Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Bauland ist heiß begehrt, auch in Hüffenhardt und Kälbertshausen ist das nicht anders. Um vorhandenes Potenzial noch nutzen zu können, muss der Gemeinderat deshalb den Bebauungsplan im Baugebiet Hälde in Kälbertshausen ändern.

Eigentlich hätte der Fachplaner des Ingenieurbüros Sternemann und Glup die Änderungen für den nächsten Bauabschnitt vorstellen sollen, krankheitsbedingt musste aber Bürgermeister Walter Neff in die Bresche springen. 14 Bauplätze könnten hier in Kälbertshausen entstehen. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Umwidmung eines geplanten Bauplatzes zu einer Grünfläche und umgekehrt. Der so neu entstandene Bauplatz soll dann über eine Stichstraße östlich des Gebiets erschlossen werden. Der vorgesehene Wendehammer fällt weg, ebenso zwei Parkbuchten, dafür werden angrenzend an die neue Grünfläche im südwestlichen Bereich Parkplätze eingerichtet. Zudem soll eine Drainage angelegt werden.

Armin Hagendorn schlug vor, auf den neuen (ertauschten) Bauplatz komplett zu verzichten. Denn bei einem Strakregenereignis wirke die Stichstraße als Beschleuniger – denn das Gelände liegt am Hang, die darunter befindlichen Häuser hätten bei Starkregen aktuell schon zu kämpfen. Dafür sollen die drei angrenzenden Bauplätze großzügiger geschnitten werden, so Hagendorns Vorschlag. "Wenn wir den Bauplatz weglassen, verzichten wir auf Einnahmen", sagte Neff, der unsicher war, ob man größere Bauplätze ohne Weiteres verkauft bekomme.

Ralf Prior bemängelte die lediglich kosmetischen Änderungen des Bebauungsplans. "Modernes Wohnen sieht anders aus", kritisierte er die geplante Bebauung mit Einfamilienhäusern. Er schlug vor, die zwei östlichen Bauplätze zusammenzufassen und hier ein Mehrfamilienhaus zu ermöglichen. So spare man sich die Stichstraße und könne "modernes Wohnen auch in Kälbertshausen" realisieren.

Bernd Siegmann und Armin Hagendorn baten darum, die Kosten für die verschiedenen Ideen zu berechnen, Heiko Hagner schlug vor, die Ideen in der nächsten Sitzung mit dem Fachplaner zu besprechen, wofür sich der Bürgermeister offen zeigte. "Das würden wir dann so mitnehmen", sagte Neff. Auch in der Bürgerfragestunde waren die neuen Bauplätze Thema. "Es wird also akzeptiert, dass Regenwasser über die Stichstraße nach unten schießt und die Sackgasse absäuft?", fragte ein Bürger. Die Abwassersituation in der Sackgasse sei eine der Herausforderungen für die Zukunft, räumte Walter Neff ein. Denn die Entwässerung des neuen Bauabschnitts werde auch über die schon sehr belastete Kanalisation der Sackgasse erfolgen.

Weiterer großer Tagesordnungspunkt war die Forstbetriebsplanung für das kommende Jahr. Matthias Eckert (der kommissarische Leiter der Forstbetriebsleitung Mosbach) sowie Revierleiter Rolf Glaser stellten den Plan vor und gaben eine Rückblick auf 2020 und 2021. Die schlechte Nachricht schickte Matthias Eckert gleich vorweg: "Die Niederschlagsdefizite haben sich nicht erholt." Zwar regnete es 2021 wieder mehr, aber nicht in der Zeit, in der im Wald gepflanzt wird. Gleichzeitig regnet es mehr, wenn es regnet. Nur: Der ausgetrocknete Boden kann das Wasser nicht aufnehmen, es fließt einfach weg, landet im Kanal und im Bach – für den Waldboden ist es so verloren. Die Trockenheit der vergangenen Jahre sorgte auch dafür, dass mehr Holz "zufällig genutzt" werden musste, das bedeutet: Es musste mehr Schadholz entfernt werden. Im Jahr 2020 wurden 3500 Festmeter Holz im Hüffenhardter Wald geschlagen, nur 44 Prozent davon wurden planmäßig geschlagen. Der Rest musste geschlagen werden. Zeitgleich gab es einen Einbruch bei den Preisen. Nur durch die Bundeswaldprämie sei der Jahresabschluss ins Positive (29.000 Euro) gerettet worden.

Im laufenden Jahr steht man bei 3300 Festmetern eingeschlagenem Holz – rein von der Zahl her ist das so viel, wie im Plan ausgewiesen. Doch auch hier musste mehr als die Hälfte nur aufgrund von Beschädigungen geschlagen werden. Die Forstleute kalkulieren mit einem Ergebnis von 9000 Euro für das laufende Jahr. Für das kommende Jahr rechnen die Forstexperten mit höheren Erlösen. Im Plan steht ein Ergebnis von 7000 Euro, eingeschlagen werden sollen wieder 3300 Festmeter.

Bernd Siegmann wollte wissen, wie die Prognose für die kommenden Jahre aussehe. Matthias Eckert versuchte, es zusammenzufassen: "Die Mortalität bei den älteren Bäumen wird zunehmen." Die Frage sei, ob das Wetter so extrem bleiben wird. "Was wir machen können, ist, unseren Wald klimafit zu machen." Heißt: Die jungen Bäume auf die Dürrejahre vorbereiten und alternative Baumsorten setzen. "Bei den älteren Bäumen müssen wir da, wo wir keine Chance haben, einschlagen." Rolf Glaser betonte, dass man mit der Naturverjüngung reich gesegnet sei. "Das sollten wir nutzen."

Diskussionsbedarf sahen die Räte beim Rabatt für Einheimische auf Polterholz. Bisher waren das sieben Prozent. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat das aber beanstandet, weshalb die Verwaltung vorschlug, ihn nicht mehr zu gewähren. Heiko Hagner schlug vor, den Rabatt für Einheimische auf 3,5 Prozent zu senken und eine weitere Beanstandung zu riskieren. "Das wurde immer beanstandet und wir haben es trotzdem gemacht", sagte Hagner. "Da sahen die Finanzen aber auch besser aus", entgegnete Walter Neff. Die Haushaltssituation lasse es nicht zu, dass man an dieser Stelle noch freiwillige Leistungen gewähre. Das sahen auch die anderen Räte so, weshalb der Forstbetriebsplan und der Preisvorschlag für Brenn- und Polterholz mehrheitlich so angenommen wurde.