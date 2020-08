Von Anton Zuber

Gundelsheim. "Werktag Die Kunstwerkstatt" ist in großen, schneeweißen Buchstaben auf die Schaufensterscheibe ihres Ateliers geklebt. Dort wo vormals Kebab und Grillgerichte eine herzhafte Komposition bildeten, vereinen sich nun Bilder, Zeichnungen und Skulpturen zu einem Gesamtkunstwerk. Nina Kratz wollte schon immer ihre eigene Kunstwerkstatt haben. Im März 2020 war es soweit. Ihr lang gehegter Traum ging in Erfüllung. Aus dem ehemaligen Lokal mit türkischen Spezialitäten hat sich ein ansprechendes Ambiente der Kunst entwickelt.

"Es ist nie ganz klar, wie und warum etwas Schönes gelingt, am wenigsten weiß es der Künstler selbst", verfasste der französische Schriftsteller Marcel Proust. Ähnlich definiert Nina Kratz ihre Faszination für Kunst. Die kreative junge Frau lässt ihren Fantasien freien Raum, indem sie ihre Vorstellungskraft in Bildern und Skulpturen verwirklicht. Portraits entstehen, ohne Kitsch, ansprechende Modellierungen, die in verfremdeter Gestalt der Wirklichkeit näher kommen, als das Original selbst. Künstlerische Postkarten auf Naturkarton und Freundschaftsbücher sind Ausdruck ihrer vielfältigen Schöpfungskraft.

Ninas Atelier ist ein bunter Fleck am Rande der Altstadt. Wenn die schlanke Enthusiastin auf ihrem runden Künstlerstuhl sitzt und an ihren Werken arbeitet, schauen ab und zu Passanten durch das Fenster und fragen sich: "Was macht die denn da?" Tisch, Regal, Staffelei, Keilrahmen ergänzt durch Blechgefäße mit Pinseln, nach Größen geordnet, erregen Aufmerksamkeit.

Aquarellkästen, deren Grün- und Grautöne ausgefurchte Kuhlen zeigen. Auch das Ziegelrot ist ziemlich beansprucht. Nina Kratz malt, was sie sieht und setzt um, was sie fühlt. Und genau deshalb arbeitet sie so gerne mit Kindern. Etwa in ihrem Workshop "Planeten-Werkstatt". Mit Kindern geht sie der Frage nach: "Wie schaffe ich eine neue Welt?" Die Mädchen und Jungen werden Erfinder, bekommen Lust zum Bauen und Freude am Gestalten. Und sie entwickeln einen galaktischen, fantastischen Planeten. Auf ihrer Visitenkarte hat Nina Kratz einen Satz von Pablo Picasso drucken lassen: "Alle Kinder sind Künstler. Das Schwierige ist, ein Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen ist."

Eigentlich stehen in ihrer Geburtsurkunde die Vornamen Katharina Aurelia. Doch sie wird kurz und bündig einfach mit Nina angesprochen. "Als Kind war ich eine schlimme Chaotin", gibt Nina Kratz zu, "aber auch eine unbändige Bastlerin." Papas Garage und Werkstatt in Böttingen stellte sie bisweilen auf den Kopf und erfand einen simplen Geldautomaten aus Karton. Sie bastelte zusammen mit ihrem Vater etwa ein Fahrradtaxi, das mit einem schützenden Dach ausgestattet war. Mit diesem Gefährt besserte sie ihr Taschengeld auf. In dieser Zeit entdeckte sie auch Pinsel, Farbe und Leinwand. Dies waren ihre ersten Schritte zur Kunst.

Als Nina Kratz die Realschule und das Wirtschaftsgymnasium absolviert hatte, entschied sie sich für ein freiwillig soziales Jahr in einer Schule für Menschen mit Behinderung. "Dies war ein Glücksfall, denn die intensive Arbeit mit einem sechsjährigen Autisten führte mich zur Pädagogik." Während ihres Studiums konnte sie ihre künstlerischen Ambitionen ausbauen und den lang gehegten Traum erfüllen, der schöpferischen Begabung Raum geben. Ihr erster pädagogischer Lehrauftrag beinhaltete wunschgemäß auch das Fach Kunst.

Nach Stationen in der Ferne zog es Nina Kratz, ihren Ehemann und den eineinhalbjährigen Sohn zurück nach Gundelsheim. Hier ist ihre Heimat und ihr kleines, feines Atelier. Hier trifft sie Menschen, die sich für ihre Kunst interessieren und die sich mit ihrer Unterstützung künstlerisch weiter entwickeln wollen.