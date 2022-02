Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Das Thema Ökostrom stand gleich zweimal auf der Tagesordnung des Gundelsheimer Gemeinderats am Mittwochabend. Zuerst ging es um den Standort der beiden Windräder, die die EnBW als Ergänzung zum geplanten Solarpark auf dem Böttinger Hof errichten will (die RNZ berichtete bereits ausführlich über das Großprojekt). Etwas später im Sitzungsverlauf musste das Gremium außerdem darüber entscheiden, mit welcher Art von Strom die Stadt von 2023 bis 2025 versorgt werden soll. Eigentlich hätte es hier erst eine neue Bündelausschreibung, organisiert vom Gemeindetag im Jahr 2024, gegeben, doch der Lieferant für die Lose Tarifabnahmestellen, Wärmestrom und Straßenbeleuchtung hat von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht. Abgesehen davon stand u. a. auch das Sanierungsgebiet "Altstadt" sowie die Instandsetzung der städtischen Sporthalle auf der Tagesordnung.

Rund 22.200 Haushalte soll der geplante Solar- und Windpark auf dem Böttinger Hof einmal mit Energie versorgen, 85 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen und damit rund 56.700 Tonnen CO2 einsparen. In den vergangenen zwölf Monaten hat die EnBW zahlreiche Messungen und Untersuchungen auf dem Areal gemacht. Nicht nur zur Intensität der Sonneneinstrahlung, sondern auch zu Windstärke, Umwelt- und Artenschutz. Zudem fanden Gespräche mit dem Heilbronner Landratsamt sowie der Unteren Naturschutzbehörde statt. "Insgesamt sieht es ganz gut aus für unser Vorhaben", fasste EnBW-Projektleiter Matthias Trenkel die Ergebnisse im Gemeinderat zusammen. "Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck an der Detailplanung."

Weil im nördlichen Teil des Planbereichs für die Windkraftanlagen jedoch mehrfach Greifvögel wie Rot- und Schwarzmilan gesichtet wurden, und man die je 247 Meter hohen Anlagen vom Hersteller Enercon (Rotordurchmesser 160 Meter) auch möglichst weit von den Wohngebäuden auf dem Stockbronner Hof errichten will, sollen die zwei Windräder soweit wie möglich im Süden der Sonderbaufläche platziert werden. "Aufgrund einzuhaltender Mindestabstände der beiden Anlagen muss die östliche bis an die Grenze der Sonderfläche geschoben werden", erklärte Trenkel.

Der Rotor würde dann allerdings in etwa 70 Metern Höhe die Waldfläche überstreichen. Da auch der Rotor innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans liegen muss, entschloss der Gemeinderat einstimmig, den Bebauungsplan entsprechend zu erweitern. Baulich darf in die Waldfläche aber auch weiterhin nicht eingegriffen werden.

Ebenso ohne Gegenstimme sprach sich das Gremium dafür aus, ab 2023 die Stadt – jedenfalls was den Wärmestrom und die Straßenbeleuchtung betrifft – vollständig durch Ökostrom mit Energie zu versorgen. Eine Entscheidung war nötig geworden, weil der bisherige Lieferant von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht hat, und zum 31. Dezember 2022 die Energieversorgung für die oben genannten zwei Lose sowie für die Tarifabnahmestellen, also die Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte, einstellt. Letztere werden weiter wie bisher mit Strom versorgt, weil die Mehrkosten nicht umgelegt werden können, da die Obergrenze für den sogenannten "angemessenen Bedarf" bei den Trägern sozialer Leistungen bereits jetzt schon erreicht seien. Rund 800 Euro an Mehrkosten pro Jahr kommen auf die Stadt nun durch die Umstellung auf Ökostrom hinzu, mit den Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften wären es insgesamt 2400 Euro pro Jahr gewesen.

Das Bekenntnis für Ökostrom sei gut und richtig, betonte Gemeinderat Jürgen Koß (Liste unabhängiger Bürger). "Gleichzeitig ist es aber auch sehr plakativ!" Es sei an der Zeit, "voranzugehen und auch die Dachflächen der städtischen Gebäude" für Fotovoltaikanlagen zu nutzen, betonte er. Ob durch eigene Investitionen oder schlichte Vermietung geeigneter Dachflächen sei da erst mal dahingestellt. "Wir müssen nicht mit aller Gewalt Geld daran verdienen", so Koß. Ein Thema, das bereits 2020 im Gemeinderat diskutiert worden war. Welches Konzept man fürs Rathausdach hätte anwenden sollen, darüber konnte sich der Rat damals allerdings nicht einig werden.

Geschlossenheit herrschte dagegen am Mittwochabend bei der Billigung des Bebauungsplanentwurfs "Brunnenstraße, Tiefenbacher Straße, Ziegelweg". Das mehr als 5800 Quadratmeter große Plangebiet grenzt südlich direkt an das Freibad an und liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Altstadt". Der Sanierungssatzung liegt ein Neuordnungskonzept zugrunde, das im dortigen Bereich insbesondere Ein- und Doppelwohnhäuser beinhaltet. Der Bedarf an Wohnraum und die Nachfrage nach freien Grundstücken in zentraler Lage sei ungebrochen hoch, erklärte Bürgermeisterin Heike Schokatz, weshalb "dringender Handlungsbedarf" bestehe, "die im Neuordnungskonzept beschlossenen Ziele zeitnah umzusetzen".

Die Aufstellung des Bebauungsplans sowie dessen Festsetzung entspreche einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, erklärte der Stadtplaner Andreas Tiefau vom Ingenieurbüro KMB aus Ludwigsburg dem Gremium. Man habe soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen in Einklang gebracht. Zudem werde der Bebauungsplan dem städtebaulichen Ziel "Stärkung der Innenentwicklung" gerecht. Einstimmt sprach sich der Gemeinderat für den Bebauungsplanentwurf aus. Die Beteiligung der Öffentlichkeit startet mit der förmlichen Auslegung der Entwurfsunterlagen mit der Gelegenheit, Anregungen und Bedenken vorzubringen.

Mehrheitlich mit zwei Gegenstimmen wurde im Anschluss die Erneuerung der Glaspyramide auf dem Dach der Gundelsheimer Sporthalle beschlossen, die im Zuge der umfangreichen Sanierungsarbeiten (wir berichteten) ausgetauscht werden soll. Mit ihrem Angebot über 277.200 Euro sicherte sich die Mannheimer Firma Softronic bereits im September 2021 den Zuschlag – für die Dachabdichtungsarbeiten sowie den Austausch der runden Lichtkuppeln, nicht aber der Glaspyramide. Der Austausch schlägt nun mit zusätzlichen 28.000 Euro zu Buche.

Ein finanzielles Trostpflaster präsentierte die Stadtverwaltung aber schon beim nächsten Tagesordnungspunkt. Die Sanierung des Back- und Gemeindehauses Böttingen wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum mit rund 130.000 Euro gefördert. Die Zimmerer- und Dachdeckarbeiten vergab man an die Gundelsheimer Firma Holzbau Schad für knapp 97.000 Euro, was etwa 8000 Euro unter der Kostenschätzung liegt.