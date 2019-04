Im Kindergarten Sulzbach (unser Bild) und den Einrichtungen in den anderen Billigheimer Ortsteilen stehen insgesamt 260 Betreuungsplätze zur Verfügung. Im Gemeinderat wurde der Kindergartenbedarfsplan vorgestellt und mehrheitlich beschlossen. Foto: Brunhild Wössner

Von Brunhild Wössner

Billigheim. Die Frage der Bewohner des Baugebiets "Mühlbacher Pfad" in Sulzbach, wann der seinerzeit in Aussicht gestellte Spielplatz gebaut werde, eröffnete die jüngste Sitzung des Billigheimer Gemeinderats.

Bürgermeister Martin Diblik bat um Verständnis, dass er ein genaues Datum nicht nennen könne. Zum einen, weil angedacht sei, in unmittelbarer Nachbarschaft des Baugebiets eventuell ein weiteres zu erschließen. Diese Entscheidung obliege aber dem Gemeinderat.

Die Weichen dafür sollen frühestens in der Sitzung am 21. Mai gestellt werden. Die Verwaltung beabsichtige deshalb, so Diblik, gegebenenfalls einen Spielplatz für das gesamte somit vergrößerte Neubaugebiet zu planen.

Trotz Dibliks Zusicherung, dass die Belange der Anwohner mit in die Vorschläge der Verwaltung einfließen, schienen die Irritationen mancher Bürger nicht vollständig ausgeräumt zu sein.

Einige bemängelten den ihrer Meinung nach zu lange angelegten Zeitplan, andere kritisierten den angedachten Standort am Waldrand. Aus den Reihen der Besucher war zu hören, dass der ursprünglich vorgesehene Platz - zentral gelegen - gegebenenfalls in einen Bauplatz umgewidmet werden soll.

Die anwesenden Bewohner schlossen mit dem Appell an den Gemeinderat und die Verwaltung, die Anliegen der Bürger ernstzunehmen.

Weiter wurde nach der Friedhofskonzeption gefragt. Hier sicherte Diblik zu, die Bevölkerung mit einbeziehen zu wollen. Die Entsorgung von Hundekot und das geplante Ärztehaus in Billigheim, das nach Auskunft der Bürgermeisters auf eine Allgemeinarztpraxis mit angestellten Ärzten hinaus laufen werde, waren weitere Themen der Bürgerfragestunde.

Haupt- und Personalamtsleiter Bernd Geistlinger präsentierte den Kindergartenbedarfsplan. Diblik sieht die bestehenden Kindergartenstrukturen als "passend" und "gut aufgestellt". Der Bedarfsplan war in der Kuratoriumssitzung Anfang April behandelt und einstimmig beschlossen worden, der Gemeinderat stimmte ihm jetzt in der vorgelegten Form ebenfalls mehrheitlich zu.

In der Gesamtgemeinde stehen knapp 260 Kindergartenplätze zur Verfügung, 30 davon für Kinder unter drei Jahren. Kindertagespflege wird auch in anderen Räumen für Kinder unter drei Jahren angeboten, wofür neun Plätze zur Verfügung stehen.

Gemeinderätin Tina Werber kritisierte, dass die Eltern bei der Bedarfsplanung nicht befragt worden seien. Die Erhebung der Eltern-Bedürfnisse, insbesondere was die Ermittlung des Bedarfs an Ganztagsplätzen angehe, forderte Gemeinderat Daniel Fichter.

Die Forststrukturreform betrifft auch Billigheim, denn die Holzvermarktung des Gemeindewaldes kann zukünftig nicht mehr über die Landratsämter abgewickelt werden. Allerdings soll die Betreuung des Kommunalwaldes weiterhin in den bewährten Händen der Unteren Forstbehörde im Landratsamt verbleiben.

Auch deshalb, so Diblik, weil dann mit dem vertrauten Revierförsterpersonal weitergearbeitet werden könne. Die Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB) übernimmt dann die Vermarktung aus Kommunal- und Privatwaldbeständen im gesamten Landkreis. Die Vermarktung sei an das Genossenschaftsmodell angelehnt, erklärte Diblik auf Nachfrage von Rat Markus Scheurig.

Teurer werde es in jedem Fall, weil das Land gewisse Kosten, etwa Versorgungslasten, nicht mehr übernehme. Auf Anmerkungen von Daniel Fichter meinte Diblik, dass der Billigheimer Kommunalwald zu klein sei, um die Vermarktung in die eigenen Hand zu nehmen.

Einstimmig votierte das Gremium für den Verbleib der Betreuung des Gemeindewalds bei der Unteren Forstbehörde. Hinsichtlich der Vermarktung wird eine Zusammenarbeit mit der FVOB angestrebt, die Beschlussvorlage für den endgültigen Beitritt wird dem Rat noch vorgelegt.

Die verlässliche Grundschule für das Schuljahr 2019/20 zu realisieren und damit das Betreuungskonzept und die Abrechnung an allen Billigheimer Grundschulen zu vereinheitlichen, war Ziel des folgenden Tagesordnungspunktes.

Die Beitragsstaffelung nach Klassenstufen soll zukünftig entfallen. Wie bisher, kann die Kernzeitbetreuung nur im Wochenpaket von Montag bis Freitag gebucht werden. Wurde hier bisher ein wöchentlicher Pauschalpreis - zum Beispiel 38 Euro für Kinder der 1. Klasse - berechnet, so sollen künftig die Betreuungsstunden berechnet werden.

Gebührenänderungen gibt es auch für die bereits bestehende Mehrkindregelung. Insgesamt läuft es auf eine Verteuerung hinaus, wie Gemeinderätin Werber vorrechnete. Bei Inanspruchnahme eines Komplettpakets für die Kinderbetreuung würden rund "20 Euro pro Monat" mehr anfallen, so Tina Werber.

Beschlossen wurde zudem die Aufnahme des Fördervereins des TSV Billigheim in die Liste der förderfähigen Vereine, die mit einer Unterstützung von 100 Euro jährlich verbunden ist. Gemeinderat Maik Wagner merkte an, dass man von dieser Förderung eigentlich "wegkommen" wolle und regte an, diesen Tagesordnungspunkt zu verschieben. Fichter und Diblik verwiesen auf die Vereinsrichtlinien, denen man verpflichtet sei, unbeschadet dessen, dass man sich diese demnächst "genauer anschauen" wolle.

Auch für Scheurig "muss die Satzung auf den Tisch kommen", und auch Ratsmitglied Gottfried Junghans möchte die Unterstützung der Fördervereine auf den Prüfstand stellen. Ratskollege Siegfried Keller verwies in dem Zusammenhang auf die wichtige Rolle der Vereine für das kommunale Gemeinwohl.