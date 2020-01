Von Stephen Wolf, dpa

Haßmersheim. (dpa/lsw) Wenn im Winter der Nebel an den Burgmauern entlangkriecht, stehen auf Burg Guttenberg nicht nur Neuanschaffungen und Reparaturen an. Durch den Klimawandel sind auch neue Aufgaben hinzugekommen, damit die Tiere der Deutschen Greifvogelwarte gesund bleiben. Denn im Frühjahr sollen wieder die spektakulären Flugvorführungen auf der Festung in Haßmersheim beginnen: Dann heben mächtige Seeadler und Falken mit Schwung ab und Uhus gleiten beinahe lautlos über die Köpfe staunender Besucher hinweg.

Frühzeitig werden inzwischen etwa stehende Gewässer in der Nähe der Vögel entfernt. Der Grund: Das ehemals tropische Usutu-Virus werde mittlerweile auch bei uns während der warmen Sommerzeit durch Stechmücken verbreitet, sagt Oberfalkner Stefan Rebscher. "Auf Empfehlung von Tierärzten haben wir beispielsweise jüngst einen Teich entfernt. Wie wollen das Risiko für die Tiere verringern." Das Virus raffte in den vergangenen Jahren in Mitteleuropa vor allem Amseln dahin. Doch: "Es könnte auch für unsere Vögel gefährlich werden", sagt Rebscher.

Auf der Burg hängt viel davon ab, Risiken möglichst früh zu erkennen. Die Deutsche Greifenwarte nimmt seit 1970 wissenschaftliche Aufgaben wahr und steht für den Schutz der Tiere. Gleichzeitig bietet sie heute etwa 50 000 Besuchern im Jahr einen Einblick in das Leben von Adlern, Falken, Uhus und Geiern. Außerdem hat die Station Falknerstunden und Managertrainings mit den Greifvögeln im Programm.

Künftig soll ein Truthahngeier die Flugschau bereichern. Gerade einmal 1800 Gramm wiegt der Neuzugang. "Wir gehen davon aus, dass der kleine Geier auch bei schlechtem Wetter fliegen kann", sagt Rebscher. Der Vogel mit dem markanten Kopf passt gut auf die 800 Jahre alte Stauferburg. Für sie verantwortlich ist vor allem der 56 Jahre alte Bernolph von Gemmingen-Guttenberg. "Viele Menschen interessieren sich für die Greifvögel. Dem wollen wir gerecht werden", sagt der Burgherr, der den Alltag mit den Tieren von Kindesbeinen an kennt.

Doch auch die Pflanzenwelt rund um die Burg gerate in Zeiten des Klimawandels unter Druck. Die malerische Burg - gelegen zwischen Mosbach und Heilbronn - ist umgeben von großen Wäldern. Neben dem Tourismus sind Forstwirtschaft und Holzhandel wichtige Geschäftsbereiche des Unternehmens Burg Guttenberg.

Die Familie des Burgherren bewirtschaftet seit 17 Generationen den Forst, der eine Fläche von etwa 400 Hektar umfasst. Die Veränderung des Klimas sorgt für veränderte Bedingungen rund um die Burg, die Wilhelm Hauff im 19. Jahrhundert zu seiner Novelle "Das Bild des Kaisers" inspirierte. Der Forst rund um die Stauferburg litt während der vergangenen beiden Jahre unter der Trockenheit. Baumkrankheiten und Insektenbefall nahmen rapide zu, sagt Bernolph von Gemmingen-Guttenberg. "2018 regnete es etwa 30 Prozent weniger als im Durchschnitt." Das Holzaufkommen sei daher im vergangenen Jahr in weiten Teilen beschädigt gewesen.

Wie der Burgherr sagt, leiden vor allem die Fichten und die Buchen stark unter den klimatischen Veränderungen. Der Anteil der Fichten habe sich stark reduziert und liege aktuell nur noch bei etwa fünf Prozent - 1875 waren es noch etwa 50 Prozent. "Wir stellen uns auf den Klimawandel ein, indem wir vor allem mit Eiche, Roteiche und Douglasie die frei gewordenen Flächen wieder bepflanzen und sichern."

Dieser "Waldumbau" koste allerdings nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. So dauere allein die "Umtriebszeit" bei einem Eichenwald - die durchschnittliche Dauer von der Begründung bis zur Ernte - etwa 150 Jahre. Jerg Hilt, Geschäftsführer der Forstkammer Baden-Württemberg, nennt den Umbau des Waldes daher eine "Generationenaufgabe". Es stelle sich zurzeit die Frage, welche Bäume mit dem Klimawandel und Bedingungen in einigen Jahrzehnten klar kommen könnten. Mittlerweile würden viele Waldbesitzer im Südwesten vor den Problemen stehen, denen sich auch der Burgherr im Odenwald stellen muss.