Von Ursula Brinkmann

Krumbach. Die Kalenderwoche 46, in der die RNZ in Krumbach im Hause Schwab vorbeischaute, zeigt keinen einzigen Eintrag im Terminbuch. Keine Gäste im Landhotel "Engel", keine im Restaurant "Zur alten Scheune", schon gar nicht im Tanzlokal "Ponderosa". "Das ist seit Mitte März zu, genau wie unser großer Saal." Nächste Woche habe er zwei geschäftliche Übernachtungen gebucht, blättert Joachim Schwab weiter im Kalender. Der Koch und Gastronom führt den Betrieb in der Krumbacher Lindenstraße zusammen mit Ehefrau Martina in der fünften Generation. Tochter Jasmin Hakalovic-Schwab und deren 16-jährige Tochter sind mit von der Partie, ebenso ein Team von gut einem Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Jahr 2020, in dem so vieles anders läuft als sonst, bedeutet für alle Umstellungen.

Und doch gibt es Konstanten. Das Mitarbeiterteam wird reihum beschäftigt, "damit keiner ganz raus fällt". Treue hat auch in der Stammkundschaft großen Wert. Das haben die Schwabs schon im ersten Lockdown und danach positiv zu spüren bekommen. "Einen Abholservice haben wir nicht von Anfang an angeboten, doch ab Ostern lief es", sagt Martina Schwab. Sie hat eine eigene Logistik entwickelt, die es möglich macht, dass die Abholer im Fünf-Minuten-Takt mit den bestellten Speisen davonziehen können. "Manche nehmen zehn oder mehr Essen mit", begründet Jasmin den Einsatz von Styropor-Boxen; lieber wären ihnen wiederverwertbare Behälter, aber das passe einfach mit den Speisen nicht.

Jetzt gehen Gänse und Enten besonders gut, aber auch Wildgulasch und Käseschnitzel stehen hoch im Kurs und auf der Extra-Karte, die einen kleineren Umfang als die normale Karte hat. Auch preislich weicht die Corona-Variante ab – nach unten, weil ja der Service entfällt. Das und die Bekanntheit der guten Krumbacher Kost macht derzeit die Sonn- zu den Hauptarbeitstagen. Am vergangenen Sonntag verließen vier ganze Gänse, sieben ganze und 24 halbe Enten das Gasthaus – jeweils mit Rotkohl und Knödeln und neben anderen Mahlzeiten.

Zu den Veränderungen, die Corona mit sich gebracht hat und von denen die Anschaffung von Plastikgeschirr, Plexiglasscheiben, Heizstrahlern und Desinfektionsmittel auch andernorts zu beobachten sind, fiel den Schwabs auf, dass sich Gäste in die Abholerreihen angestellt haben, die vorher nie da waren. "Die kamen im Sommer nicht in das wiedereröffnete Restaurant oder den Biergarten, und nun im zweiten Lockdown sehen wir sie wieder", wundert und freut sich Martina Schwab zugleich. Sie ist gerade dabei, die Räumlichkeiten weihnachtlich zu dekorieren, denn dass man im Dezember wieder wiedereröffnen kann, das wünscht sich die ganze Familie; Reservierungen gibt es reichlich.

Auch Joachim Schwab hat schon eine Vorstellung davon, wie er das Ende der Beschränkungen "feiern" will: Taucht er aktuell das Gebäude-Ensemble bei Dunkelheit in "Protest-Rot", so will er auf leuchtendes Grün umschalten, sobald es wieder grünes Licht für die Öffnung von Hotel, Restaurant und Tanzlokal gibt.

In der "Alten Scheune" wird freitags und samstags zwischen 18 und 19.30 Uhr vorbestelltes Essen ausgegeben. Sonntags verlängern sich die Abholzeiten auf 11.30 bis 13.30 und 17.30 bis 19 Uhr. Ganze gefüllte Gänse sollten zwei Tage, Enten einen Tag zuvor bestellt werden.

Info: www.hotel-engel-odenwald.de, Telefon: (06287)701.