Von Georg Fischer

Mosbach. Neue Erkenntnisse bringt Band 7 der "Beiträge zur Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises", herausgegeben vom Kreisarchiv, der detailreich über die Verlagerung eines Teils der Daimler-Benz-Flugzeugmotorenwerke Genshagen (südlich von Berlin) in den Gipsstollen der Heidelberger Cement-AG nach Obrigheim ab März 1944 informiert. Schwerpunkte sind die Veränderungen der Region durch die so entstandene Rüstungsfabrik "Goldfisch", der Abtransport ihrer 2100 Maschinen in die Sowjetunion und der Aufbau der Maschinenfabrik Diedesheim mit den zurückgebliebenen Resten.

Tobias Markowitsch schließt an die Erkenntnisse der kritischen Forschungen zur Daimler-Benz-Aktivität während des Zweiten Weltkriegs an. Der Verein KZ-Gedenkstätte Neckarelz sammelte und veröffentlichte in den letzten 25 Jahren das Wissen über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Häftlinge und Zwangsarbeiter, die wegen dieser Militarisierung im letzten Kriegsjahr in die Region verbracht wurden. Diese Literatur stellte das Leid der Menschen in den Vordergrund. Für die als Doktorarbeit angenommene Forschungsveröffentlichung wechselte Markowitsch die Perspektive hin zu den Aktenüberlieferungen in den von ihm durchsuchten 14 Archiven. Dies führt zu Wissensgewinnen, vor allem bezüglich der Umsetzung von Planungen.

Markowitsch erläutert die Ursachen, wie es zum "Goldfisch" kam (v.a. Lufthoheit der Alliierten) und die Neuorganisation (Kooperation von Staat, Partei und Daimler-Benz im "Jägerstab") ab Februar 1944. Den Umbau (im Groben während eines halben Jahres) der Gipsgrube zu einer modernen Flugzeugmotorenfabrik schildert das 3. Kapitel, einschließlich der Hauptakteure in der Bauinspektion, dem KZ-Komplex und den Architekturbüros. Die Kapitel 4 und 5 sind durch ein Zwischenfazit unterbrochen, das zusammenfassen will, wie "der große Fisch … ins Flussbett gesetzt" wurde, und dass er dann zu Ostern 1945 "auf dem Trockenen" landete. Solch kreative Überschriften nutzt Markowitsch, um auf die Symbolik des Tarnnamens "Goldfisch" hinzuweisen. Ungeklärt bleiben weiterhin die Gesamtkosten des Verlagerungsprojektes, weil die drei Kostenträger (Reichsministerien, Daimler-Benz und SS-Wirtschaftsverwaltung) unterschiedliche Rechnungslegungen führten. Nach aktenbekannten Planungen stiegen allein die Baukosten von 3,8 Mio. Reichsmark (Februar 1944) auf 14 Millionen Reichsmark (August 1944).

Das umfangreichste und die meisten neue Erkenntnisse zu Tage fördernde 6. Kapitel schildert mit überzeugenden Archivzitaten, wie sich internationale Entwicklungen lokal im Elzmündungsraum auswirkten. Aus der Rüstungsfabrik wurde das erste Reparationsobjekt in der US-Besatzungszone, aus dem die Werte in die Sowjetunion gingen. In dieser Phase wurde der ehemalige kaufmännische Leiter Dr. Reinhard zum "Verhandlungskünstler", der aus den "Goldfisch"-Resten mit der Gründung der "Maschinenfabrik Diedesheim (MfD)" einen Motor der Industrialisierung und wirtschaftlichen Stabilitätsfaktor für die Region prägte. Die ausführlichen Details zu Gegebenheiten zwischen April und November 1945 und zur anschließenden Demontage erweitern und korrigieren die bisher bekannten Vorgänge.

Dank der Archivforschungen von Markowitsch steht nun - entgegen der bisherigen Vermutungen - fest, dass alle 2100 Maschinen der Obrigheimer Rüstungsfabrik, die sich die sowjetische Abnahmekommission aussuchte, bis März 1947 nach Bremerhaven abtransportiert wurden. In welchem Zustand sie in der Sowjetunion ankamen und ob bzw. wo sie verwendet wurden, bleibt nach wie vor im Dunkeln. Wie mit dem von der Daimler-Benz AG 1954 mit "hypothetischen" 22 Millionen DM (S. 220) angegebenen Wertverlust durch diese Reparationsleistung umgegangen wurde, konnte aber noch nicht geklärt werden.

Dafür können Interessierte viel zu den Winkelzügen lesen, die zur "Resteverwertung zugunsten der deutschen Wirtschaft" zwischen 1945 und 1949 unternommen wurden. Denn nach dem Abtransport der High-Tech-Maschinen waren noch Waren mit dem Wert von 200.000 bis 500.000 Reichsmark vorhanden, die quasi das Startkapital für die Nachkriegsindustrialisierung bildeten. Die nach heutiger Kaufkraft 500.000 bis 1 Million Euro halfen nach dem Krieg, wieder Arbeitsplätze zu schaffen, und dynamisierten die Wirtschaftsentwicklung.

Markowitsch bemüht sich um Lesbarkeit (auch mit anekdotischen Hinweisen), folgt aber begrifflich der Tätersprache. So sei es der MfD gelungen, "die Region vor einer enormen wirtschaftlichen Krise zu bewahren". Distanziert analysierender könnte formuliert werden: Mit US- und Ministeriumsunterstützung konnten die Weltkriegsfolgen für die Region so gemanagt werden, dass die Bevölkerung nicht überfordert und die Grundlagen des "Wirtschaftswunders" geschaffen wurden.

Selbstverständlich bleiben offene Fragen. Was bedeutet etwa, dass die Maschinen "gelähmt" gewesen seien? Verbirgt sich darin das Streuen von "Sand ins Getriebe", das Zeitzeugen als antikommunistische Tat beschrieben haben, um Stalin keine intakten Maschinen liefern zu müssen - oder ist es nur ein Verweis auf die unterschiedliche Qualitätsbeurteilung in den Jahren 1946 und 1956?

Der Neckar-Odenwald-Kreis nahm die Arbeit von Tobias Markowitsch in seine "Beiträge" auf. Dies ist als nötig und mutig zu loben, denn die kritisch hinterfragten Aktivitäten von Betrieben und politischen Institutionen sowie die der Hauptakteure vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werfen ein bezeichnendes Licht auf die Wahrnehmung und den Begriff "Heimat" - was auch gegenwärtige Diskussionen aufzuhellen vermag. Markowitsch hat mit seinen Archivrecherchen das heimatgeschichtliche Wissen über die Jahre 1944 bis 1958, um die Rüstungsfirma "Goldfisch" und die Maschinenfabrik Diedesheim in dankenswerter Weise korrigiert und erweitert.

Info: Markowitsch, Tobias: Goldfisch 1944-1974. Verlagert-demontiert-ausgeschlachtet. Vom NS-Rüstungsbetrieb zur Maschinenfabrik Diedesheim, Heidelberg u.a. 2018 (Beiträge zur Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises, Bd. 7), Verlag Regionalkultur, 296 S., ISBN 978-3-95505-077-1, 22,80 Euro.