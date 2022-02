Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Donnerstagnachmittag am Schulzentrum in Obrigheim im Einsatz. Es konnte aber glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Der Jugendliche war nur mit einer Soft-Air-Waffe unterwegs gewesen. Foto: Caspar Oesterreich

Von Stephanie Kern

Obrigheim. Das Wichtigste vorneweg: Es gab am Donnerstagnachmittag in Obrigheim keinen Amoklauf. Es gab aber eine Situation, die von der Polizei ernst genommen werden musste.

Gegen 15 Uhr waren – wie es die Polizei formuliert – "verdächtige Personen auf dem angrenzenden Sportplatz des Schulzentrums in Obrigheim" gemeldet worden. Realschule, Gemeinschafts- und Grundschule liegen auf einem gemeinsamen Areal in Obrigheim. Nach ersten Erkenntnissen sollen diese Personen mit einem Gegenstand hantiert haben, der sich später als Spielzeugwaffe herausstellte. Zudem wurde auf dem Schulgelände eine scharfe Patrone gefunden.

Im Rahmen der Ermittlungen und der Fahndung nach den verdächtigen Personen wurden vier Kinder/Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren in Gewahrsam genommen. Diese wurden als die verdächtigen Personen identifiziert. Im Einsatz war ein Großaufgebot, darunter ein Spezialeinsatzkommando sowie ein Polizeihubschrauber. Außerdem waren Rettungsdienst, Feuerwehr, Vertreter der Gemeindeverwaltung und der Notfallseelsorge vor Ort.

Nach dem Großeinsatz ermittelt nun die Kriminalpolizei, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gaben. "Da zuvor eine scharfe Patrone auf dem Schulgelände gefunden wurde und am Vortrag ein Schriftzug mit einer Gewaltandrohung in einer Toilette der Gemeinschaftsschule entdeckt wurde, waren insgesamt über 150 Einsatzkräfte vor Ort", so der Wortlaut der Mitteilung.

Die Polizei hat wegen der Vorfälle ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat eingeleitet. Im Fokus der Maßnahmen stehen die beiden Mädchen, die am Mittwoch vermutlich den Schriftzug in der Toilette angebracht haben, sowie der 14-Jährige, der aus wenigen Metern Entfernung mit einer sogenannten Soft-Air-Waffe auf ein Klassenzimmer der Gemeinschaftsschule gezielt haben soll. "Die Ermittlungen sind in vollem Gange, sodass hierzu keine weiteren Auskünfte möglich sind", sagen Polizei und Staatsanwaltschaft.

Derartige Handlungen seien keine Lappalien "und erst recht keine Scherze", betont die Polizei. Vielmehr sind sie Straftaten, die verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden. "Eltern werden gebeten, ihre Kinder diesbezüglich zu sensibilisieren und die Konsequenzen aufzuzeigen. Die Ankündigung eines Amoklaufs oder anderer Gewalttaten ist sehr gefährlich und bringt erhebliche Auswirkungen mit sich, gegebenenfalls können hier auch Forderungen über die entstandenen Einsatzkosten erfolgen." Im aktuellen Fall am Obrigheimer Schulzentrum stünden mehr als 20.000 Euro alleine für den Einsatz der Polizei im Raum. Ob diese durch die Verursacher des Einsatzes getragen werden müssen, werde von der Polizei geprüft.

Circa 380 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die sich während der Bedrohungslage innerhalb des Schulgebäudes befanden, wurden nach und nach evakuiert. Es wurde ein Betreuungspunkt in der Neckarhalle eingerichtet. Dort konnten die Schüler von ihren Eltern oder Angehörigen abgeholt werden.

Auch am Tag danach war die Polizei vor Ort – aber nur, um Präsenz zu zeigen und Sicherheit zu vermitteln. Beim Besuch an der Schule merkte man, wie angespannt die Lage (noch) ist. Kerstin Neunecker-Weis ist Schulleiterin der Realschule Obrigheim. Sie war am Donnerstagnachmittag in der Schule. "Die Stimmung heute? Es geht", sagte sie am Freitag. Alle Kollegen und Schüler mache der Vorfall betroffen. "Aber zum Glück haben es nicht so viele unserer Schüler und Kollegen live mitbekommen." Etwa ein Viertel der Realschüler und -lehrer sei vor Ort gewesen.

"Man muss ehrlich sagen: Die Situation hat sich bedrohlich angefühlt", gibt Neunecker-Weis unumwunden zu. Aus der Nachbarschule sei der Anruf gekommen und die Aufforderung, Schulhaus, Klassenzimmer, Fenster zu schließen. "Man funktioniert dann sehr gut. Es ging Hand in Hand, und keiner war panisch", versichert die Schulleiterin. "Aber es war dann einfach eine lange Zeit, bis wir die Schule verlassen durften." Erst nach 17.30 Uhr wurden die Schüler in die Neckarhalle gebracht.

