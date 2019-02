Hoch hinaus und bis ins All: Den Blick in die Sterne wagte die Showtanzgruppe der Agricola unter dem Motto "Horoskop - im Zeichen der Liebe". Fotos: Nadine Kühn

Billigheim. (nak) Rentiere, Leoparden, Piraten, Kapitäne und selbst Superman schauten am Samstag im Michaelsheim in Billigheim bei der Prunksitzung der FG Agricola vorbei. "Ich hoffe die Bühne hebt", lachte Elferrat Jürgen Derfuß, der zusammen mit Jens Knapp das närrische Volk sowie zahlreichen Abordnungen befreundeter Faschingsgesellschaften begrüßte.

Der agricola-eigene Nachwuchs, die Peppermint Girls unter Leitung von Bettina Löhsl und Christine Lechner, eröffneten mit ihrer Cheerleader-Nummer den Abend und erhielten die erste Rakete. Ihnen folgten die Goospumps des TV Mosbach (Trainerin Celina Piringer), die das Publikum mit auf eine Weltreise nahmen. Heimisch wurde es mit der Prinzengarde des FV Freibier aus Sulzbach. Zum Badnerlied marschierten die Mädels ein und wurden von einem lautstark mitsingenden Publikum gefeiert.

Bandagen bei den Tänzerinnen der Showtanzgruppe der Allfelder Weißköpf (Trainerinnen Simone Szedlak und Sabrina Geißler) wie auch bei der Jugendgarde der Hausemer Windbeutel (Andrea Gehrig, Verena Hartmann) ließen erkennen, dass sich die Mitglieder auch von Verletzungen nicht vom närrischen Treiben abhalten lassen. Beide zeigten umjubelte Nummern, ehe Briefträgerin Sibylle Seufert in die Bütt stieg. "Ich brauch kei Musik, ich unterhalt mich selbst", erklärte sie beim Einmarsch und suchte sich im Publikum gleich noch Bernd als Assistenten aus. Mit vielen doppeldeutigen Aussagen verdeutlichte sie den Gebrauch einer Sockenanziehhilfe. "Eine super Bütt, net ganz jugendfrei aber toll", lobte Jürgen Derfuß.

Fetzig wurde es mit der Showtanzgruppe Fideler Aff Walldürn unter dem Motto "Statt einsam lieber gemeinsam" (Trainerinnen: Nina und Sabine Trabold, Petra Kehl). Mit Boxhandschuhen tanzte sich die Gruppe in die Herzen der Zuschauer. Die Blau-Weißfunken der Schorlemafia Trienz (Trainerinnen Susanne Frauenschuh und Marie Schüssler) zeigten, wie auch die Mondspretzergarde aus Waldmühlbach (Trainerinnen Julia und Melanie Zipf, Heike Morsch) und die Prinzengarde Allfeld, Gardetanz vom Feinsten. Die Stimmung heizte die Freibier-Showtanzgruppe mit ihrer Nummer zurück in die "80er Jahre" an, danach beatboxten sich die "Herner in Strumpfhosen" durch ihre modern-skurrile Fassung von Robin Hood. Jetzt tobte die Halle endgültig. Vor der Pause dankte Derfuß noch allen Helfern vor und hinter der Bühne für ihren Einsatz und nahm Ehrung verdienter Mitglieder vor. Für elf Jahre würdigte er Dirk Breuner und Julian Haag, für 22 Jahre Nadine Walz, Sandra Pompe, Helen Garcia und Franziska Hafen. Bereits 33 Jahre für die FG aktiv ist Sabine Lang. Auch die Prinzengarde der FG "Agricola" Billigheim (Trainerin: Franziska Hafen) war mit ihrem schmissigen Tanz eine wahre Augenweide. Die Garde hatte eine neue Uniform erhalten, was sie zum Thema ihres Auftrittes machte.

Mit einer eigenen Nummer startete die Agricola nach der Pause. Die Showtanzgruppe wagte in goldenen Kostümen mit "Horoskop - im Zeichen der Liebe" den Blick in die Sterne und wurde dafür gefeiert. Das Dorfgeschehen erläuterte "De Dreggsagg" Jörg Marekker: "Im Ort isch net so viel passiert", meinte er anfangs. Stattdessen erzählte er von der "Dübelparty" mit seinen Kumpels, als Pendant zur Tupperparty. Das "kleine Dreggsäggle" - Tochter Lisa - erinnerte ihn an diverse Begebenheiten im vergangenen Jahr, etwa die Apfeldiebe, die Arno Gätschenberger erklärten, wo die besten Äpfel auf der Plantage wachsen, die verquere Rede des ersten Landesbeamten beim Neujahrsempfang oder die explodierenden Puderzuckerpreise beim Waffelfabrikle. Für seine fulminante Darbietung erhielt Marekker Standing ovations und die zweite Rakete des Abends.

"Chaos im Kino" zeigten die Wild Thights (Trainerinnen Donate Kaltenmaier, Michaela Hafen, Dagmar Baust). Schon die auf Billigheim zugeschnittenen Werbesprüche brachten das Publikum zum Toben und läuteten das große Finale ein. Die Showtanzgruppe des FC Asbach unter Leitung von Sarah Haas, Nadine Bauer und Celine Zirkler wandelten die Tribute von Panem in ihrem Tanz ins Positive. Bevor der Elferrate unter der Leitung von Sabine Lang und Helen Garcia den Abend grandios beendeten, eroberten noch die Katzentaler Wildcats (Trainerinnen Alexandra Sinn, Manuela Ochs) mit "Back to the 90’s" die Bühne.