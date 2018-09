Atemberaubende Kunststücke mit Loopings und Über-Kopf-Flugeinlagen: Mit Seglern, Motorflugzeugen und Hubschrauber ging es beim Fliegerfest der Fliegergruppe Mosbach am Hamberg in die Höhe. Foto: Thomas Kottal

Von Frank Heuß

Mosbach. Es ist diese Mischung aus Wummern und Knattern, die alle Blicke sofort gen Himmel schnellen lässt. Viele Flugzeugbegeisterte - unter ihnen viele Kinder - hatten wieder beim Fliegerfest ihren Spaß. Schon seit Jahrzehnten veranstaltet einmal im Jahr auf dem Flugplatz "Schreckhof" auf dem Hamberg die Fliegergruppe Mosbach dieses Fest.

Der etwa 70 Mitglieder starke Verein nutzte am Wochenende die Bühne vor zahlreichen Besuchern einmal mehr, um das Können seiner Aktiven zu demonstrieren, aber auch, um die Faszination des Fliegens mit einem freizeitlichen Festcharakter bei ausgiebiger Bewirtung zu verbinden.

"Das Wetter könnte kaum besser sein", freute sich Vorsitzender Björn Oeß am vergangenen Samstagnachmittag. Regenfrei, wenig Wind, Sonnenschein und trotzdem nicht zu warme Außentemperaturen boten beste Bedingungen für die Verantwortlichen im "Tower", die ersten Flüge freizugeben. Und das ist kein einfaches Geschäft: Sicherheit zu gewährleisten, steht an oberster Stelle. Trotz der Absperrungen muss am Boden konzentriert auf Personen und Beeinträchtigungen für die Piloten geachtet werden.

"So um die 4000 Besucher erwarten wir schon", gab Björn Oeß eine Zielmarke für die Resonanz aus. Der Aufwand des Festes ist beträchtlich - auch viele externe Piloten und Organisationen nehmen mit ihren Fluggeräten teil. Die Auswahl reicht von Standard-Segelfliegern über "Oldtimer"-Motorsegler bis hin zu hochmodernen Leichtflugzeugen. Ebenso waren Hubschrauber am Start, die durch Geräusch und mächtigen Wind ihrer Rotoren dem Publikum ein Stück Fluggefühl direkt an die Plätze brachten.

Original und Modellbau trafen beim Fliegerfest aufeinander. Foto: Frank Heuß

Dass die Fliegerei anspruchsvoll ist, machten Loopings, Überkopf- und Sturzflüge oder mittels Rauchpatronen an den Flügeln gezeichnete Luftbilder deutlich. "Mentales Training ist sehr wichtig", weiß der Mosbacher Tobias Hackel, Vizeweltmeister und Mitglied des deutschen Nationalkaders im Segelkunstflug.

Dass in der Höhe keine Unbeherrschtheit passieren darf, versteht sich von selbst und auf entsprechend lange Sicht ist das Training angelegt: Schon ab 14 Jahren können erste Erfahrungen im Cockpit gesammelt und mit 16 der Flugschein erworben werden.

Mit dabei ist beim Fliegerfest auch die Modellfliegergruppe Mosbach, die zwischen den "richtigen" Flügen ihre technisch ausgefeilten Modellflieger in die Höhe schickte. Zwei originalgetreue Modelle der viersitzigen "Morane" von Ralph Faber präsentierten die unterfränkischen Modellbauer Werner Seitz und Roland Göbel erstmals der Öffentlichkeit. Rund 800 Stunden Arbeit steckten sie in zwei Jahren in die detailgetreuen Nachbildungen im Maßstab 1:4.

Wer dem Traum vom Fliegen in den beengten Maschinen auf den Passagiersitz näher kommen wollte, der hatte dazu bei Rundflügen die Gelegenheit. Für 45 Euro konnte man wahlweise im Motorsegler, im Motorflugzeug, im Segelflug mit Flugzeugschlepp oder im Hubschrauber abheben. Aber auch, wer doch lieber "am Boden bleiben" wollte, konnte mit der Moderation von Meikel Latta, der auch Piloten und Passagiere interviewte, einiges von der Faszination des Fliegens erfahren und unterhaltsame Stunden verbringen. Live-Musik gab es am Abend von den "Acoustic Brewers" im Festzelt zu hören.

Am Sonntag lockte das Fest wieder zahlreiche Besucher, darunter viele Kinder an. "Und das trotz des durchwachsenen Wetters", sagte Tobias Hackel am gestrigen Montag der RNZ erfreut. Die Verantwortlichen der Fliegergruppe Mosbach haben sich wieder einmal einiges einfallen lassen. Für die kleinen Flugzeugbegeisterten bot der "Bonbon-Bomber" eine süße Überraschung aus der Luft. Zufrieden mit dem Verlauf des Festes zeigte sich denn auch Tobias Hackel.