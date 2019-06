Gegenwart: Sebastian und Andreas Bopp vor einem kleinen Muster-Gartenteich in ihrer Gärtnerei in Limbach. Foto: Uwe Köbler

Von Uwe Köbler

Limbach. Nach dem Kaufhaus Götzinger verliert die Gemeinde Limbach in Kürze ein weiteres Traditionsunternehmen, die Gärtnerei Bopp schließt ihre Pforten. Ganz verschwindet die Gärtnerei nach 100-jähriger Firmengeschichte aber nicht von der Bildfläche, wie Gärtnermeister Andreas Bopp berichtet. Denn in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Event- und Trauerfloristik sowie Grabpflege stehen die Bopps der Kundschaft weiterhin zur Verfügung.

"Klar, wir bedauern die Schließung des Ladengeschäftes zum 31. Juli", sagt Andreas Bopp, "doch manchmal gibt es halt Schritte, die man einfach gehen muss." Und das auch mit Blick in die Zukunft, denn seinem Sohn Sebastian will Andreas Bopp einen gesunden und zukunftsfähigen Betrieb übergeben. Deshalb war es jetzt "Zeit für Veränderungen". Die Zukunft liege eindeutig im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, berichtet Sebastian Bopp, der als Diplom-Ingenieur für Landschaftsbau und -management das Handwerk seiner Vorfahren von der Pike auf gelernt hat.

Wohin die Richtung geht, hat man in der Familie Bopp, wo sich seit 100 Jahren das Leben mehr oder weniger um und in den Gewächshäusern abgespielt hat, schon vor Jahren erkannt. "Es war deshalb eine gute Entscheidung das Hauptaugenmerk auf den GaLa-Bau zu legen, wenngleich es immer ein hohes Ziel der Bopps war, die Kundschaft aus dem Einzugsgebiet rund um Limbach zufrieden zu stellen. Und das gelang auch, denn die langjährigen Kunden, bei denen der Gang zum "Lembocher Gärtner" einfach dazu gehörte, werden das Angebot und die Beratung des Verkaufsteams um Ramona Bopp sicher vermissen. Ganz verzichten braucht allerdings niemand, so die Firmenchefs, denn sowohl Floristik zu besonderen Anlässen als auch Gartenbau und Grabpflege werden weiterhin von den Fachleuten abgedeckt. "Da genügt ein Anruf und man erfährt Hilfe, einzig das Ladengeschäft fehlt", sagt Andreas Bopp.

Was letztlich zum Aus des Geschäfts geführt hat, ist wohl die Summe einiger Erkenntnisse. Zum einen gibt es derzeit Blumen quasi an jeder Ecke, so dass der Besuch beim Floristen seltener wird, die "Zahl der Gärtlebesitzer wird auch weniger und das Geschäft mit der Gartenplanung und Gartengestaltung läuft gut", so Andreas Bopp, der froh ist, das Ende seines Ladengeschäftes selbst bestimmen zu können. Dass dies nach einhundert Jahren schmerzt, merkt man Vater und Sohn Bopp an, doch beide sind sicher, den richtigen Schritt zu tun.

Den richtigen Schritt machte im Jahre 1919 auch Valentin Bopp senior, der nach seiner Lehrzeit im schweizerischen Davos auf einer relativ kleinen Fläche im Zentrum von Limbach einen Gemüseanbaubetrieb gründete. 1920 folgte der Bau des ersten Gewächshauses. Das war mit 100 Quadratmetern eher ein bescheidenes Häuschen, dem noch zwei Gewächshäuser mit 400 und 1000 Quadratmetern folgten. Nach den Investitionen war klar, dass mit Valentin Bopp die zweite Generation in die Geschäftsleitung einsteigen musste. In die Ägide von Valentin Bopp junior fiel auch der Bau der Verkaufsanlage in der Ringstraße, die 1999 von Andreas Bopp nochmals erweitert und durch eine Freifläche ergänzt wurde. Vorher lief der Verkauf in einem Kellerraum - heute ist da das funktionelle Büro untergebracht - und manch einer erinnert sich noch heute an die Stufen, die man hinabsteigen musste, um vom freundlichen Personal mit allem, was das Herz von Gartenfreunden erfreute, versorgt zu werden.

Um einhundert Jahre erfolgreich zu arbeiten, oblag es natürlich den drei Firmenchefs Valentin senior, Valentin junior und Andreas - er übernahm 1993 - Bopp, immer am Puls der Zeit zu bleiben. Das Ebbe-und-Flut-System in den Gewächshäusern, die Umstellung auf umweltschonende Produktion in allen Bereichen und die Auszeichnung durch die damalige Landwirtschaftsministerin mit dem Gütesiegel "Kontrollierter umweltgerechter Zierpflanzenbau" belegen dies.

Mitdenken und strategisch nach vorne schauen war also immer ein Prinzip der Bopp’schen Geschäftsführung und so darf man sich sicher sein, dass der Entschluss, in der vierten Generation das Angebot der ehemaligen Kunst- und Handelsgärtnerei zurück zu fahren und sich auf das Kerngeschäft Garten- und Landschaftsbau zu konzentrieren, wohl überlegt ist. "Von der Planung mit modernsten Geräten bis zur Ausführung in allen Details sind wir der richtige Ansprechpartner", verspricht Sebastian Bopp. Der wird, genau wie sein Vater Andreas und Mutter Ramona, auch an den Tagen des Räumungsverkaufes, der am Mittwoch, 3. Juli, beginnt, in den Geschäftsräumen zu finden sein. Und dass da bei allem Verständnis für den gravierenden Schritt auch Wehmut ins Spiel kommt, ist klar.