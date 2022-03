In zwei bis vier Wochen sollen die Erdaufschüttungen erst einmal beendet sein. Bis Bauabschnitt drei beginnt ... Symbolfoto: dpa

Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Viel Kritik musste Bürgermeisterin Heike Schokatz in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstecken: Zu Beginn nutzten zahlreiche Gundelsheimer die Bürgerfragestunde, um über die Erdaufschüttungen auf dem Hofgut Stahl zu schimpfen. Die "unerträglich vielen Lkws" machten einen "Höllenlärm" auf den Straßen der Stadt. "Es ist viel zu laut!" Ein paar Tagesordnungspunkte später beschwerten sich dann einige Räte, dass man ihnen nur eine und nicht mehrere Möglichkeiten präsentiert habe, wie die Stadt auf dem Dach der Sporthalle am sinnvollsten Solarstrom produzieren und nutzen kann. Und am Ende beantragte Matthias Lang (Liste unabhängiger Bürger) gar ein Rechtsaufsichtsverfahren gegen die Bürgermeisterin, nachdem u. a. sein Fraktionskollege Jürgen Koß der Rathauschefin "kein Verständnis von Demokratie" vorgeworfen hatte. Mit deutlicher Mehrheit stimmte der Gemeinderat dem Verfahren zu.

Wie sehr Verkehrslärm belasten kann, machte gleich der erste Bürger deutlich, dem vor Wut fast die Stimme brach: "Morgens um sieben geht es los. Jeden Tag bringen 40 bis 50 Lkws Erde nach oben zum Hof und sorgen dafür, dass wir nie zur Ruhe kommen. Wie lange geht das noch?", wollte er von Bürgermeisterin Schokatz wissen. "Vor allem, wenn die leeren Lastwagen wieder runterfahren, dann scheppert es nur so auf der schlechten Straße", stimmte ihm eine Gundelsheimerin zu. Eine andere Bürgerin sorgte sich zudem, "was bei Starkregen passiert. Wird die Erde verdichtet?", oder könne es gar zu einer Schlammlawine kommen? Meterhoch würde sich bereits die Erde von Baustellen aus der Region auf den Ackerflächen türmen.

Das Lärm-Problem sei der Stadt bekannt, erklärte Schokatz. Ob und wie die Erde verdichtet ist, werde man prüfen. Der Gemeinderat habe die Maßnahme im April 2021 genehmigt, "das Landratsamt hat die Zeiträume jedoch immer wieder verlängert." Die Verwaltung könne da nicht intervenieren. Man habe auch schon mehrfach mit dem Amt für Straßen und Verkehr über das Lkw-Aufkommen gesprochen. Aber die Nutzung öffentlicher Straßen dürfe man nicht einfach einschränken, so Schokatz. Zur Dauer der Maßnahme wolle sie schriftlich im Amtsblatt informieren.

Von den insgesamt drei genehmigten Bauabschnitten zur Erdauffüllung befinde man sich aktuell im zweiten, erklärte Bauamtsleiterin Christin Krug auf RNZ-Nachfrage. Die Dauer der gesamten Maßnahme konnte auch sie nicht abschätzen. "Das geht jetzt noch so zwei Wochen, in maximal vier ist die Baufirma fertig", versprach dagegen Landwirt Rüdiger Stahl im Gespräch mit der RNZ. Wann der dritte Bauabschnitt startet, hänge davon ab, wann die Muttererde anfällt. "Das regelt alles die Baufirma, ich stelle nur die Fläche zur Verfügung." Der letzte Abschnitt werde jedoch "deutlich kürzer als der erste und zweite" sein.

Ziel sei es, guten Mutterboden vor der Deponie zu bewahren und den Acker zu ebnen, um mehr Wasser im Boden speichern zu können. Dadurch verringere sich die Gefahr von Erosionen, so Stahl. "Da soll nichts wegschwemmen, und die Fläche wird auch gleich bewirtschaftet, wenn die Maßnahme fertig ist."

Dass das Dach der Gundelsheimer Sporthalle nach der Sanierung mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet werden soll, dafür hatte sich der komplette Gemeinderat bereits in der Vergangenheit ausgesprochen. Weil auf den rund 300 Quadratmetern voraussichtlich mehr Strom produziert werden kann, als die Sporthalle selbst benötigt, sei eine sogenannte Stromcloud ratsam, über die man auch andere städtische Gebäude mit der Solarenergie versorgen könne, erklärte Andreas Maier von der Ingenieurgesellschaft Seidel und schlug dem Gremium eine 30-Kilowatt-Peak-Anlage für 53.550 Euro vor.

Nicht nur Armin Englert (SPD) kritisierte fehlende Alternativvorschläge. "Über Stromclouds liest man viel Negatives, außerdem bräuchten wir dafür noch einen teuren Speicher", betonte er. Um eine Entscheidung treffen zu können, seien mehr Informationen als nur die Anschaffungskosten nötig. "Viele Kommunen im Landkreis haben ihre Dächer an eine Energiegenossenschaft vermietet." Man würde daran zwar nicht viel verdienen, "aber in erster Linie sollte es uns um unseren Beitrag für den Klimaschutz gehen", so Englert. "Wir diskutieren seit zwei Jahren über die Dächer der öffentlichen Gebäude. Es wird endlich Zeit, auch zu handeln", betonte Gemeinderat Jürgen Koß. Schließlich wurde entschieden, dass der Technische und Umweltausschuss sich mit dem Thema befassen und Ingenieur Maier dort mehrere Alternativen vorlegen soll.

Auch die Freibadsaison stand auf der Tagesordnung – eröffnet wird am 1. Mai. Coronabedingte Einschränkungen soll es dann nicht mehr geben; auch die Schlechtwetterregelung wird abgeschafft. Lob aus dem Gemeinderat gab es für die verlängerten Öffnungszeiten (montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr). Während der Preis für Einzelkarten unverändert bleibt, werden Jahreskarten jedoch teurer. Vor allem für Eltern, die statt 165 nun 250 Euro für eine Familienkarte zahlen müssen. "Das ist zu viel", betonte Faiza Schardey (SPD). Tobias Meckes (LuB) regte eine Vergünstigung für Gundelsheimer an. Man werde die Preise noch einmal überdenken, so Bürgermeisterin Schokatz.