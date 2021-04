Mit dem Brand dieser Scheune in der Brunnengasse begann in Gundelsheim die Serie von Brandstiftungen, die nun vor Gericht aufgearbeitet wird. Foto: Weidemann

Gundelsheim. (cao) Lange herrschte in der Bevölkerung Angst und Verunsicherung, lange tappte die Polizei im Dunkeln: Fast ein Dutzend Brandstiftungen sorgten seit Frühjahr 2020 in Gundelsheim und im Stadtteil Tiefenbach für Schrecken – Hunderttausende Euro gingen in Flammen auf. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Der Prozess gegen den 32-Jährigen, der selbst Teil der Gundelsheimer Feuerwehr war und sich auch an den Löscharbeiten besagter Brände beteiligte, soll voraussichtlich Mitte Juni vor dem Heilbronner Schwurgericht beginnen, wie ein Gerichtssprecher auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Laut Staatsanwaltschaft wurde gegen den 32 Jahre alten Beschuldigten bereits im Februar Anklage erhoben. Seit seiner Verhaftung im November 2020 sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Mehrere Straftaten soll er gestanden haben. "Ihm liegen sechs Taten der vorsätzlichen Brandstiftung und eine Tat der schweren Brandstiftung in Tateinheit mit versuchtem Mord in vier tateinheitlichen Fällen zur Last", erklärte eine Sprecherin der Heilbronner Staatsanwaltschaft.

Erst nach langwieriger und aufwendiger Ermittlungsarbeit war es der Polizei Heilbronn gelungen, den damals 31-Jährigen Ende 2020 in seiner Wohnung in Gundelsheim festzunehmen. Der Angeklagte war nach einem Fahrzeugbrand in Tiefenbach in den Fokus der Ermittler geraten, als ein Pkw der Marke Chrysler vollständig ausbrannte und er bei den Löscharbeiten half.

Rund 30 Polizeibeamte waren zu diesem Zeitpunkt schon mit der Aufarbeitung der Straftaten beschäftigt. Und zu ermitteln gab es einiges: Begonnen hatte die Brandserie mit einem Feuer in der Brunnengasse, als eine Scheune Raub der Flammen wurde. Fast ein Dutzend weitere Brände folgten, Gebäude und Fahrzeuge, aber auch Hecken und Hunderte Strohballen auf einmal gingen dabei in Rauch auf. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.