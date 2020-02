In einen Garten verirrt hatten sich in Neckarelz Kamerunschafe. Eingefangen und in einer Hundebox abtransportiert wurden sie von der Tierrettung Odenwald-Hohenlohe. Foto: Frank Heuß

Neckarelz. (frh) Schon am Mittwoch vergangener Woche machten im Internet Fotos von zwei freilaufenden Kamerunschafen in der Alten Schulgasse die Runde. Wem sie ausgebüxt waren, blieb bisher Gegenstand von Spekulationen. Am Freitagabend verirrten sich die Tiere in einen eingezäunten Garten im Neckarelzer Unterdorf, wo sie die aus Neudenau angerückte Tierrettung Odenwald-Hohenlohe schließlich einfing.

Kamerunschafe stammen ursprünglich, wie der Name schon sagt, aus Kamerun beziehungsweise dem westlichen Afrika. Später wurden sie in Europa für die Fleischerzeugung und als pflegeleichte Hausschafe zur Beweidung größerer Grünflächen interessant. Handzahm werden sie nur mit viel Zuwendung – für gewöhnlich flüchten sie, wenn ein Mensch zu nah an sie herankommt. So war es für Tiernotretter Michael Salomon keine einfache Aufgabe, die Tiere einzufangen – selbst in dem relativ kleinen Garten.

Es gelang aber schließlich doch, sie müde zu machen und im Vorbeispringen quasi "aus der Luft" zu fangen. Nacheinander wurden sie in eine größere Hundebox verladen. "Wir haben eine Vermutung, woher sie sein könnten, da fahren wir jetzt erst mal hin", erklärte Salomon. Ansonsten habe man mehrere Möglichkeiten, wo man die Tiere einstweilen unterbringen könnte – unter anderem das Tierheim Dallau, dem der Fall bereits Mitte letzter Woche bekannt war. Hund, Katze, Vogel seien die Standardfälle von Tierrettern, wie es Salomon beschrieb. "Schafe sind selten mal dabei", erklärte er – zumal Kamerunschafe als Rasse auch nicht sehr verbreitet seien.

Schwierig gestaltet sich die Frage der Zuständigkeit: Wen ruft der Bürger an, wenn er ungewöhnliche Tiere im eigenen Garten oder auf öffentlichen Wegen vorfindet? Die Polizei kam hier zwar als "Freund und Helfer" vor Ort und nahm zuvor schon mehrere Anrufe entgegen, sah sich aber nicht wirklich zuständig, so lange von den Tieren keine unmittelbare Gefahr ausgeht.

Das Veterinäramt des Neckar-Odenwald-Kreises soll ebenfalls bereits Mitte der Woche Kenntnis gehabt haben. Die Erreichbarkeit der beim Landratsamt angesiedelten und am Standort Buchen verortete Behörde gestaltet sich zu abendlichen Stunden sowie an Nicht-Werktagen jedoch schwierig. Es bleibt dann nur der Umweg über die allgemeine Rufbereitschaft des Landratsamtes.

Bei einigen Bürger(inne)n entstand Verärgerung über die behördliche Untätigkeit: "Die haben wenig bis gar nichts gemacht", war zu hören. Die Behörde hält mit Verweis auf andere Zuständigkeiten dagegen: "Der Fachdienst Veterinärwesen des Landratsamtes ist nicht für ausgebrochene Tiere zuständig", erklärte der Pressesprecher des Landratsamtes, Jan Egenberger, auf Nachfrage. Diese habe hier, sofern "Gefahr für die öffentliche Sicherheit" von den Tieren ausgegangen sei, bei der Stadt Mosbach beziehungsweise beim Polizeivollzugsdienst gelegen.

Letzterem habe man auf dessen Nachfrage hin am Freitag auch Informationen gegeben. "Für Fundtiere haben Städte und Gemeinden in der Regel Verträge mit dem Tierheim Dallau abgeschlossen", so Egenberger weiter. Die Stadt Mosbach ließ durch ihre Pressestelle mitteilen, dass der Fall im Rathaus gar nicht bekannt geworden sei.

Die ehrenamtlich als eingetragener Verein organisierte Tierrettung Odenwald-Hohenlohe schließt mithin eine Lücke. Gerade im ländlichen Raum, wo die Nutztierhaltung häufiger vorkommt, sind deren Dienste wichtig, wo der öffentliche Verwaltungsapparat selbst keine zeitnahen Lösungen für solcherlei "tierischen" Probleme anbietet. Pragmatisch erwiesen sich jedoch die Polizeibeamten, die die Tierrettung auf dem "kleinen Dienstweg" verständigten.