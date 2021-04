Gerade erschlossen wird das Neubaugebiet „Schneidersberg II“ in Aglasterhausen. Die weitere Planung von Baugebieten – in anderen Ortsteilen – war auch Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Exakt 90 Minuten lang, ausschließlich einstimmige Beschlüsse, rege Teilnahme der Bevölkerung – die erste Gemeinderatssitzung unter Leitung des neuen Bürgermeisters in Aglasterhausen könnte für Stefan Kron wohl als Blaupause für alle kommenden Veranstaltungen dieser Art durchgehen. Abgesehen vom coronabedingten Distanzbetrieb vielleicht. "Diskussionen auf Augenhöhe und in sachlicher Form", wünschte sich der seit Anfang April agierende neue Verwaltungschef von Aglasterhausen als Basis für einen konstruktiven Austausch im Gemeinderat. Das verdeutlichte Kron eingangs seiner persönlichen Premiere, um dann ins Tagesgeschäft, besser: die Tagesordnung einzusteigen. Im Mittelpunkt stand wie schon in der März-Sitzung der Haushalt 2021, auch der Ausbau der Schulsozialarbeit an der örtlichen Grundschule bildete ein bedeutendes Thema.

"Der Schulalltag hat sich verändert, der Bedarf an Einzelgesprächen hat sich erhöht, das Einhalten von Regeln fällt einer steigenden Zahl von Schülern schwer", führte Natascha Lettau, Leiterin der Grundschule Aglasterhausen,in die Thematik Schulsozialarbeit ein. Mit den aktuell zur Verfügung stehenden 9,75 Stunden (also eine Viertel-Stelle) seien Konflikte nicht zeitnah zu klären, ein kontinuierliches Angebot werde schmerzlich vermisst.

Die skizzierten Entwicklungen habe man schon vor der Corona feststellen können, die Pandemie wirke hier als Verstärker. Dessen ist man sich auch in der Verwaltung bewusst, weshalb man dem Antrag der Schulleitung, die Schulsozialarbeit von einer 25- auf eine 50-Prozent-Stelle zu erhöhen, auch befürwortet. Und dem Gemeinderat in jüngster Sitzung auch die Empfehlung weitergab, sich für eine solche Erhöhung – befristet auf zunächst zwei Jahre – auszusprechen. Zur Freude von Schulleiterin Lettau gingen bei der Abstimmung dann auch alle Hände hoch.

Da Land und Landkreis sich an den Kosten für die Schulsozialarbeit beteiligen, verbleiben bei der Gemeinde für die kommenden Schuljahre 2021/22 und 2022/23 Kosten von 17.700 beziehungsweise 18.650 Euro (was 50 Prozent der Gesamtkosten entspricht).

Das laufende Jahr stand im Mittelpunkt der Ausführungen von Kämmerer Frank Herion zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021, die in der Sitzung zu beraten und beschließen waren. Eingehend ausgetauscht hatte man sich über Finanzlage und -planungenin einer dreistündigen Sitzung des Verwaltungsausschusses Mitte April, nachdem Herion den Haushalt zuvor in der März-Sitzung des Gemeinderats öffentlich vorgestellt hatte. Unter anderem aufgrund geringerer Schlüsselzuweisungen weist der Ergebnishaushalt der Gemeinde Aglasterhausen 2021 ein Minus von knapp 1,23 Mio. Euro aus. "Da hat sich seit der Einbringung auch nichts verändert, die Zahlen sind genauso schlecht", erklärte der Kämmerer, der mit Blick auf die weiteren Finanzplanungen aber ein wenig Entwarnung geben kann: "Spätestens 2024 müssten wir das, was vorher negativ aufgelaufen ist, wieder abdecken können", so Herion. Erfreulich sei zudem, dass man 2021 und auch in den Folgejahren ohne Kreditaufnahmen auskommen könne, der Schuldenstand der Gemeinde reduziere sich so bis Ende des Jahres auf 2,17 Mio. Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 452 Euro entspreche. Damit liege man deutlich unter Kreisschnitt. Förderlich für die Entwicklung des Finanzhaushalts soll sich vor allem die Vermarktung des Neubaugebiets Schneidersberg II auswirken, das derzeit erschlossen wird.

Konflikte gibt es im Schulalltag immer mal wieder: In Aglasterhausen erhöht man den zeitlichen Umfang der Schulsozialarbeit – auch mit Blick auf die Entwicklungen durch die Coronapandemie – an der örtlichen Grundschule deutlich. Symbolfoto: dpa

Der Gemeinderat beschloss den Haushaltsplan 2021 einstimmig, ebenso die Freigabe von Planansätzen für Anschaffungen, die eine sofortige Ausschreibung bedingen (u.a. für Feuerwehr- oder Kindergartenausstattung), in Höhe von insgesamt rund 39.000 Euro. Das Thema Baugebiete wollten die Gemeinderäte Uwe Stadler und Erhard Brenner aber dann doch noch einmal beleuchtet wissen. "Immer nur Schneidersberg, das muss mal ein Ende haben", befand Brenner – und verwies dabei auf Breitenbronn und die anderen Ortsteile, die in Sachen neue Baugebiete auch mal zum Zuge kommen sollten. "Die Leute warten drauf, dass sich da was tut", so Brenner weiter, auch Uwe Stadlerbefand, dass man diesbezüglich endlich "eine Perspektive" bieten müsse. Bürgermeister Stefan Kron sicherte zu, das Thema in Verwaltung und im Blick behalten zu wollen, bat aber zugleich auch um Geduld.

Um ganz zeitnahe bauliche Veränderungen ging es bei drei Baugesuchen, für die der Gemeinderat jeweils grünes Licht gab. So stockt die DLRG Ortsgruppe ihr Vereinsheim im Gartenweg auf. Da das Gebäude zum Teil in Gemeindebesitz ist, fällt hier eine Kostenbeteiligung von rund 48.000 Euro an. Die Zustimmung des Gremiums fand auch das Vorhaben zum umfassenden Umbau eines Gewerbegebäudes in der Bergstraße (ehemals Fa. Hüther). Dort sollen insgesamt vier Wohnungen entstehen. Die Schaffung von Wohnraum im Bestand sei immer zu begrüßen, befand dazu Hauptamtsleiter Friedbert Steck.

Abschließend berichtete der Corona-Beauftragte der Gemeinde, Alexander Reinig, vom ersten Betriebsmonat im Corona-Testzentrum, das man gemeinsam mit Schwarzach und Neunkirchen betreibt. Das Angebot werde sehr gut angenommen, etwa 100 Testungen werden pro Öffnungstag vorgenommen. "Der Dank gilt hier den Freiwilligen, die den Betrieb des Testzentrums erst ermöglichen", erklärte Bürgermeister Stefan Kron. Und leitete nach exakt 90 Minuten öffentlicher Sitzung in den nicht-öffentlichen Teil seiner Premiere über.