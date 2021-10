Von Peter Lahr

Haßmersheim. Eigentlich hat Maximilian Beisswenger Koch gelernt. Um eine dreimonatige Wartezeit auf den Bund zu überbrücken, kam er zu Motip Dupli. Erst kürzlich, am 2. September, feierte er sein 34. Dienstjubiläum. Ursprünglich wirkte er in der Druckerei, dann in der Lackstiftfüllung. Als Quereinsteiger schnupperte er bei der Betriebsfeuerwehr rein – und "blieb dort hängen", wie er sagt. Mittlerweile ist Beisswenger Oberbrandmeister und seit 1993 stellvertretender Kommandant der Werksfeuerwehr Vogelsang – ein Vollzeitjob.

"Wie der Vater, so der Sohn", fällt einem spontan ein, wenn Maximilian Beisswenger davon berichtet, dass bereits der Papa Kommandant der Betriebsfeuerwehr war. "Ich habe mich schon immer dafür interessiert. Habe dann reingeschnuppert – und es hat gepasst." So einfach ging das 1989, als Beisswenger zur Betriebsfeuerwehr stieß. Als seine bisherigen Wirkungsbereiche aufgelöst bzw. ausgelagert wurden, war der Weg für etwas Neues frei.

Zunächst absolvierte Maximilian Beisswenger eine Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Tatsächlich überlappen sich die Arbeitsfelder der 1991 offiziell anerkannten Werksfeuerwehr und der Arbeitssicherheit häufig. "Wenn in der Produktion geflext oder geschweißt wird, stellen wir die Brandwache. Oder wenn mal ein Fass Lacke umfällt, sind wir schnell zur Stelle."

Das Spektrum der 41 Mann und vier Frau starken Werksfeuerwehr entspreche dem einer normalen freiwilligen Feuerwehr in der Region. Es reiche vom Verkehrsunfall bis zum Starkregenereignis. Wobei es einen produktionstypischen Schwerpunkt gibt: "Bei uns ist der Anteil der Aerosol-Lösungsmittel in der Luft relativ hoch. In der Luft bilden sich so zündfähige Gemische. Da reicht ein Funke." Oder anders gesagt: "Weil wir hier mit Gefahrstoffen arbeiten, müssen wir uns gut auskennen." Die gute Ortskenntnis der Feuerwehrleute sei dabei ein weiterer Vorteil: "Wenn es in einer Halle brennt, ist dort Rauch. Wir wissen, wo es rausgeht."

Zwei Einsätze sind Maximilian Beisswenger besonders im Gedächtnis geblieben. So gab es am 9. November 2017 einen Brand in der Mischerei. "Dank der Sprinkleranlage konnten wir das schnell in den Griff bekommen." Langwieriger war da das Jahrhunderthochwasser am 21. Dezember 1993. "Wir waren drei Tage im Einsatz, das war eine harte Nummer: nass und kalt." Geschwindigkeit und Ortskenntnis seien das A und O, fasst Beisswenger die beiden wichtigsten Wirk-Faktoren der Werksfeuerwehr zusammen. Dazu komme dann noch, wie bei allen Floriansjüngern: "Training, Disziplin und Kameradschaft". Denn vor Ort müsse man sich blind aufeinander verlassen können, etwa wenn man unter Atemschutz in ein Gebäude gehe. Stichwort: "Z‘samme nei und z‘samme naus."

Kooperation sei aber auch zwischen den einzelnen Abteilungswehren und Hilfsorganisationen (Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk) unabdingbar: "Das Kirchturmdenken geht heute nicht mehr." So habe die Haßmersheimer freiwillige Feuerwehr aktuell eine neue Drehleiter bekommen, mit der man auch auf die Dächer der Betriebshallen komme. Im Umkehrschluss sind die Mitglieder der Werksfeuerwehr auch in der Region im Einsatz. Etwa bei einem Gasaustritt in Billigheim, beim Großbrand eines Feldes bei Asbach oder beim Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Breitenbronn.

Zahlreiche Lehrgänge hat Maximilian Beisswenger im Lauf der Jahre absolviert, vom Atemschutz- über den Maschinisten- bis zum Zugführerlehrgang, um nur drei zu nennen. Zur Werksfeuerwehr gehören zwei große Fahrzeuge, die direkt neben den Produktionshallen stationiert sind. Das Großtanklöschfahrzeug kann 6000 Liter Wasser pro Minute fördern. An Bord hat es 8000 Liter Löschmittel (5000 Liter Wasser, 3000 Liter Schaum). Das etwas kleinere Löschfahrzeug habe vor allem Ausrüstung für technische Hilfeleistungen dabei, etwa Scheren, Spreizer und Tauchpumpen.

Dass die Ausrüstung den Betrieb einiges koste, ist Beisswenger durchaus bewusst. Aber: "Wenn wir schnell vor Ort sind, können wir den Betrieb schnell wieder zum Laufen bringen und ihn so vor Folgeschäden bewahren." Generell gelte die alte Regel: "Besser haben als brauchen." Was auch für das Thema Nachwuchs gelte. 14 neue Feuerwehr-Kollegen fanden erst dieses Jahr ihren Weg zur Werksfeuerwehr. Für diese stehen nun bereits die ersten Basis-Lehrgänge an.

Dass ihn der Piepser anfangs recht nervös machte, wenn er Alarm gab, gibt Maximilian Beisswenger offen zu. Mittlerweile schaue er aber erst einmal, um was es genau gehe. "Man schaltet dann auf einen Modus rein, spult das erlernte Programm ab – denn das muss sitzen." Den Ausgleich zur Arbeit findet Beisswenger in der Natur. "Ich bin ein Holzwurm", sagt Beisswenger von sich. "Wir wohnen mitten im Wald und heizen mit Holz." So gesehen sind Feuer und Flammen für ihn etwas ganz Alltägliches.