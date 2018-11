Die Grundschule in Hüffenhardt sowie Ortsrandbereiche wie Aussiedlerhöfe sollen laut Gemeinderatsbeschluss an das Glasfaserkabelnetz angeschlossen werden. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Ein neuer Stromlieferant, eine neue Telefonanlage und eine Nachverdichtung beim Glasfasernetz: Die Hüffenhardter Gemeinderäte hatten in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend vor allem über Infrastrukturelles zu entscheiden.

Den Zuschlag für den Stromliefervertrag erhielt die EnBW-Tochterfirma EnBW ODR. Eine neue Telefonanlage liefert die Firma Radop (Haßmersheim) zum Angebotspreis von 3500 Euro. Im Haushalt dafür vorgesehen waren 10.000 Euro. Grund für die Umrüstung: "Das analoge Telefonnetz des Rathauses wird in den kommenden Monaten durch die Telekom auf digitale IP-Übertragungstechnik umgestellt", berichtete Bürgermeister Walter Neff.

In der vorangegangenen Gemeinderatssitzung kam der Hinweis auf, Nebenstellen wie zum Beispiel die Grundschule und den Bauhof in die Anlage des Rathauses zu integrieren. Diesen Vorschlag hat die Verwaltung geprüft. "Die Integration ist bei der Anzahl der Außenstellen und der dort geführten Telefonate derzeit nicht interessant", sagte Neff. Eine Kostenersparnis gebe es dadurch nicht. Der Vergabe an den günstigsten Bieter stimmten die Räte dann auch zu.

Zustimmung erhielten auch die Vorschläge zur Erweiterung des Baugebiets "Am Berg". Einerseits wurde ein Ingenieurvertrag mit dem Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IfK) Mosbach abgeschlossen. Das Honorar beläuft sich auf 14.959 Euro. Die Erd-, Leitungsbau- und Straßenwiederherstellungsarbeiten übernimmt die Firma HF-Bau Limbach (78.096 Euro). Im März kommenden Jahres soll mit den Arbeiten begonnen werden. "Das ist etwas günstiger als vorkalkuliert", führte Walter Neff aus. Es gebe nach wie vor eine große Nachfrage nach Bauland. Durch einen Grundstückstausch und die Umstellung eines Gasbehälters sind nun diese Flächen für zwei Bauplätze frei geworden.

In Ergänzung zum Breitbandausbau 2016/17 gilt es, möglichst noch unterversorgte Bereiche (wie beispielsweise Aussiedlerhöfe und Ortsrandbereiche) mit einem gezielten Ausbau des Glasfasernetzes ans schnelle Internet anzubinden. Auch die Grundschulen sollen direkt ans Glasfasernetz angebunden werden. Dass dieser weitere Ausbau nun angegangen werden soll, darüber waren sich die Räte einig. Nun holt die Verwaltung Angebote dafür ein.

Außerdem soll ein Masterplan zum Breitbandausbau erarbeitet werden. "Aufgrund des Bauförderprogramms ,Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus‘ hat jede Kommune das Recht auf eine einmalige Beratungsleistung für die Erstellung von Masterplänen, die zu 100 %, bis maximal 50.000 Euro, erstattet wird", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Für die Gemeinde Hüffenhardt übernimmt die Firma IK-T aus Regensburg diese Beratungsleistung und wird dafür 35.000 Euro verlangen. "Diese Planung hat die zukünftige Entwicklung im Blick und berücksichtigt die Verlegung von Glasfaserleitungen an jedes Gebäude", erklärte Walter Neff.

Bekannt zu geben hatte Bürgermeister Neff dann noch, dass das Rechnungsamt Haßmersheim/Hüffenhardt seit 1. November einen neuen Leiter hat. Christian Holzer hat die Stelle übernommen, die seit 1. Februar verwaist war.