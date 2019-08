Werden künftig in dem alteingesessenen Diedesheimer Unternehmen Maschinen hergestellt, die in China für die Produktion von Waffen und anderem Kriegsgerät benötigt werden? Laut IG Metall will ein chinesisches Unternehmen, das in der Rüstungsbranche tätig ist, bei Zuse Hüller Hille finanziell einsteigen. Foto: Thomas Kottal

Von Alexander Rechner

Mosbach-Diedesheim. Der (erneute) Einstieg eines chinesischen Investors bei Zuse Hüller Hille sorgt weiter für Gesprächsstoff: IG Metall und Belegschaft sind erleichtert, auch in der gesamten Region atmet man für das alteingesessene Unternehmen mit auf. Doch weitere Details werden bekannt, die neue Fragen aufwerfen.

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt wieder der neue Geldgeber, Visionmax Germany GmbH. Denn just hinter diesem steht offenbar ein chinesisches Unternehmen, das in der Rüstungsbranche tätig sein soll. Mit dieser Botschaft überraschte jüngst Michael Seis, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg, in einem Redaktionsgespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Nach Recherchen der Gewerkschaft soll es sich dabei um das in Fernost beheimatete Unternehmen "Vartic" handeln. Allerdings habe er keine weiteren Informationen zu diesem Unternehmen, erklärte Seis. In der heutigen globalisierten Welt mit bisweilen komplizierten Unternehmensverflechtungen sei es mitunter schwierig, weitergehende Details zu erfahren. Man stoße zunehmend an Grenzen, auch im Internet gebe es keine fundierten Auskünfte.

Eine Reihe von Fragen sind derzeit noch offen. Etwa danach, in welcher Form sich das Unternehmen "Vartic" an Zuse Hüller Hille beteiligen würde? Gäbe die Firma nur Geld oder sollten in Diedesheim Maschinen gebaut werden, die in Fernost für die Herstellung von Waffen oder anderem Kriegsgerät benötigt werden? Hierzu müssten dann wohl die in Diedesheim produzierten Maschinen nach Asien gebracht werden. "Natürlich haben wir uns vor diesem Hintergrund einen anderen Investor gewünscht", lässt der Gewerkschaftsfunktionär keinen Zweifel aufkommen. Alternativen hat es aber wohl keine gegeben. Wie Michael Seis hervorhebt, wollten keine weiteren Unternehmen den finanziell in Schieflage geratenen Traditionsbetrieb übernehmen.

Dennoch schaut die IG Metall erst einmal zuversichtlich in die Zukunft. Schließlich habe der neue Investor Geld transferiert. "Diese finanziellen Mittel werden genutzt, um Material zu erwerben und den Betrieb wieder zum Laufen bringen zu können", schildert Michael Seis. Wobei dieses eine nicht ganz so einfache Aufgabe sein dürfte. Zu sehr soll das Geschäftsgebaren der ehemaligen Eigentümer von Zuse Hüller Hille in den letzten Jahren den Geschäftspartnern auf den Magen geschlagen haben. Vertrauen bei Zulieferern und Kunden müsse man zurückgewinnen. Und trotzdem: Mit dem Investor kann es an der Diedesheimer Steige weitergehen, ist Michael Seis zuversichtlich. Der 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim (MfD) gegründete Betrieb muss nicht abgewickelt werden und von der Belegschaft steht niemand auf der Straße - dies ist für die Gewerkschaft die positive Nachricht, gerade auch in Zeiten, in denen sich "Gewitterwolken am Konjunkturhimmel abzeichnen", so Seis.

In der Vergangenheit musste die Belegschaft des Diedesheimer Traditionsunternehmens ihre Leidensfähigkeit schon mehr als einmal unter Beweis stellen. "Der gebeutelte Betrieb ging in der Vergangenheit schon durch viele Täler", unterstreicht Michael Seis. Nicht wenige Beschäftigte hätten das Unternehmen verlassen, langjährige Mitarbeiter kehrten dem Traditionsbetrieb den Rücken. Dies wird auch vonseiten der IG Metall bestätigt. "Aber wir sprechen hier keineswegs von einer Massenflucht", klärt Michael Seis auf. Für die rund 170 Mitarbeiter der Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH kämpfen er und seine Gewerkschaftskollegen, federführend werde das Unternehmen von Thomas Bohlender betreut. Schließlich geht es um Existenzen.

Noch sei aber der Verkauf der Mosbacher Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH an die Visionmax Germany GmbH, dem Insolvenzverwalter zufolge ein Unternehmen des Investors Visionmax Asset Management Co. Ltd., noch nicht unter Dach und Fach. Michael Seis rechnet derzeit noch mit zwei bis drei Monaten, bis das Closing vollzogen ist. Erst dann werde der Traditionsbetrieb an den neuen Eigentümer übergehen. Derzeit wisse man noch nicht, wer als Geschäftsführer installiert werden soll. Auch das künftige Portfolio kennt man daher noch nicht genau. "Das wird sich weisen, wenn die neue Geschäftsleitung eingesetzt ist", erklärt Michael Seis von IG Metall hierzu.

In jüngster Vergangenheit wurden schon in Bezug auf den neuen Geldgeber aus Fernost Fragen laut: So etwa, welche Geschäftsbeziehung jener Investor mit dem ehemaligen Geldgeber William W., Chef der CW Group Holding, unterhält. Die CW Group aus Singapur war nämlich auch die Gruppe, die hinter der Zuse-Holding stand. Hierzu teilte eine Frankfurter Kanzlei auf Nachfrage der RNZ in einer schriftlichen Stellungnahme mit: "Es besteht auch keinerlei Geschäftsbeziehung zwischen Visionmax und der CW Gruppe." Und dennoch erläutert die Kanzlei weiter: "Als Finanzinvestor hat Visionmax (Visionmax Asset Management Co. Ltd., Anm. d. Red.) in eine in Hongkong börsennotierte Gesellschaft investiert, die der CW Gruppe aus Singapur gehört", heißt es dazu in dem Schreiben. "Bei der Hongkonger Gesellschaft ist Visionmax nur durch ein Boardmitglied vertreten, das nicht geschäftsführend ist." Nach all den Jahren wäre es dem Traditionsbetrieb und seiner Belegschaft zu wünschen, wenn das Unternehmen (endlich) wieder in ruhigeres Fahrwasser steuert.