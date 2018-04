Mosbach. (stm) Täglich erreichen das Kulturamt der Stadt Mosbach Anfragen zum beliebten "Folk am Neckar"-Festival. Auch wenn es erst am Freitag und Samstag, 3. und 4. August, wieder so weit ist, möchten die Besucher jetzt schon ihre Campingplätze buchen, Tickets kaufen und natürlich Einzelheiten zum Programm erfahren. "Folk am Neckar" bietet wieder zwei Tage lang im und am Burggraben in Neckarelz Folkmusik mit einem internationalen Line-up.

Am Freitag eröffnen "The O’Reillys and the Paddyhats" um 19 Uhr das Festival. Die sieben Multi-Instrumentalisten zelebrieren Irish Folk Punk mit harter Backline, treibendem Folk und ganz viel Leidenschaft. Lieder, die alle mit auf die Reise nehmen, die die zweite Formation am Freitagabend weiterführt: "The Rubber Wellies". Originell, aber durchaus auch provokant, sind die Rubber Wellies eine fahrende Folktruppe, wie es wenig andere gibt. Ihr unnachahmlicher Mix besteht aus gute Laune machenden Mitsingstücken, ergreifenden Introspektiven und unbekümmerten Derbheiten. Dazu erzählen sie Geschichten - mehrsprachig, wie es sich für Weltenbummler gehört. Leichtfüßig bewegen sie sich zwischen Singer-Songwriter-Folk, Shanties, mexikanischer Ranchera Musik, Bossa Nova, Reggae, Old Time und Swing.

Mit der dritten und letzten Band des Abends, "Cúig", geht die Reise weiter nach Irland. Beim Wettbewerb "All Ireland Fleadh battle of the bands" spielten die Youngsters die starke Konkurrenz an die Wand und hinterließen einen tobenden Saal. Da war der Jüngste gerade 14 und der Älteste 18 Jahre alt. Bei den "Irish American News Awards" wurden sie als "best new Irish Band" ausgezeichnet. Wenn man die Cúig-Arrangements irischer, galizischer oder auch amerikanisch inspirierter Musik hört, dann kann man nur staunen wie reif und ausgeklügelt sie sich anhören.

Am zweiten Tag des Festivals gibt es am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr ein Wiedersehen und Wiederhören mit "Ballad of Crows". Die vier Jungs verschmelzen großartige Songs und exquisite Melodien mit honigsüßen Vocal-Harmonies. Ihr Sound ist mit sehr modernen Rhythmen gewürzt, auch wenn seine Wurzeln in der traditionellen Musik liegen. Die Musik des Quartetts ist gleichsam geprägt von den traditionellen Klängen und Balladen seiner schottischen Heimat wie durch die Nu-Grass und Americana Bewegungen in den USA.

Auch die nächste Formation, die "Iona Fyfe Band", hat ihre Wurzeln in Schottland. Hier kommen die Fans von herausragenden Frauenstimmen voll auf ihre Kosten. Iona Fyfe war Finalistin des Wettbewerbs "BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year 2017" und im selben Jahr nominiert für den "Scots Singer of the Year" bei den MG ALBA Scots Trad Music Awards. Heute, im zarten Alter von 20 Jahren, ist sie bereits mehrfach ausgezeichnet und eine von Schottlands vielversprechenden Folksängerinnen. Bei ihr steht das traditionelle, balladenreiche Liedgut ihrer Heimat Aberdeenshire ganz im Mittelpunkt. GlobalMusic.de schreibt: "Dieser wundervollen Stimme nicht zu erliegen, ist nahezu unmöglich. Iona Fyfe gehört zum Besten, was Schottland gesanglich zu bieten hat."

Kraftvoll, schweißtreibend und extrem tanzbar geht es dann weiter mit "Tears for Beers". Die fünf Mann rund um Sänger Lars Jensen fackeln eine rasante Baltic-Power-Folk Party ab: Eigene und aktuelle Hits wie "Diamonds" von Rihanna werden hemmungslos mit Heavy-Rock-Klassikern wie "Nothing Else Matters" oder "Black Betty" gemixt. Es gibt kein Tabu, erlaubt ist, was Spaß macht.

Danach ist es höchste Zeit für "Mainfelt". Mitreißender Rhythmus, gepaart mit einer ordentlichen Portion Lebensfreude - so kennen Fans die erfolgreiche Band aus dem Herzen Südtirols. Ihr Folkrock, der oft als "handcrafted and heartmade" bezeichnet wird, trifft den Nerv der Zeit. Den Schlusspunkt setzen die Schottenrocker von "Skerryvore". Die Band konnte schon zweimal den Scotland’s Traditional Music Award "Live Act des Jahres" (2016 & 2011) für sich beanspruchen. Ihr einzigartiger Stilmix aus Folk, Trad, Rock und Americana repräsentiert all die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Werdegänge der acht Bandmitglieder, die aus verschiedenen Regionen Schottlands stammen.

Rustikale kulinarische Köstlichkeiten, Bierspezialitäten vom Fass und hochprozentige Whiskyspezialitäten runden das Programm ab. Ein Fest für alle Freunde handgemachter Folkmusik!

Info: Tickets gibt es ab sofort unter www.folk-am-neckar.de und bei der Tourist Info Mosbach.