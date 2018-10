Von Peter Lahr

Zwingenberg. "Wir wissen ja alle, dass es bei uns nie mehr eine Revolution geben wird, weil das Formular dafür fehlt." Mit launigen Worten begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel am Freitagnachmittag 120 Gäste in der Zwingenberger Peter-Kirchesch-Halle zum 37. Historikertag des Neckar-Odenwald-Kreises. Im Zentrum der beiden Expertenvorträge standen die Ereignisse der Revolution von 1848/49.

Während Prof. Dr. Frank Engehausen von der Uni Heidelberg sich eher an der Ideengeschichte abarbeitete - und die Frage, ob es eine badische Revolution überhaupt gab, nicht dezidiert beantworten wollte, stellte Dr. Rüdiger Lenz, Leiter des Eberbacher Stadtarchivs, einige Akteure der Revolution aus der Region vor. Auf großes Interesse stießen auch die Schlossführungen von Beate Koch, Silke Rieger und Dieter Bracht, die die wechselvolle Geschichte der Burg Zwingenberg darstellten.

"Obwohl das Vorhaben scheiterte, vielleicht aber auch gerade deshalb, wurde insbesondere Friedrich Hecker zu einer Art Symbol des großen südwestdeutschen Traums von der Freiheit", leitete der Landrat auf die Vorträge über. Sein Dank ging nicht nur an die Referenten, sondern auch an alle "Möglichmacher" - namentlich an Kreisarchivar Alexander Rantasa, der die Veranstaltung organisiert hatte, sowie an Bürgermeister Norman Link, der dieses Jahr als Gastgeber des Historikertags fungierte.

Die gescheiterte Revolution von 1848 stand im Mittelpunkt des Historikertags. Mit dabei waren Bürgermeister Norman Link, Landrat Dr. Achim Brötel, Prof. Dr. Frank Engehausen, Dr. Rüdiger Lenz sowie Alexander Rantasa (v.l.). Foto: Peter Lahr

Zwingenberg sei zwar mit 700 Einwohnern die kleinste Gemeinde des Landkreises. Doch man habe mit der neuen Neckarbrücke Großes gebaut und mit Schloss Zwingenberg - und dem Haus von Baden - eine große Geschichte vorzuweisen. Spürbar stolz stellte Bürgermeister Norman Link "seine" Gemeinde vor, bevor Frank Engehausen über die "Nationalen und regionalen Handlungsperspektiven der Reichsverfassungskampagne in Baden 1849" - so der Untertitel seines Vortrags - sprach. Es ging also weniger um die Frage "Gab es eine badische Revolution?", als vielmehr um die politischen Ziele der badischen Revolutionäre. Welche Art von Republik wollten sie erschaffen? Strebten sie eher eine badische Sonderstellung an, oder waren sie deutsche Revolutionäre?

Klar national ausgerichtet war der zumindest der Aufruf der Mannheimer Versammlung vom 27. Februar 1848. Man forderte Volksbewaffnung, Pressefreiheit und Schwurgerichte sowie die Herstellung eines deutschen Parlaments, wie es später die Paulskirchenversammlung werden sollte. Allerdings seien die Vorstellungen einer staatlichen Neuordnung der beiden badischen Hauptprotagonisten Friedrich Hecker und Gustav Struve recht diffus gewesen. Sie hätten mit ihren recht spontanen Erhebungen eher das Signal für einen allgemeinen deutschen Aufstand gegen den monarchischen Despotismus geben wollen.

Sein Vorredner habe die Revolution von oben betrachtet, er werde nun in die Froschperspektive gehen, erläuterte Rüdiger Lenz zu Beginn seines Vortrags. Auch er verwies auf die eher diffusen Zielvorstellungen der Revolutionäre. In der Folge beleuchtete der Archivar das Wirken der regionalen Volksvereine und beschrieb anhand vieler Quellen die "Unruhen und Exzesse", die sich in der Region abspielten. Tatsächlich ging das eine oder andere Rentamt in Flammen auf, verbrannten Bauern herrschaftliche Urkunden und ertönte manche "Katzenmusik" vor dem Domizil unliebsamer Vertreter der alten Ordnung.

Dass die Revolutionäre keine homogene Gruppe bildeten, zeigte Lenz anhand zweier konkurrierender Eberbacher: dem gemäßigten Theodor Frey und dem radikalen Hiob Daniel Backfisch. Ihren Werdegang verknüpfte er geschickt mit den historischen Entwicklungen bis zur Wiedereinführung der alten Ordnung - vor allem durch preußische Truppen. "Danach wurde der revolutionäre Vollbart vielfach abgeschnitten." Zahlreiche Aufständische wurden inhaftiert oder flohen in die USA.

Mit einer kleinen Wappenkunde eröffnete Silke Rieger ihren Rundgang durch Schloss Zwingenberg. Anschaulich schilderte sie die wechselnden Bewohner der Burg mit dem guten Ausblick aufs Neckartal - der sich auch als Zollstation bezahlt machte. Der Weg der Gäste führte durch die Wehranlagen und über den Burghof, hinein in die Schlossküche, die Kapelle und das Schlachthaus. Auch wenn die Anlage bis heute bewohnt ist, könne man jederzeit eine Gruppenführung buchen, warb das eloquente "Burgfräulein".