Karlsruhe/Hüffenhardt. (stk) Wieder ein Urteil in Bezug auf den Apothekenautomat in Hüffenhardt – und wieder eine Niederlage für DocMorris. Das Oberlandesgericht Karlsruhe entschied am Mittwochvormittag: „Der Apothekenautomat ist wettbewerbswidrig.“

Im April 2017 hatte DocMorris in Hüffenhardt einen so genannten „Medikamentenabgabeautomaten mit Videoberatung“ installiert. Nach zwei Tagen war aber schon wieder Schluss mit Verkauf. Einerseits hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe den Betrieb eingestellt. DocMorris hatte vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe dagegen geklagt und verloren. Andererseits hatten vier Apotheker sowie der Apothekerlandesverband wegen Wettbewerbsverstößen Klage beim Landgericht Mosbach eingereicht. Das entscheid schon damals, dass der Automat klar gegen Wettbewerbsvorschriften verstoße. „Der unter anderem für Wettbewerbssachen zuständige 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe hat in vier Verfahren die Berufungen gegen Urteile des Landgerichts Mosbach nunmehr zurückgewiesen und die Untersagung des Betreibs des Automaten bestätigt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Oberlandesgerichts.

Die von DocMorris vertretene Ansicht, es handele sich bei der Verbringung der Arzneimittel von einer niederländischen Apotheke zum Lager in Hüffenhardt um einen erlaubten „antizipierten“ Versandhandel, hat der Senat zurückgewiesen. Der Senat führt aus, dass es keinen „Versand an den Endverbraucher von einer Apotheke“ darstellt, wenn die Arzneimittel zunächst ohne konkrete Bestellung in Hüffenhardt gelagert und dann auf Kundenwunsch abgegeben werden. „Ein Versandhandel setzt eine Bestellung des Endverbrauchers zeitlich vor der Bereitstellung, Verpackung und Absendung des Arzneimittels voraus“, so das Gericht weiter.

Auch die niederländische Versandapotheke hat die Pressemitteilung erhalten. „Wir warten jetzt die schriftliche Urteilsbegründung ab und sehen dann ob und welche Schritte wir einleiten“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage. Unterdessen bestätigte Rolf Walz, Sprecher des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, dass DocMorris einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim gestellt habe. Hier könne sich die Versandapotheke das Recht auf eine Berufung erstreiten.

Update: 29. Mai, 11.13 Uhr