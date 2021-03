Die Straßenränder in der Lessing-, Goethe- und Wielandstraße sollen repariert werden. Das ist nur eine vieler Maßnahmen, die Ortsbaumeister Thorsten Hahn angehen will. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Finanzen und Straßen – das waren die Themen der Ratssitzung in Hüffenhardt am Donnerstag. Neben der Verabschiedung des Haushalts 2021 stand die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf der Tagesordnung.

Schon im November sollte der Gemeinderat die Hebesätze von 350 auf 400 v. H. erhöhen. Dem Vorschlag der Verwaltung erteilten die Räte damals eine Absage. Sie wollten ein Konzept mit weiteren Einsparmöglichkeiten. Inzwischen hat Kämmerer Stefan Salen auch den Haushaltsentwurf für 2021 vorgelegt. Die Einnahmen reichen nicht, um alle Ausgaben zu decken, und so erwirtschaftet die Gemeinde ein Minus von 902.000 Euro. In dieses Defizit sind die Mehreinnahmen der Steuererhöhung schon einberechnet (+ 34.726 Euro).

"Die Erhöhung ist aufgrund unserer finanziellen Situation geboten, auch wenn ich weiß, dass wir die Bürger damit belasten", betonte Bürgermeister Walter Neff. Bernd Siegmann sagte: "Viele kritisieren, dass der Gemeinderat die Steuern erhöhen will, obwohl es gleichzeitig keine Einsparungen gibt." Er wollte deshalb betonen, dass es in nicht-öffentlichen Sitzungen und auch in der Haushaltsklausur durchaus Anregungen für Einsparungen gegeben habe, die aber nicht die Mehrheit im Gremium fanden. Bei drei Gegenstimmen wurde die Erhöhung angenommen.

Ebenfalls drei Gegenstimmen waren es bei der Verabschiedung des bereits in der Februarsitzung vorgestellten Haushaltsentwurfes. "Unser Haushalt hat ein strukturelles Problem: Zu hohen Ausgaben stehen zu geringe Einnahmen gegenüber", sagte Armin Hagendorn. Auch er zeigte sich unzufrieden mit den Sparversuchen der Gemeinde. "Aus meiner Sicht müsste auf Ausgabenseite geschaut werden, was man noch tun kann." Unter anderem bemängelte er die anvisierte Umnutzung der Tennisplätze als Bolzplatz – eine Investition von 40.000 Euro. "Den Haushalt werde ich nicht mittragen", erklärte Hagedorn.

Erhard Geörg sagte: "Wir sollten alle mal nach Schefflenz schauen: Die machen, was wir damals nicht gemacht haben." Geörg spielte damit auf den Bürgerentscheid gegen die Windkraft an. "Da fehlen uns bis jetzt schon 1,1 Millionen Euro!", so Geörg. "In ein paar Jahren wird sich jeder denken, dass das ein Riesenfehler war." Hagedorn sagte daraufhin: "Ich würde empfehlen, dass wir das Thema ruhen lassen." Aber Bernd Siegmann wollte den Kommentar Geörgs so nicht stehenlassen: "Schon in der letzten Sitzung haben Sie auf hinterfotzige Art und Weise versucht, die schlechte Haushaltslage auf die Ablehnung der Windkraft zurückzuführen." Auf Einschreiten Walter Neffs hin nahm Siegmann das Schimpfwort zwar zurück. Er sagte aber noch: "Es ist unredlich, welche Summen Sie hier in den Raum werfen. Es geht um den Haushalt und nicht darum, nachzutreten."

Rechnungsamtsleiter Stefan Salen erklärte dann nochmals, woran das strukturelle Haushaltsdefizit in Hüffenhardt erkennbar sei. Die wichtigste Kennzahl ist das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt. Und das ist mit 902.000 Euro weit im roten Bereich – zumal der Gesamthaushalt nur ein Volumen von 5,3 Millionen Euro umfasst. "Es fehlt also ein prozentual sehr hoher Anteil", so Salen. Zudem könne die Gemeinde keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften, sondern habe einen Zahlungsmittelbedarf. Das werde sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. "Es gibt keine Patentlösung, wie wir den Haushalt konsolidieren können. Es bedarf vieler kleiner Schritte", sagte der Kämmerer.

Den Sparzwang, der in der Gemeinde herrscht, spürte man auch bei der Beratung zur Erweiterung des Urnengrabfelds auf dem Friedhof in Hüffenhardt. Nachdem die Fläche für die Bestattung unter Bäumen fertiggestellt ist, muss nun das Urnengrabfeld erweitert werden. 5000 Euro sind für das Anlegen der 20 neuen Gräber eingeplant. Wenn die Haushaltslage es wieder zulässt, können daran anschließend 20 weitere Urnengräber angelegt werden. Die 5000 Euro seien ausreichend kalkuliert, versicherte Ortsbaumeister Thorsten Hahn auf Nachfrage.

Seine Expertise war auch beim nächsten Tagesordnungspunkt gefragt: Er legte wieder einen Plan für die Straßen- und Wegeunterhaltung im Jahr 2021 vor. 80.000 Euro sollen für verschiedene Maßnahmen reichen, unter anderem für die Regulierung von Straßeneinläufen und Kanalabdeckungen, für die Erneuerung defekter Straßenbeschilderung, Risssanierung, die Reparatur der Randbereiche in der Lessing-, Goethe- und Wielandstraße sowie für Kleinreparaturen an Trag- und Deckschichten und die Wiederherstellung von Feldwegen. In der Brühlgasse sollte es eigentlich eine neue Deckschicht geben; dafür wurden 45.000 Euro kalkuliert. Diese Maßnahme soll aber nur ausgeführt werden, wenn die Wasserleitung vom Zweckverband erneuert wird. Außerdem soll sie dann auch separat ausgeschrieben werden. Dem Plan stimmten die Räte zu.

Hauptamtsleiterin Karin Ernst gab zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick auf die April-Sitzung: Die Themen Kindergartenerweiterung und Baugebiet Kantstraße sollen dann auf der Tagesordnung stehen.