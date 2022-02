Fahrenbach. (kö) "Das Licht kommt aus Neckargerach" – das ist kein neuerdings beobachtetes Naturphänomen, sondern schlichtweg der Grund, warum der Glasfaserausbau durch die BBV in den drei Fahrenbacher Teilorten im Hauptort Fahrenbach beginnt. Von Neckargerach aus ist die Erschließung mit Glasfaserkabel und per Lichtwellenleiter-Technologie einfach schneller zu handhaben als von Buchen her, so Bernd Henkel von der BBV, der zu Beginn der jüngsten Sitzung des Fahrenbacher Gemeinderats im Dorfgemeinschaftshaus Robern über den Planungsstand Glasfaser informierte.

Die Thematik interessiert die Bürgerschaft und so war verständlich, dass die Zuhörerreihen so voll wie möglich besetzt waren. Der Startschuss der Kabelarbeiten soll am 10. März mit dem Spatenstich erfolgen, die man dann zügig fortführen will. Zuerst werde in Fahrenbach, dann in Robern und dann in Trienz mit der Einrichtung der zentralen PoPs (Point of Presence, eine Art Technikzentrale und Schnittstelle) die Grundlage für das megaschnelle Internet gelegt. "Wir erschließen alle Straßen und Wege – wenn möglich in den Gehwegbereichen, die anschließend gepflastert werden – innerorts", so Bernd Henkel, die einzelnen Bauabschnitte würden noch genau koordiniert.

Die Bürger sollen durch aktuelle Informationen mitgenommen werden. Zudem komme zwei Wochen vor Baubeginn ein Mitarbeiter der Baufirma vorbei und bespreche die Arbeiten am und um das jeweilige Anwesen. Auch werde ein Info-Flyer an alle Haushalte verteilt. "Wir werden im engen Dialog mit Verwaltung und Gemeinderat arbeiten", so Henkel, der sich auch den Fragen der Räte und der Bürgerschaft zur Zuverlässigkeit der beauftragten Firma, zu Fragen der Portierung oder der Bauaufsicht stellte. Planmäßig, so der BBV-Experte, soll bis November des Jahres alles so weit sein, dass "das Licht der modernen Technik vom Neckar her" tatsächlich kommen kann.

Kommen wird in naher Zukunft wohl auch das Baugebiet Feldbrunnen II in Fahrenbach. Derzeit läuft das Plan- und Genehmigungsverfahren, in dessen Rahmen diesmal über die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zu befinden war. Dazu begrüßte der Bürgermeister Jürgen Glaser vom Ingenieurbüro IFK in Mosbach, der die Kernpunkte der vorliegenden ausführlichen Stellungnahme auch der Bürgerschaft näherbrachte. Ein artenschutzrechtliches Monitoring, eine Prüfung der Umweltbelange oder ein geforderter Erdmassenausgleich seien angezeigt – und auch berücksichtigt, so Glaser. Letztlich gab es von den beteiligten Behörden und Institutionen keine Einwände, die einem Satzungsbeschluss entgegenstehen. Selbigen fasste das Gremium mehrheitlich.

Wie schwierig eine Namenssuche sein kann, das bestätigen nicht nur werdende Eltern, sondern jetzt auch die Damen und Herren des Fahrenbacher Gemeinderates. Es galt vier Straßen im neuen Baugebiet zu benennen, was sich bei der vielfältigen Liste der Vorschläge aus der Bürgerschaft als nicht so einfach erwies. Pflanzennamen, Tiernamen, Namen von berühmten oder lokalen Persönlichkeiten, eine schwierige Entscheidung. Final entschied man sich für den regionalen Bezug und damit mehrheitlich für die Namen "Am Waldrand", "Zum Seebach", "Am Trienzpfad" und "Brunnenweg".

