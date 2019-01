Hochhausen/Haßmersheim. (dore) Über die erneute Abholzung von Bäumen am Neckarufer entlang der Landesstraße 588 zwischen Hochhausen und Haßmersheim wunderte sich ein RNZ-Leser. Es sei dies schon die dritte Aktion in den vergangenen Jahren gewesen. Durch die Rodung der Bäume und Sträucher steige die Gefahr für Autofahrer, die von der Straße abkommen. Denn der Abstand zum Neckar sei hier stellenweise sehr gering, ein verunfallter Wagen könnte nun viel schneller darin landen, da das abbremsende Gehölz fehle. Erst recht bei Hochwasser, so die Befürchtung.

Auf RNZ-Nachfrage heißt es vonseiten des Landratsamtes: Die Bäume seien im Auftrag der Straßenmeisterei Mosbach gefällt worden, da sie aufgrund von Bruchgefahr die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gefährdeten. Mit anderen Worten: Äste oder gar Stämme könnten auf die Straße fallen.

Die Eingriffe entlang des Neckars geschehen abschnittsweise über die Jahre verteilt und seien, wie alle Maßnahmen, mit der unteren Naturschutzbehörde des Neckar-Odenwald-Kreises abgestimmt.