Die Polizei habe die Schulleiterin aber stets auf dem Laufenden gehalten, und sie habe die Informationen an die Kollegen weitergegeben. "Den Kindern, mit denen ich zusammen war, ging es gut", beschreibt sie ihre Eindrücke. "Aber natürlich haben sie gefragt, wie man so etwas machen kann." Man sei mit Beobachten und Besprechen beschäftigt gewesen – und wird es wohl auch noch sein.

Am Freitag wurde der Unterricht in der Realschule früher beendet, wer wollte, durfte zu Hause bleiben. Außerdem waren drei Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung Neckar-Odenwald (PSNV) in der Realschule im Einsatz, boten Hilfe an. Sie waren auch schon am Donnerstagabend vor Ort, um Eltern, Lehrer und Schüler zu betreuen.

Auch am Montag sollen die Vorkommnisse nochmals besprochen werden. Dafür wurden extra Klassenlehrerstunden anberaumt. "Es ist keine alltägliche Situation und lässt einen nicht kalt", resümierte Konrektor Florian Hildebrand im Gespräch mit der RNZ.

"Die Schüler haben nachvollziehbar Ängste", sagte am Freitag Michael Genzwürker, Mitglied im Leitungsteam der PSNV. Am Donnerstag waren er und weitere Helfer der Psychosozialen Notfallversorgung mit 16 Einsatzkräften vor Ort, am Freitag noch mit elf. "Es ging darum, da zu sein, als Ansprechpartner für Schüler, Lehrer und auch Eltern." Es seien auch viele Gespräche geführt worden. Die Helfer der PSNV sind nur im Notfall im Einsatz, ob sie auch in der kommenden Woche noch in Obrigheim eingesetzt werden, ist noch offen. "Eigentlich leisten wir kurzfristige Hilfe, bis andere Systeme greifen", meint Genzwürker. Also in diesem Fall etwa Mitarbeitende der schulpsychologischen Beratungsstelle.

Um selbst mit einer solch belastenden Situation umgehen zu können, haben die Einsatzkräfte eine spezielle Ausbildung absolviert. "Bei so einer Situation wie am Donnerstag schwingt auch Ärger mit", sagt Genzwürker. "Was da ausgelöst wurde – es gibt viele Schüler, die wirklich große Ängste hatten." Lehrer und Schulleiterinnen hätten in der ernsten Situation "einen ganz tollen Job gemacht", ruhig reagiert. "Es ist natürlich, dass in einer solchen Situation Angst entsteht. Denn für Kinder ist die Schule ein sicherer Ort, an dem einem nichts passiert – und plötzlich ist es nicht mehr so." Man versuche jetzt, Normalität zu schaffen. "Die Kinder wollen ihren Alltag zurück", meint Genzwürker.

Auf der Webseite der Gemeinschaftsschule Obrigheim ist Folgendes zu lesen: "Am Donnerstag kam es am Schulzentrum Obrigheim zu einer Ausnahmesituation. Alle Personen konnten in Sicherheit gebracht werden und glücklicherweise ist niemand körperlich zu Schaden gekommen." Es sei anzunehmen, dass Challenges auf der Social-Media-Plattform "TikTok" ursächlich für diese Situationen waren. "Gespräche hinsichtlich der Nutzung solcher Apps sind wichtig und werden dringend empfohlen." In der nächsten Woche findet an der Gemeinschafts- und Grundschule Unterricht nach Stundenplan statt. Die Schulsozialarbeiter, alle Lehrkräfte und die Schulleitung stehen Eltern und Schülern beratend und unterstützend zur Verfügung, heißt es auf der Webseite weiter. In einem Elternbrief, der ebenfalls auf der Webseite abrufbar ist, steht: "Die Ereignisse werden bei allen, vielleicht je nach Grad der Beteiligung und Betroffenheit auch auf unterschiedliche Art und Weise, nachwirken. Hierbei bieten wir Ihnen und euch unsere Unterstützung an."

Der RNZ liegen Informationen vor, wonach der Jugendliche, der mit der Soft-Air-Waffe auf das Schulhaus gezielt haben soll, weder Schüler der Gemeinschaftsschule, noch der Realschule Obrigheim sein soll. Offiziell bestätigen wollte diese Information allerdings niemand.

Michael Genzwürker erklärt im Gespräch dann noch, warum eine solche Situation für Schüler, Lehrer und Eltern erschütternd ist: "Weil sie über das hinausgeht, was man sich vorstellen kann." Ein Glück, dass schnell Entwarnung gegeben werden konnte.