An seinem Sportgelände, so fuhr Bürgermeister Wittmann fort, habe der SV Robern Großes vor. Es soll mit Unterstützung aus dem Förderprogramm Leader eine Sport- und Bewegungsanlage mit dem Namen "reAnimate" entstehen. Unter anderem ein Multifunktionsbewegungsplatz, Spielflächen und Outdoor-Fitnessgeräte sollen ein Freizeitvergnügen für alle Generationen werden. Ein ambitioniertes Projekt, dem der Gemeinderat einstimmig positiv gegenübersteht. Zugestimmt wurde zudem einem Dachausbau in der Roberner Ortsmitte.

Der Impfstützpunkt Fahrenbach wird verkleinert, so fuhr der Bürgermeister fort, und deshalb wird in Kürze auch wieder die große Halle für Schule und Vereine zur Verfügung stehen. Geimpft wird aber weiter, nämlich im Foyer bzw. im Bürgersaal. Das wiederum sorgt dafür, dass die Coronatestungen montags und freitags im Feuerwehrhaus Fahrenbach angeboten werden. Ein Dank für die Flexibilität galt daher den DRK-Kräften und Heike Kaupa, die Stunden zuvor eine gelungene Test-Premiere im Feuerwehrhaus hingelegt hatte. Gebraucht, so Wittmann weiter, werden Bürgersaal und Vereinsraum im Bürgerzentrum in Kürze auch von der Verwaltung. Die soll nämlich dort untergebracht werden, wenn zeitnah die Bauarbeiten zur Sanierung und Erweiterung des Rathauses beginnen.

Auch Statistisches hatte Bürgermeister Wittmann zu präsentierten: Fahrenbach hat aktuell 2711 Einwohner, die sich auf 1308 in Fahrenbach, 670 in Robern und 733 in Trienz aufteilen. Die Damenwelt ist mit 1378 gegenüber 1333 Herren leicht in der Überzahl, und mit einer Zahl von 863 "Best agern 60+" zeigt sich auch hier der demografische Wandel. Zuzüge gab’s 143, denen 131 Wegzüge entgegenstehen. Sterbefälle waren 45 zu beklagen, während man sich 18-mal über Geburten freute. "Ja-Sager" gab es bei zehn Eheschließungen am Ort und "Nein" zur Kirche sagten insgesamt 46 Personen per Kirchenaustritt.

Wenig erfreut ist man in Robern über eine Waschbär-Population, der man in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jagdpächter und in Abstimmung mit dem Wildtier-Beauftragten des Landkreises durch die Aufstellung von zulässigen Lebendfallen Herr werden will.

Von Ratsseite wurden dann u. a. die Themen "Lüfter für die Schule" – hier steht die Auftragsvergabe an, sobald die Zuschusszusage da ist – und die Situation an den Spielplätzen angesprochen. Die Spielgeräte für den Spielplatz Wanderbahn liegen schon zum Aufbau bereit, und für den in die Jahre gekommenen und deshalb abgerissenen Spielturm an der Höhenstraße liegen Angebote vor.

Gespräche mit dem Naturpark wegen der Spielstätte "Am Limespfad" in Trienz verlaufen vielversprechend, eine Förderzusage wird bald erwartet. Der Fragekatalog der Ratsmitglieder umfasste dann noch Detailfragen zur Nutzung der Sporthalle beziehungsweise der Räume im Bürgerzentrum, der EDV-Ausstattung der Grundschule, der Belastung von örtlichen Straßen durch Holztransporte und zu einem wiederholten Hangrutsch am Ortseingang Fahrenbachs. Natürlich wurden auch die nächsten Schritte für die Bebauungspläne in Trienz und Robern erörtert.

Abgeschlossen wurde der informative Abend mit den Fragen der Bürgerschaft zu den Plänen für einen Friedwald in Robern und zur Aufstellung von Ladesäulen für E-Fahrzeuge. Letzteres ist Bestandteil der Umbaupläne fürs Rathaus und soll bei der Neugestaltung des Ortsmittelpunktes an der Dorfscheune in Fahrenbach berücksichtigt werden.