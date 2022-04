Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Nur wenig Diskussionsbedarf hatten die Gemeinderäte während ihrer jüngsten Sitzung in Haßmersheim. "Jetzt haben wir tatsächlich jeden Punkt einstimmig entschieden", fasste Anna Leischner (Bürgerliste-Bündnis 90/Die Grünen) den Konsens am Ende zusammen. In den anderthalb Stunden zuvor ging es in der Sport- und Festhalle um Abschluss und Neubeginn: Nach mehr als 13 Jahren wurde ein Strich unter das Sanierungsprogramm "Ortskern II" gezogen; die Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug, der Kindergartenbedarfsplan sieht gut aus. Außerdem wurden die ersten Bauleistungen für den Anschluss an das Kanalnetz des Abwasserzweckverbandes Elz-Neckar vergeben.

Zu Beginn der Sitzung äußerte ein Neckarmühlbacher seine Bedenken über die Pläne, auf dem Gelände der ehemaligen Polsterfabrik in der Heinsheimer Straße ein großes Mehrfamilienhaus zu errichten. Das Familienheim Mosbach möchte dort bis zu 16 neue Wohneinheiten schaffen – nachhaltig mit einem speziellen Holzbaustein bauen. "Zur Wahrung ortsüblicher Baustrukturen werden im gesamten Baugebiet maximal drei Wohnungen je Gebäude zugelassen", zitierte der betroffene Anwohner aus dem aktuellen Bebauungsplan für das Areal. "Was passiert da jetzt?" wollte er von Bürgermeister Christian Ernst wissen.

Noch sei nichts in Stein gemeißelt, antwortete der Verwaltungschef. Das Grundstück sei noch im Besitz der Gemeinde. Bevor es verkauft und der Bebauungsplan eventuell angepasst werde ("das Verfahren müsste dann der Gemeinderat einleiten", so Ernst), wolle man bei einem Vor-Ort-Termin das Gespräch mit den Anwohnern suchen.

Aufatmen können auch die Bewohner im Zentrum von Haßmersheim: Sie müssen nach dem Abschluss des Sanierungsprogramms "Ortskern II" keine Ausgleichsbeträge an die Gemeinde entrichten, wie der Gemeinderat entschied, obwohl Grundstücke und Immobilien durch die Maßnahmen leicht im Wert gestiegen sind. Seit 2009 seien in dem 12,5 Hektar großen Sanierungsgebiet insgesamt 3,34 Mio. Euro an Fördergeldern ausgeschüttet worden, wobei rund zwei Mio. Euro vom Land und 1,34 Mio. Euro von der Gemeinde getragen wurden. 27 Wohneinheiten konnten dadurch neu gebaut bzw. reaktiviert werden, wie Projektleiter Felix Dambach erklärte. Etwas mehr als eine Million Euro sei an Privateigentümer geflossen, die insgesamt 52 Maßnahmen umgesetzt und dabei schätzungsweise selbst etwa fünf Mio. Euro investiert haben. Mehr als 60 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben flossen in öffentliche Maßnahmen: die Rathaussanierung und -erweiterung, die Erschließung "Am Eck" und die Schaffung neuer Parkplätze in der Mittleren Straße.

Mit einer Investition von mehr als 400.000 Euro erhöht die Gemeinde die Schlagkraft der Feuerwehr. Der Gemeinderat beschloss die Beschaffung eines neuen "Gerätewagen Logistik" für 328.000 Euro, außerdem die feuerwehrtechnische Beladung (knapp 62.000 Euro) sowie den Kauf von acht Rollcontainern für 37.000 Euro. Die Lieferzeit des Gerätewagens beträgt allerdings 24 Monate, wie der stellvertretende Feuerwehrkommandant Thorsten Beck ausführte.

336 Kinder im Kindergartenalter leben aktuell in Haßmersheim. 107 davon sind jünger und 229 älter als drei Jahre. 14 Kinder (drei U3, elf Ü3) warten momentan auf einen Kindergartenplatz. Durch eine Containerlösung sollen jedoch bereits ab dem kommenden Kindergartenjahr 70 neue Plätze (davon 20 U3 und 50 Ü3) im Baugebiet "Nord III" als Übergangslösung verfügbar sein. An den Plänen für einen Kita-Neubau arbeite man.

Läuft alles nach Plan, wird die Gemeinde in Sachen Kinderbetreuung in den kommenden Jahren gut aufgestellt sein. Die Verwaltung rechnet damit, im Krippen- wie auch im Kindergartenbereich den Bedarf ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 decken zu können, wie aus der vorgestellten Bedarfsplanung hervorging. Der Gemeinderat beschloss zudem, rund 56.000 Euro für neue Möbel auszugeben, die erst in den Kita-Containern und anschließend im anvisierten Neubau genutzt werden sollen.

Mit der Vergabe der ersten Bauarbeiten für 2,25 Mio. Euro wurde am Ende der Sitzung noch das nächste Großprojekt in Haßmersheim eingeleitet: Der Anschluss an die Kläranlage Obrigheim. Knapp fünf Mio. Euro soll das gesamte Vorhaben kosten, wobei rund 3,8 Mio. Euro Fördergelder fließen sollen. Die dafür erforderliche Druckleitung wird auf Höhe des Sportplatzes von Neckarzimmern den Neckar queren. Etwa sieben Meter unter dem Grund des Flusses wird sie verlegt, um dann auf der Uferseite Neckarzimmerns Richtung Obrigheim weitergeführt zu werden. "Im Juli soll’s losgehen", erklärte Bürgermeister Ernst, der Campingplatz werde außerhalb der Saison im November gekreuzt: "Bis Weihnachten nächsten Jahres soll das Abwasser dann nach Obrigheim fließen."