Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Mit harten Worten kritisierte am Dienstag Gemeinderat Oliver Hohenhausen Hüffenhardts Rechnungsamtsleiter Christian Holzer. "Sie können nicht rechnen", sagte Hohenhausen in Richtung des Kämmerers. Eigentlich hätte der Gemeinderat von Hüffenhardt in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag über die Annahme des Haushaltsplanes für das laufende Jahr entscheiden sollen - doch diese Entscheidung wurde dann vertagt.

Zuvor hatte Bürgermeister Walter Neff in seiner Haushaltsrede noch betont, dass man im Haushalt 2019 unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten investiere. "Wir können unseren Pflichtaufgaben nachkommen und auch ein paar freiwillige Aufgaben übernehmen. Dennoch ist klar zu sagen: Wir leben von der Substanz." Um die vielen geplanten Maßnahmen (u.a. Umbau des Tennisplatzes zu einem Bolzplatz, Wohnumfeldmaßnahme Bohnengasse, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED) zu finanzieren, sei man einerseits auf Kredite, andererseits auf Mittel aus der Rücklage angewiesen.

"Ich weiß nicht, ob wir den Haushalt so verabschieden sollten", eröffnete dann Oliver Hohenhausen die Diskussion. Allein im Vorbericht habe er über 20 Fehler gefunden. "Wie sieht es dann erst im Haushaltsplan aus?", fragte er. "Setzen, sechs, Herr Holzer", kritisierte er den Kämmerer barsch. "Fehler zu machen ist menschlich, dass Sie mich persönlich angreifen, finde ich aber nicht richtig", gab Holzer zurück, nachdem Hohenhausen auch die Qualifikation des Kämmerers angezweifelt hatte. Gemeinderätin Elke Zimmermann meinte in Richtung Hohenhausen: "Es ist gut, dass Du die Fehler gefunden hast. Aber die Art und Weise, wie Du das vorgetragen hast, gefällt mir nicht. Wir sollten nicht persönlich werden, sondern sachlich diskutieren."

Holzer versicherte anschließend: "Wir gehen den Vorbericht noch einmal durch und lassen Ihnen eine aktualisierte Version zukommen." Die Zahlen des eigentlichen Haushaltsplanes stimmten aber, da sei er sich zu 100 Prozent sicher, so Holzer. "Diese Zahlen werden durch ein Programm geprüft", berichtete der Kämmerer, wie im Rechnungsamt gearbeitet werde. Walter Neff gab zu bedenken, dass sich bei einer Vertagung der Entscheidung alle investiven Projekte verschieben. "Aber durchwinken können wir es auch nicht einfach", meinte Elke Zimmermann. Walter Neffs Vorschlag, den Vorbericht sorgfältig zu überarbeiten und den Haushalt in der nächsten Sitzung wieder zur Entscheidung zu stellen, fand die Zustimmung der Räte.

Vorher vergeben wurden Brandschutzmaßnahmen an der Mehrzweckhalle Hüffenhardt. Bei einer Begehung wurden vom Brandschutzsachverständigen einige Mängel festgestellt, deren Beseitigung keinen Aufschub duldet. So müssen zum Beispiel umfangreichere Maßnahmen an der Rauchmeldeanlage vorgenommen werden. Diesen Auftrag zur Erweiterung und Erneuerung der Anlage erhält die Firma Thomas Walter Nachrichtentechnik (Ilsfeld) für 11.000 Euro. Die geforderten Brandschutzabschottungsarbeiten übernimmt die Firma E.C.E. Brandschutz (Obrigheim) für 4345 Euro. Diese Arbeiten werden sofort ausgeführt. "Das normale Tagesgeschäft und Aufgaben wie diese laufen ganz normal weiter, nur investive Maßnahmen verzögern sich durch die Vertagung des Haushalts", so Neff nach der Sitzung.

Ortsbaumeister Thorsten Hahn stellte den Räten noch seine Pläne für die Straßen- und Wegeunterhaltung vor. Insgesamt 95.000 Euro wurden dafür im Haushalt eingeplant. Risse- und Bordsteinsanierungen, Reparaturarbeiten im Dünnschichtverfahren, Gehwegreparaturen und die Sanierung von Straßenrändern stehen für Thorsten Hahn auf dem Maßnahmenplan. "Wir versuchen, unser Straßen- und Wegenetz aufrecht und befahrbar zu halten, aber wir wissen, dass es oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist", resümierte Walter Neff. Auch auf diese Maßnahmen hat die Vertagung der Haushaltsentscheidung (erst mal) keine Auswirkungen, da erst Angebote eingeholt werden müssen.