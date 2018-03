Mit einem Umzug durch das Ausstellergelände öffnete die Kerwe in Haßmersheim am Samstagnachmittag offiziell ihre Pforten. Foto: Kühnle

Von Bernd Kühnle

Haßmersheim. Marschmusik und Trommelwirbel begleiteten Bürgermeister Michael Salomo, die Gemeinderäte, das Kerwe-Gremium, die Kerweschlumpel und zahlreiche Gäste pünktlich um 17 Uhr bei ihrem Einzug zum Fassanstich zur offiziellen Eröffnung der Haßmersheimer Kerwe. In diesem Jahr standen auch gleichzeitig zwei Jubiläen an: Die Jugendfeuerwehr konnte ihr 40-jähriges Bestehen feiern, und vor 30 Jahren fand erstmalig das Kerwetreiben statt.

Zu einem ersten Liedbeitrag nahmen die Sänger des MGV unter Leitung von Dirigent Reinhard Merkl Aufstellung, und das Eröffnungsstück der Feuerwehrkapelle ließ die Spannung auf den Fassanstich steigen. Einige Bürger hatten nämlich ausgemacht, dass der Bürgermeister, nachdem er in seinem ersten Amtsjahr nur einen Schlag benötigte, kontinuierlich die "Schlagzahl erhöht" hatte. In einer kurzen Dankesrede, in der Salomo sich beim THW für die Bereitstellung der Utensilien für den Kinderspielplatz und das Beiboot beim Kanurennen bedankte sowie der Feuerwehr für ihre Hilfsdienste seine Anerkennung aussprach, erwähnte er auch lobend, dass die "Indianerfreizeit Stefan Heier" ihre Kanus für Fahrten und Rennen zur Verfügung gestellt hatte.

In seinen Dank bezog der Bürgermeister auch die Sänger, Musiker und Sponsoren ein, die den Festakt begleiteten und zeigte sich sehr zufrieden darüber, dass wieder zahlreiche Vereine und Institutionen und die Schaustellerfamilie Reimund die Veranstaltung mit ihren Ständen unterstützen. Weiterhin stellte er die Arbeit der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs heraus, deren fleißiges Wirken zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatte.

Danach begab er sich konzentriert an das von der Brauerei Distelhäuser gespendete Fass zum Eröffnungstrunk, nahm Maß, hob den Holzhammer und ... zerschmetterte mit einem lauten Knall den untergehaltenen Krug. So blieb die erwartete Bierdusche aus, und er musste, nicht mehr ganz so vehement wie zuvor, drei weitere Versuche vornehmen, um endgültig an das kühle Nass zu gelangen. Nach dem ersten Umtrunk und einem weiteren Liedbeitrag der Sänger des MGV verteilten sich die Gäste auf dem Festgelände, um das bunte Treiben auf der Haßmersheimer Festmeile zu genießen, das bereits am Vorabend mit der berühmten Havanna-Brauhaus-Party in der Bar begonnen hatte.

Am Sonntag ging das muntere Treiben mit einem Frühschoppen des HCC zur Musik der örtlichen Feuerwehrkapelle weiter. Am Nachmittag präsentierte "Maximus der Magier" seine Kunststücke, während Kanufahrten auf dem Neckar die Zuschauer zu sportlichem Tun animierten, die in einer Kanadier-Regatta gipfelten.

Am heutigen Montag ist "Feiern bis zum Schluss" und weiteres Kanufahren angesagt. Mit der Verbrennung der Kerweschlumpel gegen 21.15 Uhr am Parkplatz des Sportgeländes wird das bei viel Sonnenschein gefeierte Fest seinen Ausklang finden.