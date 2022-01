Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2022, den dazugehörigen Reden der Fraktionen und 17 weiteren Punkten auf der Tagesordnung versprach die jüngste Sitzung des Gundelsheimer Gemeinderats alles andere als kurz zu werden. Doch schon nach einer Stunde konnte Bürgermeisterin Heike Schokatz in den nicht-öffentlichen Teil überleiten und die Zuschauer verabschieden. Ein neuer Rekord, der nicht der einzige des Abends werden sollte.

Geschuldet war der verwaltungstechnische Sprint der aktuellen Corona-Situation – die Haushaltsreden wurden nur schriftlich eingereicht, Beratungen zum Zahlenwerk hatten bereits im Verwaltungsausschuss im Dezember sowie den zwei vorangegangen Gemeinderatssitzungen stattgefunden und mussten nicht unbedingt wiederholt werden. Nur beim Beschluss zur Erneuerung der Warmwasser-Heizungsanlage im Gundelsheimer Freibad bestand Gesprächsbedarf, der einige Minuten in Anspruch nahm. Am Ende stimmten acht Gemeinderäte für einen Austausch der Anlage, neun allerdings dagegen. Drei enthielten sich. "Na gut, dann bleiben die Duschen zur Freibaderöffnung eben erst einmal kalt", kommentierte Bürgermeisterin Schokatz die Entscheidung.

Von der Stadtverwaltung angedacht war ein Austausch der alten und defekten Anlage zum Preis von knapp 33.000 Euro – auch um die Gefahr von Legionellen zu minimieren. Die sogenannte Absorbervorrichtung auf dem Dach der Umkleidekabinen, deren Wirkungsgrad laut Gemeinderat Matthias Lang (Liste unabhängiger Bürger/LuB) "nur noch zu einem Drittel dem ursprünglichen Wert entspricht", hätte jedoch bestehen bleiben sollen. Armin Englert (SPD) sah die im Haushalt 2022 neu eingeplante Stelle eines städtischen Klimaschutzmanagers als ideal für eine "intensive Prüfung der Heizmöglichkeiten im Freibad" an. Jetzt zu investieren und dafür die nächsten "20 bis 30 Jahre weiter CO2 auszustoßen", sei eine "vertane Chance", so Englert. "Die Art der geplanten Umstellung der Heizung passt nicht mehr in die Zeit", stimmte ihm auch Jürgen Koß (LuB) zu.

Die im Haushalt 2022 für die neue Heizungsanlage eingeplanten Mittel von 32.000 Euro werden nun also erst einmal nicht abgerufen. Große Auswirkungen auf das einstimmig beschlossene Zahlenwerk hat das allerdings nicht: Im Ergebnishaushalt stehen Erträgen von 18,92 Mio. Euro Aufwendungen von 20,5 Mio Euro gegenüber, was unterm Strich ein Minus von exakt 1.577.320 Euro bedeutet. Im Finanzhaushalt beläuft sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf auf rund 2,88 Mio. Euro. Zusammen mit dem "Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit" von 740.000 Euro ergibt das einen Saldo des Finanzhaushalts 2022 von minus 2.135.620 Euro.

"Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 1,1 Mio. Euro", erklärte Kämmerer Andreas Ockert, die Summe der Verpflichtungsermächtigungen auf 1,635 Mio. Euro. Und die Kassenkredite wurden mit maximal 2,5 Mio. Euro gedeckelt. Eine Anpassung der Steuersätze müssen die Gundelsheimer Bürger nicht befürchten, die Hebesätze bleiben nach der letzen Erhöhung 2020 weiterhin unberührt. Für die Grundsteuer A beläuft sich der Hebesatz auf 440 v. H., selbiger gilt auch bei der Grundsteuer B. Bei der Gewerbesteuer liegt der Satz bei 390 v. H.

"Die Aufstellung dieses Haushaltes hat uns, deutlicher als je zuvor, die engen finanziellen Grenzen unserer Kommune aufgezeigt", schreibt die Liste unabhängiger Bürger in ihrer Haushaltsrede und spricht genauso wie die Fraktion Wir für Hier (WfH) von einem "Defizit auf Rekordniveau". Gemeinsam mit der Haushaltsstrukturkommission und unter rechtzeitiger Einbindung der Ortschaften habe die Stadtkämmerei zwar einen Haushalt aufgestellt, "der notwendige und in die Zukunft gerichtete Maßnahmen ermöglicht", so die LuB. Und nur vor diesem Hintergrund sei auch die Darlehensaufnahme zu rechtfertigen. "In die weitere Zukunft betrachtet, sehen wir jedoch die Entwicklung unseres Ergebnishaushaltes mit großer Sorge", betont die Fraktion und steht damit nicht alleine da.

"Der vorliegende Haushalt 2022 zeigt uns eine lange und tiefe Talfahrt auf. Wir haben Schulden und müssen sparen, wir müssen Wünschenswertes von Notwendigem trennen und dennoch weiter investieren", heißt es in den Ausführungen der WfH-Fraktion. Der Gemeinderat habe im abgelaufenen Jahr einige wegweisende Beschlüsse gefasst, "die in 2022 umgesetzt, bzw. weitergeführt werden müssen", betont die CDU. "Inflation, steigende Energiepreise, unsichere Wirtschaftsentwicklung sowie die Frage, wann wird die pandemische zur endemischen Lage, haben einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Finanzen und lassen sich schwer vorhersagen", geben die Christdemokraten zu bedenken.

In der Hoffnung, das städtische Defizit dadurch ausgleichen zu können und außerdem einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten, setzten alle Fraktion auf die EnBW und deren Pläne, auf dem Böttinger Hof einen 64 Hektar großen Solarpark mit zusätzlich zwei Windrädern zu bauen (wir berichteten). "Diese Anlage wird zu 100 Prozent auf städtischer Fläche gebaut, das heißt, die Pachteinnahmen fließen auch zu 100 Prozent in den städtischen Haushalt", betont die SPD in ihrer Rede. Derzeit werde der Bebauungsplan für das Großprojekt aufgestellt, "mittelfristig wird es die Einnahmenseite unseres Haushalts sehr positiv beeinflussen".