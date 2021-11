Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Groß war das Interesse an der jüngsten Sitzung des Gundelsheimer Gemeinderates, stand doch das Thema Kinderbetreuung gleich doppelt auf der Tagesordnung. Nicht alle Bürger, die gekommen waren, um sich über die nächsten Schritte bei der Sanierung der Kita Regenbogenland und am katholischen Kindergarten in Obergriesheim zu informieren, fanden auch einen Sitzplatz im Zuschauerbereich.

Dass der Ist-Zustand der 1972 errichteten Kindertagesstätte Regenbogenland längst nicht mehr den Ansprüchen entspricht, ist schon seit mehreren Jahren immer wieder Thema im Gemeinderat. Zeitweise war gar ein Neubau für sechs Kindergruppen nahe des Sportgeländes geplant. Doch die sechs Millionen Euro dafür konnte sich die Stadt schlicht nicht leisten, weshalb der Gemeinderat bereits im Februar 2020 die Neubau-Pläne zurückstellte und die Verwaltung gleichzeitig beauftragte, die erforderlichen Maßnahmen zum Weiterbetrieb der dreigruppigen Kita in der Deutschmeisterstraße 49 zu prüfen.

Etwas mehr als eine Million Euro werde eine Sanierung die Stadt kosten, erklärte Bertold Nohé nun am vergangenen Mittwoch dem Gremium. Die Statik des Gebäudes sei in einem guten Zustand, das Drumherum – angefangen bei den Toiletten und Versorgungsleitungen über die Dämmung bis hin zu Heizung und Stromkabeln – jedoch alles andere als zeitgemäß, machte der Fahrenbacher Architekt mehr als deutlich. "Die Elektroinstallation entspricht nicht einmal den heutigen Vorschriften", betonte er.

Um die Sanierungskosten mit 1,01 Mio. Euro möglichst gering zu halten, hatte Nohé in seiner Kalkulation eine klassische Heizungsanlage betrieben mit Gas, Öl oder Pellets vorgestellt, was dem Gemeinderat aber überhaupt nicht gefiel. "Heute noch eine neue Heizung mit fossilen Brennstoffen einzubauen, ist alles andere als ratsam. Es sind die Kindergarten-Kinder, die das dann später als Erwachsene ausbaden müssen", gab Armin Englert (SPD) zu verstehen.

"Eine Wärmepumpe wäre wünschenswert", sprach sich auch Reinhold Lustig (CDU) für eine umweltfreundliche Heizung im Regenbogenland aus, die zudem bezuschusst werde. "Das ist möglich", erwiderte Nohé. Die Installation einer Wärmepumpe sei allerdings mit zusätzlichen Bodenarbeiten und dementsprechenden Mehrkosten verbunden.

Wolfgang Schneiderhan (Liste unabhängiger Bürger) regte an, eine Aufstockung des Gebäudes in Betracht zu ziehen: "Damit könnten wir die Kita vergleichsweise günstig um drei Gruppen erweitern, ohne sechs Millionen für einen Neubau zu bezahlen." Annika Hartmann (Wir für hier) erinnerte an die bereits verstrichene Zeit, man bewege sich "nun endlich in eine Richtung, die wir uns leisten können". Es bestehe "dringender Handlungsbedarf, um die vielen Gefahrenquellen zu beseitigen". Man müsse "jetzt wirklich vorankommen", betonte sie.

Noch dieses Jahr wollen sich deshalb Stadtverwaltung und Technischer Ausschuss noch einmal über das weitere Vorgehen beraten, damit der Gemeinderat zeitnah eine finale Entscheidung zur Zukunft der Kita Regenbogenland treffen kann. Immerhin: "Im Haushalt 2022 sind bereits 200.000 Euro für die Planungskosten vorgesehen", wie Bürgermeisterin Heike Schokatz dem Gremium erklärte.

Vergleichsweise günstig erscheint da die einstimmig beschlossene Erweiterung des katholischen Kindergartens in Obergriesheim. Eine zusätzliche Krippengruppe mit zehn Betreuungsplätzen soll dort entstehen und gleichzeitig der Brandschutz verbessert werden. Auch hier war es Architekt Bertold Nohé, der die Pläne erörterte und eine Kostenschätzung von insgesamt rund 200.000 Euro für Eingangsbereich und Sanitäranlagen, die Ausgestaltung des Gruppenraumes samt Einrichtung sowie kleinere weitere Arbeiten in Flur und Obergeschoss abgab. 70 Prozent der Gesamtkosten, also etwa 140.000 Euro, müsse die Stadt Gundelsheim als Eigentümerin des Gebäudes tragen, den Rest bezahle die Kirche, erklärte Bürgermeisterin Schokatz.

Allerdings wies Nohé auch auf den schlechten Gesamtzustand des um 1900 gebauten Gebäudes hin, "wo es wirklich einiges zu tun gibt". So seien nicht nur Fassade, Dach und der vom Salz angegriffene Sockel sanierungsbedürftig, sondern auch Fenster, Türen, Elektro- und Wasserinstallation auszutauschen. Ebenso müsse u.a. der Blitzschutz erneuert und die Heizungsanlage ersetzt werden. "Die Fenster haben schon 1971 gewackelt, als ich dort in der Schule war", unterstrich Reinhold Lustig, "ich wüsste nicht, dass die seitdem einmal ausgetauscht wurden". Aber vor allem bei der Elektroinstallation bestehe "elementarer Handlungsbedarf", betonte er. "Da gibt es nicht einmal einen FI-Schutzschalter. Da will man sich nicht ausmalen, was passiert, wenn ein Kind in die Steckdose fasst."

Die Zukunft der beiden Kindergärten wird wohl noch für viele Diskussionen im Gundelsheimer Gemeinderat sorgen. Wie die notwendigen Maßnahmen schließlich finanziert werden können, ist nun Aufgabe der Verwaltung.