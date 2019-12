Von Heiko Schattauer und Stephanie Kern

Region Mosbach. Die Region hat ein überaus ereignisreiches Jahr hinter sich: Die Lage der Neckar-Odenwald-Kliniken und die Zukunft der Dualen Hochschule in Mosbach waren nur zwei der bestimmenden Themen - Ein Rückblick.

Die Kliniken sind nicht mehr tragbar

Annähernd 20 redaktionelle Beiträge, zahlreiche Leserbriefe, immer wieder neue Entwicklungen, meist alles andere als erfreulich: Die Neckar-Odenwald-Kliniken kamen 2019 nicht aus den Schlagzeilen. Im Laufe des Jahres beschließt man, sich vom defizitär betriebenen Wohn- und Pflegezentrum Hüffenhardt zu trennen. Am Ende des Jahres muss fraktionsübergreifend im Kreistag festgehalten werden: So kann sich der Neckar-Odenwald-Kreis seine Kliniken in Mosbach und Buchen schlicht nicht mehr leisten.

Mindestens 12 Millionen Euro Defizit sind für das das laufende Jahr auszugleichen, die Kreisumlage muss dafür um drei Prozent angehoben werden. Kurz vor Weihnachten erhalten die angekündigten "tief greifenden strukturelle Änderungen" ein Gesicht. Unter anderem soll der Fachbereich Gynäkologie/Geburtshilfe künftig nur noch in Buchen beheimatet sein, die Unfallchirurgie nur noch in Mosbach vorgehalten werden. Ende Januar 2020 muss der Kreistag über das geplante Maßnahmenpaket – mit dem das Defizit signifikant reduziert werden soll – entscheiden. Die Kliniken werden also auch 2020 ein bewegendes Thema bleiben.

Aus für Werkrealschulzug

Anfang August hat man ernüchternde Gewissheit: In Mosbach gibt es künftig nur noch einen Werkrealschulstandort. Nach langem Hin und Her, mehr oder weniger stimmigen Konzepten, reichlich Diskussionen und zerschlagenem Porzellan muss die Müller-Guttenbrunn-Schule ihr Werkrealschulangebot auslaufen lassen. In zwei aufeinanderfolgenden Jahren konnte keine Eingangsklasse gebildet werden. Trotz Schülerlenkung reichte die Anzahl der Anmeldungen nicht aus. Verbleibender Werkrealschulstandort in der Großen Kreisstadt ist damit die Lohrtalschule.

Sondermüll darf kommen

Im Februar hatte die RNZ exklusiv über das Vorhaben berichtet, im Oktober gab es bereits grünes Licht vom zuständigen Ministerium: Das bayerische Entsorgungsunternehmen "gsb" darf auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne am Hardberg ein Zwischenlager für Sonderabfälle (gefährlicher wie nicht gefährlicher Art) errichten. Bis zu 1300 Tonnen dieser Abfälle sollen künftig auf dem Areal, im Zuge der Konversion an die Mosbacher Firma Inast übergegangen, auf Zeit aufbewahrt werden. Um den Müll später einer Weiterverarbeitung am gsb-Stammsitz in Bayern zuzuführen. Der Genehmigung vorausgegangen waren Infoveranstaltungen und ein Erörterungstermin, bei dem Mosbacher und Neckarzimmerner Bürger ihre Bedenken vorbrachten. Unter anderem beim Brandschutz gab es daraufhin planerische Anpassungen. Die Inbetriebnahme des Zwischenlagers soll im Frühjahr 2020 erfolgen.

DHBW-Streit endet mit Kompromiss

Neben den Neckar-Odenwald-Kliniken lieferte die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach den Begriff des Jahres und damit sogleich ein intensiv diskutiertes Streitthema: Konkurrenzklausel! Der in der ursprünglichen Klausel 2014 verankerte Schutz der Mosbacher Bildungseinrichtung vor der ehemaligen Außenstelle Heilbronn stand ab August auf dem Spiel – als Pläne bekannt wurden, den Konkurrenzschutz aufzuheben. In der Region regte sich großer Widerstand, Resolutionen wurden verfasst, Protestaktionen gestartet. Nach vielen Gesprächen und mehr oder weniger kritisch-konstruktiven Auseinandersetzungen stand Ende November ein Kompromiss: Die Schutzklausel wird nicht abgeschafft, aber "bedarfsorientiert modifiziert". Wie die neue Vereinbarung wirkt, muss sich nun weisen, zumal auch 2020 noch Gesprächsbedarf in Sachen Bestandsschutz besteht.

