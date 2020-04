Da der evangelische Kindergarten in Obrigheim derzeit nicht erweitert werden kann, besteht nur die Möglichkeit, den ev. Kindergarten im Ortsteil Asbach (unsere Aufnahme) um zwei Gruppen zu erweitern. Die Verwaltung schlug dafür die Containerbauweise vor. Foto: Heiko Schattauer

Obrigheim. Der Obrigheimer Gemeinderat fand sich aus gegebenem Anlass zu seiner jüngsten Sitzung in der Sporthalle Mörtelstein ein. Vor Eintritt in die Tagesordnung gab Bürgermeister Achim Walter bekannt, dass die Tagesordnungspunkte drei (Neugestaltung des Grabfeldes Abteilung 6 vor der Aussegnungshalle im Friedhof Obrigheim) und sechs (Behandlung von Anträgen für die nächste Verkehrsschau) abgesetzt werden, um die Dauer der Sitzung soweit wie möglich zu verkürzen. Aus dem Kreis der Zuhörer wurden keine Fragen gestellt.

Der Gemeinderat beriet und beschloss über zwei Bauanträge. Im Anschluss begrüßte der Bürgermeister Manuel Müller von der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (Kwin), Müller und Bauamtsleiter Reinhard Horn informierten das Gremium über die Genehmigungsplanung zur Errichtung eines Grüngutsammelplatzes neben der Kraftwerkstraße in Obrigheim. Der Gemeinderat stimmte dieser Planung einstimmig zu.

Anschließend ging es um die digitale Zukunft der Gemeinde Obrigheim. Johannes Biste vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis und Marcus Böker von der Firma Breitbandversorgung Deutschland (BBV) informierten die Räte über die kreisweite Initiative zum Netzausbau mit Glasfaser. Der Gemeinderat begrüßte das Vorhaben ausdrücklich.

Um die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr gewährleisten zu können, ist die Ersatzbeschaffung von Einsatzuniformen dringend geboten. Der Gemeinderat stimmte zu, diese für rund 28.000 Euro zu beschaffen.

Des Weiteren stimmte das Gremium einstimmig zu, Florian Ritter zum Kommandanten der Abteilung Obrigheim zu bestellen sowie Marco Häring zum stellvertretenden Abteilungskommandanten. Jürgen Flicker bestellten die Räte zum Kommandanten der Abteilung Mörtelstein, Dirk Hofmann zum stellvertretenden Abteilungskommandanten. Christian Ernst ist der Kommandant der Abteilung Asbach, Sebastian Schäfer der stellvertretende Abteilungskommandant.

Die Wahlen des Gesamtkommandanten und seiner Stellvertreter konnten in der Gesamtfeuerwehr Obrigheim aufgrund des Versammlungsverbotes nicht mehr erfolgen. Die Wahlen sowie die offizielle Einführung der Kommandanten und die Verabschiedung der bisherigen Feuerwehrführung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Im Anschluss stimmte der Gemeinderat der Beauftragung der Willaredt Ingenieure GbR aus Sinsheim für die Erbringung der Ingenieurleistungen für die Kanal- und Straßenbaumaßnahme im Pappelweg im Ortsteil Obrigheim zu. Auch der Beauftragung der Firma Gebrüder Demirbas aus Haßmersheim für die Ausführung der Kanal- und Straßenbauarbeiten auf einem Teilstück des Reiterspfads im Ortsteil Obrigheim wurde zugestimmt.

Um den vorgegebenen Bedarf an Kindergartenplätzen sicherstellen zu können, muss ein Kindergarten der Gemeinde zeitlich begrenzt um zwei Gruppen erweitert werden. Am evangelischen Kindergarten im Ortsteil Obrigheim ist dies aus Gründen der geplanten Baumaßnahme in den Jahren 2020 und 2021 nicht möglich.

Somit besteht nur noch die Möglichkeit, den Kindergarten im Ortsteil Asbach um die erforderlichen Gruppen zu vergrößern. Da die Verwaltung davon ausgeht, dass der Bedarf der Kindergartenplätze nicht dauerhaft besteht und die Vorgaben des Landes bezüglich der vorübergehenden Überbelegung von Kindergartengruppen auch noch nicht abschließend geklärt ist, schlug man eine Erweiterung des Kindergartens in Containerbauweise vor.

Damit der evangelische Kindergarten um zwei Gruppen in einer solchen Containerbauweise erweitert werden kann, ist es aus baurechtlicher Sicht nötig, den Bau genehmigen zu lassen. Der Gemeinderat stimmte deshalb zu, das Architekturbüro Haberkorn aus Obrigheim damit zu beauftragen, die Architekturleistungen für die Erweiterung des evangelischen Kindergartens in Asbach um zwei Gruppen (und in Containerbauweise) zu erbringen.