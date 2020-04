Von Ursula Brinkmann

Balsbach. Still und stumm und leicht zu übersehen, wie das bekannte Kinderlied vom "Männlein im Walde" – so kann man Kindern eine Vorstellung vom Corona-Virus vermitteln, jenes wie ein lustiger Spielball aussehende Teilchen, das unser Leben so stark beeinflusst. Helen Kemmerer hat ein musikalisches Bild gemalt: "Corona ist so winzig, man sieht es nicht. Es setzt sich gern auf Hände und ins Gesicht." Zu der bekannten Melodie hat sie einen neuen Text geschriebenen. "Den haben alle meine ‚Singen-Bewegen-Spielen‘-Kinder bekommen", erzählt die Musikpädagogin im wöchentlichen RNZ-Telefon-Interview zur Lage ihrer Balsbacher Familien in Corona-Zeiten.

Für die ganz Kleinen hat sie eine Anleitung zum Basteln von Fingerpüppchen mitgeliefert, die zu einem Ostergedicht passen, die Größeren dazu ermuntert, aus dem "Corona Lied" ein Musikvideo zu "basteln". Das bringe hoffentlich ein bisschen Leichtigkeit und Abwechslung in den Ausnahme-Alltag, erhofft sich Helen für ihre Kindergartenkinder, Schüler und Schülerinnen ebenso wie für die eigenen drei, Leonard, Greta und Laurenz. Denn so etwas wie Lagerkoller breitet sich in der dritten Woche des erzwungenen Dauerzusammenseins auch im Hause Kemmerer aus. "Wir haben uns zwar damit abgefunden, dass es länger dauern wird, aber schön ist es nicht", konstatiert Matthias Kemmerer.

So gut es geht, managen er und seine Frau die Situation, und das heißt: vormittags begleiten die Eltern die beiden Schulkinder bei ihren Aufgaben, wenn Matthias Spätschicht hat in der Justizvollzugsanstalt in Adelsheim und erst mittags das Haus verlässt. "Ich bin Gretas Lehrer, und meine Frau kümmert sich um Leonard." Doch die drei, vier Stunden, die das eigene Zuhause zur Schule wird, kämen den Kindern weitaus länger vor als die sieben oder acht Stunden, die sie sonst in der Schule verbringen. "Da müssen wir nach einer, anderthalb Stunden eine Pause einlegen." Die Institutionen Schule und Kindergarten erfahren im Hause Kemmerer gerade eine wachsende Wertschätzung – und sicher nicht nur dort …

Ist Matthias in der Frühschicht, übernimmt Helen die Lehrerinnenrolle allein. "Ich bin sehr, sehr froh, dass bald Ferien sind!" Dass sich die Schließung von Schulen und Kindergärten am Anfang der Corona-Pandemie in Deutschland noch wie Ferien angefühlt hat, scheint lange her. Wenn die Eltern mit den beiden Großen über den Aufgaben brüten, dann wird’s dem fünften im Bunde langweilig. Der Vorschüler Laurenz will beschäftigt werden. Mutter Helen ist zwar froh, dass sich der Sechsjährige oft einer seiner Lieblingstätigkeiten, dem Malen, zuwendet, aber irgendwann wird auch das fad. "Wir müssen aufpassen, dass er nicht zu kurz kommt." Dann geht’s in den Wald oder es werden die Kartenspiele hervorgeholt. "Uno ist derzeit sein liebstes", sagt der Vater, der auch nahezu jeden Tag mit den Kindern im Garten Fußball spielt.

"Wenn’s mal hart wird für uns alle, dann versammeln wir uns auch mal vorm Fernseher", gesteht Helen Kemmerer. Als kürzlich prominente deutsche Musiker unter dem Titel "Wir bleiben zuhause" ein Online-Festival veranstalten, da lief die mehrstündige Sendung übers Handy, das vom Esstisch zum Bügelbrett und an die Badewanne "wanderte", schließlich sind die Kemmerers eine ausgesprochen musikalische Familie.

Nur Matthias enthält sich und sehnt sich nach freien Zeiten, in denen er seinen persönlichen, vor allem sportlichen Neigungen frönen kann. "Das kommt schon ein bisschen zu kurz." Seine ehrenamtliche Tätigkeit als CDU-Gemeinderat von Limbach leide bisher nicht. "Von Bürgermeister Weber werden wir laufend informiert, in der Fraktion tauschen wir uns per Mail, Messenger-Dienst oder Telefon aus", kann Matthias Kemmerer noch keine wesentlichen Unterschiede zu den kommunalpolitischen Abläufen im Normalmodus feststellen.

Allen fehlen die gewohnten Abläufe. Das sei anstrengend, können wohl alle fünf einen gewissen Lagerkoller nicht mehr abstreiten. "Und abends bin ich echt k.o.", seufzt Helen. "Abstand halten ist jetzt Pflicht", hat sie im Corona-Lied gedichtet. Die andere Pflicht, zuhause zu bleiben, da wird’s allmählich ein bisschen zu dicht.