Haßmersheim. (pol/mün) Rund um die Haßmersheimer Kerwe hatte die Polizei in der Nacht zu Sonntag reichlich Arbeit.

Erst wurde die Polizei gegen 23.30 Uhr am Samstag von einem 33-Jährigen alarmiert, weil er auf dem Festgelände offenbar von einem Unbekannten geschlagen worden war. Vor Ort wollte der Mann aber nichts mehr sagen und auch keine Angaben zu seinem Kontrahenten machen. Trotzdem wird die Polizei den Sachverhalt untersuchen und aufzuklären versuchen, heißt es in der Mitteilung.

Gegen 4.30 Uhr am Sonntag kam es ganz in der Nähe erneut zu einem Konflikt. Dabei wurde ein 27-Jähriger von einem Mann angegriffen und verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Da der Verletzte aber Angaben zum Angreifer machen konnte und es wohl auch Zeugen gibt, stünden die Chancen, diesen ausfindig zu machen, gut.

Schon gegen ein Uhr am Sonntag bekam eine Polizeistreife Probleme bei der Kontrolle eines mit vier Insassen besetzten Autos. Der 58-jährige Beifahrer stellte offenbar die Sinnhaftigkeit der Polizeikontrolle in Frage und beleidigte die Polizisten, als die Kontrolle bereits beendet war. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Gegen 2.20 Uhr am Sonntag wurde dann bei einer weiteren Polizeikontrolle in der Theodor-Heuss-Straße in Haßmersheim ein Mann sehr auffällig gegenüber Polizisten. Der 50-jährige Beifahrer eines Audi störte sich laut Polizeibericht an der Verkehrskontrolle und stellte ebenfalls deren Sinn in Frage. Nachdem der Mann polizeiliche Anweisungen missachtet hatte, sei er in bedrohlicher Art und Weise auf einen Beamten zugegangen. Der 50-Jährige sei daraufhin zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen worden. Da der offenbar unter Alkoholeinfluss Stehende dabei Widerstand geleistetet habe, musste er die Beamten für eine Blutprobe begleiten und wird nun angezeigt.