Betroffenen haben die Helfer bewegt. "Eine Hausbesitzerin, der wir geholfen haben, hat erzählt, dass sie hörte, wie ihre Nachbarn ertrunken sind", berichtet Matteo Möhrer. "Auch waren wir im Haus eines älteren Ehepaares, dessen Öltank durch die Wassermassen Risse bekam. Überall hatte sich das Heizöl ausgebreitet und Haus und Traumgarten zerstört", erzählt Sulamith Anders. Das sehr edel eingerichtete Gebäude müsse nun abgerissen werden. "Doch das Ehepaar hatte Glück, denn wären sie in dieser Nacht zu Hause gewesen, wären sie ertrunken." Nun seien sie froh, eine Ferienwohnung gefunden zu haben, in der sie vorerst bleiben können. "Wir haben ihnen zugehört, eine offene Wunde versorgt und ihnen geholfen, ihr zerstörtes Inventar an die Straße zu tragen. Wir wurden immer wieder gefragt, wieso wir zum Helfen kommen. Dann haben wir erklärt, wie gut uns das Mitanpacken hilft, mit dieser Situation und der Hilflosigkeit umzugehen, und dass uns einfach die Liebe Jesu treibt, der uns das ja vorgelebt hat."

Für Matteo Möhrer war der Einsatz im Flutgebiet "eine gute Sache, auch wenn ich mir nicht vorstellen konnte, dass eine Überschwemmung so krass sein kann". Sein Zuhause in Mosbach bezeichnet er als "eine andere Welt", für die er sehr dankbar ist.

Dankbar sind alle Beteiligten, dass es weiter koordinierte Hilfseinsätze in der Region geben wird. Sie wissen aber auch, dass die große Hilfsbereitschaft wohl bald abebben wird. Wer selbst einmal dort anpacken möchte, sollte auf keinen Fall unangekündigt anreisen, betont die Evangelische Stadtmission Mosbach. Bei Interesse könne man sich etwa an die Organisation "To all nations" wenden, die professionell weltweit – und im Flutgebiet – Katastrophenhilfe koordiniert.

Info: www.to-all-nations.de