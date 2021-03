Haßmersheim. (pol/mare) In der Neckarstraße kam es Freitagabend zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 19.45 Uhr war ein Skoda in der Neckarstraße unterwegs gewesen und wollte nach links in die Mörikestraße abbiegen. Hierbei übersah die 18-jährige Fahrerin laut Polizeibericht einen entgegenkommenden Fiat Punto. Die beiden Autos kollidierten frontal miteinander, wobei der Fiat abgewiesen wurde und noch gegen einen in der Einmündung wartenden Skoda Fabia prallte.

Die 49-jährige Punto-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand rund 20.000 Euro Gesamtschaden.

Update: Samstag, 6. März 2021, 9.45 Uhr