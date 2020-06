Von Peter Lahr

Gundelsheim. "Jetzt ist wieder gut, Gott sei Dank." So klingt es, wenn ein erleichterter Badegast endlich wieder seiner liebsten Sommerbeschäftigung nachgehen kann. Am Montagnachmittag lud das Gundelsheimer Freibad zum "Anschwimmen" ein. Unter strengen Sicherheitsauflagen ist der erfrischende Freizeitspaß nun wieder bedingt möglich. Stammgäste, Vertreter des Rathauses sowie das Bad-Team freuten sich darüber gleichermaßen.

"Es war eine schwierige Entscheidung. Jetzt sind wir in der Ausprobierphase", skizziert Adelheid Buck von der Kämmerei den langen Weg zum offenen Freibad – denn ohne Coronakrise hätte man bereits Anfang Mai den Sommer eingeläutet. Nun dürfen täglich zwischen 14 und 18 Uhr maximal 300 Gäste kommen. Jeder Besucher muss sich vorher anmelden und dabei Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. "Überwiegend sollte die Ticketreservierung online über die Homepage der Gemeinde gehen", erklärt Buck. Auf diesem Weg könne man das Ticket gleich bezahlen (mittels Paypal oder Kreditkarte). So lasse sich eine Warteschlange vor dem Eingang am besten vermeiden. Erwachsene zahlen für einen Besuch 4,50 Euro, Kinder von vier bis 16 Jahren 2,50 Euro. Wenn nicht anders möglich, könne man aber auch telefonisch Karten vorbestellen. Die Kasse des Freibads ist besetzt.

Auch Kämmerer Andreas Ockert hält es am Montagmittag nicht im Rathaus. Er erläutert weitere Details der Freibad-Regelung. So habe man sich für ein einziges Badeintervall pro Tag entschieden, weil es derzeit nicht möglich sei, Reinigungsfirmen für eine Zwischenreinigung zu finden. "Jeden Tag werd ich nicht kommen können. Aber wenn ich Zeit habe, mache ich einen Badetag. Ich freue mich total", sagt Michaela Hafner. Wie viele andere Berufstätige auch, findet sie die neuen Öffnungszeiten etwas gewöhnungsbedürftig. Aber was am Montag zählt: Endlich wieder ins kühle Nass. Pünktlich zum Start ist auch der Sommer herbeigekommen. Die Außentemperaturen übersteigen bald die 25 Grad des Wassers.

Vom Platz der Liegewiesen, so Ockert, hätte man zwar theoretisch 500 Menschen einlassen können. Aber gleichzeitig dürften sich maximal 100 Besucher in den Becken befinden. So entschied man sich für das 300er-Kontingent. Viel habe man auch über weitere Details nachgedacht. Im Rahmen des Hygienekonzepts unterteilte man das Schwimmerbecken für schnelle und langsamere Schwimmer. Duschen kann man dieses Jahr nur direkt an den Becken. Ein- und Ausstiege belegen die "Einbahnstraßenregelung". Bei der Umkleide und den Toiletten hat man ebenfalls reduziert. Immerhin soll im Laufe der Woche der Bad-Kiosk wieder eröffnen.

Dass es in dieser Saison keine Jahreskarten gibt, kritisiert am Montag nicht nur eine Dame – manche Stammgäste wollen deshalb die Badesaison ganz abschreiben. "Wir gehen jeden Tag ins Freibad. Für zwei Personen müssen wir jetzt jeden Monat 270 Euro zahlen. Das tut weh", rechnet eine Besucherin vor. Mit 90 Euro wäre eine Saisonkarte viel preiswerter gewesen. "Wenn Sie nur 300 Jahreskarten verkaufen, darf sonst niemand mehr ins Becken", verteidigt Andreas Ockert die diesjährige Lösung. Da man im Schnitt rund 1200 Jahreskarten verkaufe, wären von Anfang an zu viele Besucher ausgeschlossen gewesen. "Ärger wäre vorprogrammiert." Selbst wenn man zum Losverfahren gegriffen hätte. Auch ein Kurzzeittarif sei derzeit leider nicht umsetzbar.

"Soll ich euch erklären, wie man schwimmt?", scherzt derweil Schwimmmeister Sascha Evseev. Wie die Stammgäste ist auch er froh, dass es nun endlich losgeht. Das mit aufbereitetem Brunnenwasser gespeiste Bad wird bei Sonnenschein mit Solarenergie beheizt. "Das hier ist das beste Freibad, das ich kenne", unterstreicht der Bademeister. Die Anlage sei schön, gepflegt und familienfreundlich. Wo sonst gebe es ein so großes Planschbecken mit Sonnensegel? Auch wenn die Sprungtürme erst einmal gesperrt sind. Nach einiger Zeit aktiviert ein weiterer Bademeister die kleine Rutsche mit den Worten: "Nei damit, aber mit Abstand." In diesem Sinne: Viel Badevergnügen in Gundelsheim!

Info: Anmeldung unter www.gundelsheim.de bzw. telefonisch vormittags unter (0 62 69) 96 25 bzw. ab 13.30 Uhr unter (0 62 69) 4 50 23.