Der geschwächte Wald leidet weiter

Das heiße und trockene Jahr 2018 kostete die Wälder Kraft. Der Sommer 2019 war auch nicht viel besser. Borkenkäfer und Trockenheit, stellenweise auch noch der Eichenprozessionsspinner: Die Förster im Landkreis schlugen Alarm. Vom Borkenkäfer befallene Bäume mussten so schnell wie möglich aus dem Wald gebracht werden, um ein Ausbreiten des Schädlings so gut wie möglich zu verhindern. Durch die Flut an Schadholz sanken die Holzpreise – und das bekamen einige Gemeinden finanziell deutlich zu spüren. Gleichzeitig suchen die Förster nun Wege für eine sinnvolle Wiederaufforstung. "Der Klimawandel ist real, er betrifft auch unsere Wälder", lautet die Botschaft der Waldexperten. Welche Bäume nun wo gepflanzt werden sollen ist die große Herausforderung für 2020.

Neue Tonnen, mehr Kosten

Zuerst wurde die "Restmüllarme Abfallwirtschaft" entsorgt, zum Ende des Jahres auch der gelbe Sack. Die AWN/KWiN legte dem Kreistag ein neues Konzept für die Müllentsorgung vor. Nachdem das Pilotprojekt "Restmüllarme Abfallwirtschaft" scheiterte, wird es ab Mai 2020 kreisweit eine Biotonne geben. Die gelben Säcke werden bereits ab dem 1. Januar durch die gelbe Tonne ersetzt. Gleichzeitig wurde ein neues Gebührenkonzept beschlossen: In die Grundgebühr – die jeder Haushalt entrichten muss – ist die Biotonne mit eingeschlossen, für die Restmülltonne muss nun eine extra Leistungsgebühr bezahlt werden. Und die Bürger müssen tiefer in die Tasche greifen ...

Pfalzgrafenstift hat mehrheitsfähige Zukunft

Am Ende eines langen, steinigen Wegs fand man doch noch zusammen: Mit jeweils einstimmigen Beschlüssen wurden am Runden Tisch und im Mosbacher Gemeinderat die Weichen für die Zukunft des Pfalzgrafenstifts gestellt. Die soll ganz maßgeblich die "Senioren Holding" aus Berlin gestalten, die im Interessenbekundungsverfahren mit ihrem Konzept überzeugte. In den Stiftsgebäuden in der Altstadt sollen nach entsprechendem Umbau – weitestgehend im Bestand – die Angebote Tagespflege und betreutes Wohnen vorgehalten werden, auch Demenz-Wohngemeinschaften sind eingeplant.

Schlimme Unfallbilanz

Vor allem der September war ein verheerender Monat auf den Straßen in der Region: Innerhalb weniger Tage ereigneten sich gleich mehrere schwere Unfälle, bei denen auch entsprechend schwer verletzte Opfer und ein Toter zu beklagen waren. Überhaupt wird das Jahr 2019 mit Blick auf den Neckar-Odenwald-Kreis nicht als besonders gutes in die Aufzeichnungen der Polizei eingehen. Insgesamt mussten neun Menschen auf den Straßen rund um Mosbach und Buchen ihr Leben lassen, sieben der (allesamt männlichen) Todesopfer waren mit einem Zweirad unterwegs gewesen. Auffällig zudem, dass sich alle tödlichen Unfälle innerhalb von fünf Monaten (Mai bis Oktober) ereigneten, und nicht in der an sich unfallträchtigen dunklen Jahreszeit zu beklagen waren.

Bei Hüller Hille hofft man wieder

Ein (wieder einmal) höchst unruhiges Jahr erlebten die Mitarbeiter von Zuse Hüller Hille in Diedesheim. Im Frühjahr in die Insolvenz gerutscht, fand der Maschinenbaubetrieb, der am Standort an der Steige auf eine lange Tradition blicken kann, im Frühsommer abermals einen neuen Besitzer. "Visionmax Germany" stieg ein, eine Gruppe, hinter der Investoren aus dem asiatischen Raum stehen. Die Zahl der Beschäftigten am Werk in Diedesheim hat sich inzwischen von 200 auf 165 reduziert, zum Jahresende wurde die erste Fräsmaschine, die nach der Insolvenz gefertigt wurde, ausgeliefert. Die Hoffnung auf einen Fortbestand des Traditionsunternehmens besteht also weiterhin.