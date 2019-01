Gundelsheim/Stuttgart. (gin) Während Blut- und Plasmaspenden inzwischen den meisten ein Begriff sind, weiß kaum jemand, dass man auch viel für andere Menschen tun kann, ohne dass es pikst oder weh tut. Auf diese Thematik macht die junge Gundelsheimerin Mareika Greiss aufmerksam, die selbst zum ersten Mal durch ein Video auf Facebook von dieser Form der Spende erfuhr. Ihr sechseinhalbminütiger Animationsfilm "Liz & Evie" befasst sich, eingebettet in eine ruhige, nachdenkliche Atmosphäre, mit dem eher unbekannten Thema der Haarspende.

In dem von der Filmschau Baden-Württemberg in Stuttgart mit dem Hauptpreis für den besten Animationsfilm ausgezeichneten Werk geht es um ein Mädchen (Liz), das die etwas jüngere Evie an einer Bushaltestelle kennenlernt. Die beiden verbindet ihre Leidenschaft für Origami, und sie freunden sich an. Irgendwann weht der Wind Evie ihre Mütze vom Kopf, und Liz stellt fest, dass ihre Freundin keine Haare hat. Mareika Greiss spielt damit darauf an, wie wenig die Menschen teilweise über ihre Freunde wissen, in einer Zeit, in der die Leute hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt sind. Der Film endet damit, dass Liz die Hälfte ihrer langen Haare Evie spendet und die Mädchen gemeinsam auf ihrer Bank an der Bushaltestelle sitzen.

Noch ohne den Hintergrund der Produktion zu kennen, fällt auf, wie viel Liebe zum Detail in dem Kurzfilm steckt. Die Puppen entstanden innerhalb von vier Wochen zur Hälfte in Deutschland, die Köpfe jedoch in Dänemark, wo sich eine Freundin von Greiss dieser annahm, welche schon häufiger mit der Technik des "Puppentricks" gearbeitet hatte. An dem Semesterprojekt beteiligten sich im Kernteam sechs Studenten an der Produktion, aber schnell war klar, dass diese Aufgabe in der vorgegebenen Zeit so nicht zu bewältigen war. Letztlich wurden Freunde und Bekannte rekrutiert, mit denen man bis zu 40 Stunden in der Woche an dem Projekt arbeitete. Heraus kamen über 5000 Einzelaufnahmen, aus denen sich der Film zusammensetzt.

Doch was brachte die Studentin der Hochschule der Medien in Stuttgart dazu, sich dieser Problematik zu widmen? Die wenigsten haben sich je mit der Frage befasst, woher Perückenmacher eigentlich ihr Rohmaterial beziehen. Die meisten Haare für Perücken stammen aus dem asiatischen Raum. Für Leute mit dunklen Haaren ist also gut gesorgt. Problematischer ist es dagegen hier in Europa an helles Haar zu kommen, da dieses, wenn es vorher behandelt wurde, trotz seiner Echtheit leicht künstlich wirkt, wenn es verarbeitet wird. Mareika Greiss hat rote Haare. Die 24-jährige, die in ihrem privaten Umfeld miterlebte, dass Menschen aus den verschiedensten Gründen zum Haarersatz griffen, geht mit guten Beispielen voran.

Zum einen schafft sie eine Bühne, um auf die Problematik hinzuweisen, zum anderen wird sie im Laufe des Jahres selbst ihre langen Harre spenden. Drei Jahre hat sie sie wachsen lassen, bis sie die, für eine Haarspende nötige Länge von mindestens 27 Zentimetern erreicht haben.

Während in der Bevölkerung mangels Aufklärung viele Fehlinformationen und Vorurteile der Spende gegenüber kursieren, verläuft das Prozedere selbst völlig unkompliziert. Wichtig ist, dass die gespendeten Haare gut zusammengebunden sind (beispielsweise mit einem Haushaltsgummi) und nicht auseinanderfallen können. Danach kann man sie entweder selbst abschneiden und an eine Haarspendeorganisation schicken oder man geht direkt zu einem der Friseure, die diese auf ihren Internetseiten als "Partnersalons" führen - teilweise räumen diese den Spendern dann sogar einen Rabatt für ihren neuen Haarschnitt ein.