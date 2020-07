Von Peter Lahr

Mosbach. Er erinnert ein wenig an das alte Bonmot "Der König ist tot. Es lebe der König!" Der Titel der Sonderausstellung des Mosbacher Stadtmuseum klingt zunächst etwas paradox: "Hereinspaziert! Es ist geschlossen!"

Was es damit auf sich hat, erläuterten Ursula Rauh und Museumsleiter Stefan Müller in einem Pressegespräch vor Ort. Auch wenn Corona-bedingt auf eine Eröffnungsfeier verzichtet wird, ist die Sonderschau im Haus Becker ab dem morgigen Sonntag bei freiem Eintritt zu besichtigen.

"Irgendwann kam die Idee, aus der Not, ein wunderbares Museum nicht zeigen zu können, eine Tugend zu machen", erinnert sich Stefan Müller an die Zeit des Lockdowns, der auch das Mosbacher Stadtmuseum eiskalt erwischte.

Da die Sammlungen in fünf Gebäuden rund um den Hospitalhof untergebracht sind und die einzelnen Räume zudem recht klein, war schnell klar, dass das Stadtmuseum das ganze Jahr über geschlossen bleiben wird. Zudem sind die meisten ehrenamtlichen Museumshelfer, die den Aufsichtsdienst stemmen, im Seniorenalter und zählen somit zur Risikogruppe.

Was also tun? "Wir mussten uns neu sortieren", unterstreicht Müller. Denn die eigentliche Kernaufgabe, ein zugängliches Museum, war nicht zu realisieren. Eine bereits aufgebaute Sonderausstellung zum Tag der Druckkunst musste ungesehen wieder abgebaut werden. In der Folge nutzte das Museumsteam die Zeit zum Aufräumen und Entrümpeln.

Die digitale Museumswelt schien auch keine Alternative, denn einerseits fehlten hierfür Geld, Know-how und die Hardware, andererseits hält Stefan Müller an der Bedeutung des Originals fest: "Die Aura des Echten ist durch nichts zu ersetzen." Gleichgültig, ob es sich beim Objekt um die Mona Lisa, eine Hochzeitstracht aus Siebenbürgen oder das Mosbacher Wippmännchen handele. Letzteres sei übrigens kein Spielzeug gewesen, sondern vielmehr eine Einschlaf- bzw. Beruhigungshilfe für kleine Kinder, erläutert der Experte die Funktion des Pfeifenrauchers mit Zipfelmütze, der es immerhin zum inoffiziellen Maskottchen des Mosbacher Museums gebracht hat.

Zum Schutz der Besucher und der Aufsichten bleibt das Stadtmuseum 2020 komplett geschlossen. Aber den Sonderausstellungsraum im Haus Becker erfüllt nun eine Art "Best-of-Show". Denn hier finden sich alle fünf Gebäude des Museums in fotografischer Dokumentation – und natürlich mit Glanzstücken in natura. Die Intention beschreibt Stefan Müller folgendermaßen: "Die Ausstellung soll das Museum nicht ersetzen, sondern Lust auf einen Museumsbesuch in einer normalen Zeit machen."

Dass wir derzeit (noch) nicht in einer normalen Zeit leben, darauf verweist auch ein Blick auf den Boden. Denn die fünf Museumsgebäude hat Ursula Rauh nicht nur in atmosphärischen Fotografien innen und außen eingefangen und auf eine Rundum-Leiste appliziert. Eckige Markierungen am Boden verweisen auf die einzelnen Häuser. Dass diese farbigen "Grundrisse" den Betrachter plötzlich an die Abstandstreifen an Kassen erinnern, dieser Gedanke kam dem Team, zu dem auch Sevilay Ermis zählt, während des Einrichtens.

"Die reine Auswahl der Exponate war relativ einfach", sind sich die Museumsleute einig. "Wir sind wie Besucher gemeinsam durch die einzelnen Häuser gegangen." Die vier Landsmannschaften, die in Mosbach eine neue Heimat gefunden haben, sind im Haus Paschke vertreten.

Ein rotes Rubinglas zeugt von der schlesischen Glaskunst. Die Siebenbürgische Hochzeitstracht ist ein echter Hingucker. Eine Silbermünze repräsentiert den Wochenlohn eines Donauschwaben, eine Armbinde erinnert an die Sudetendeutschen. Miniatur-Druckstöcke, aber auch ein Bügeleisen mit Kamin stammen aus der Hospitalscheune, in der das Handwerk im Allgemeinen und das Druckergewerbe im Besonderen zu sehen ist.

Odenwälder Möbel und Haushaltsgegenstände – bis hin zum bereits erwähnten Wippmännchen – stammen aus dem Haus Kickelhain. Das Hospitalgebäude steuert Exponate zur Mosbacher Keramiktradition bei. Ein großes Thema bildet die jüdische Geschichte. Zwei Mammutzähne belegen zudem die reiche Naturgeschichte der Region. Als Ort des Ehrenamts lernt der Besucher das Haus Becker kennen. Hier arbeitet die ehrenamtliche Inventarisierungsgruppe, und es finden museumspädagogische Druckaktionen statt. Aber auch das Zeitungsarchiv ist hier untergebracht.

Info: Die Ausstellung im ansonsten geschlossenen Stadtmuseum ist ab sofort bis 16. September zu sehen; geöffnet ist sonntags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr.