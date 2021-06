Beim Aufstellen des gekühlten Verkaufsautomaten, an dem sich auch die Radfahrer mit dem Notwendigsten versorgen können, beglückwünschte Bürgermeister Norman Link (4. v. l.) die Familie Seisler zu dieser Bereicherung des Warenangebots in Guttenbach. Foto: Bernd Kühnle

Guttenbach. (bx) Während die Pandemie viele Betriebe im ländlichen Bereich gezwungen hat, ihre Geschäftstätigkeit einzustellen, suchte Familie Seisler aus Guttenbach nach neuen Optionen, ihre Verdienstmöglichkeiten zu erweitern. Guttenbach ist ohnehin spärlich bestückt mit Einkaufsgelegenheiten, sodass jedes innovative Angebot den innerörtlichen Handel aufwertet.

Thomas Seisler war schon seit längerer Zeit aufgefallen, dass viele Radfahrer, die sich auf dem Neckartal-Radweg und dem Neckarsteig durch das idyllische Tal bewegten, immer wieder danach fragten, wo man sich denn mit einer Kleinigkeit erfrischen könnte. Um nicht immer wieder Absagen aussprechen zu müssen, fing er damit an, gesunde Getränke und Snacks, meist aus dem eigenen Betrieb, anzubieten und erweiterte sein Angebot Stück für Stück um selbst gemachte Fruchtaufstriche und Wurstwaren der Metzgerei Baumeister aus Waibstadt, die selbst auf biologischer Basis produziert. Um auch auf die besonderen Bedürfnisse der Radfahrer eingestellt zu sein, kam noch der spezielle Reisebedarf wie Flickzeug, Batterien, Regenponchos und ähnlich gefragte Utensilien ins Verkaufssortiment.

Bei der Suche nach einer Möglichkeit, gekühlte Getränke durchgehend anzubieten, stießen die Seislers auf die Möglichkeit, einen selbstkühlenden Verkaufsautomaten anzuschaffen. Hierbei kam ihnen zugute, dass der Bürgermeister von Neckargerach, Norman Link, auch den Vorstand der Leader-Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald vertritt und so die entsprechenden Verbindungen unterstützte, um an eine günstige Finanzierungsmöglichkeit zu kommen.

In seiner Eröffnungsrede lobte Link die Initiative der Seislers, die sich auch in vielen anderen Bereichen in die dörfliche Gemeinschaft einbringe. So erwarben sie eine Internetadresse, unter der die Familie weltweit ihre Aktivitäten beschreibt und unter anderem auch informierende Beiträge zu Obstanbau und Obstverwertung veröffentlicht.

Daneben hat Anja Seisler-Zurheiden eine idyllisch gelegene "Kreativwerkstatt" ausgebaut, in der Geschenkideen, liebevoll gestaltete Kleinigkeiten und floristische Werkstücke als Dekoration erworben werden können. Auch haben die Kurse, in denen Kränze gebunden oder Dekoideen verwirklicht werden, schon regen Zulauf. Wobei hier die soziale Interaktion ein wichtiges Element ist, die dörfliche Gemeinschaft zu fördern.

Während der Eröffnungsfeier für den neuen Verkaufsautomaten zeigte sich exemplarisch, welch hervorragende Kommunikationsmöglichkeit mit der Kreativwerkstatt und dem zentral gelegenen Automaten geschaffen wurde: Eine Dame, die gerade kein Geld einstecken hatte, ließ selbstverständlich "anschreiben" – ein Verfahren, das die positiven Seiten einer richtigen dörflichen Lebensweise vermittelt, die manche als "altväterliche Gemeinschaft" ansehen.

So verlief auch die Feier heiter und harmonisch, wobei mancher die Gelegenheit nutzte, sich mit einer "Wandertüte: Butterbrot mit Obst für einen Euro" auf den Heimweg zu machen.