> Wer am 3. Mai bei "Schwein g’habt" dabei sein möchte, hat die Chance, sich Tickets für den Kabarettabend in der Alten Mälzerei zu sichern. Unter allen Anrufer(inne)n, die sich am heutigen Dienstag zwischen 11.30 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 06261/93227168 melden, verlosen wir in Kooperation mit der Agentur Festival fünfmal zwei Eintrittskarten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

> Für die alle, die bei der Verlosung kein Glück haben, gibt es Karten am Ticketschalter der RNZ im Gartenweg 9 in Mosbach. (RNZ)