Fahrenbach. Es wurde eines der berühmtesten Albumcovers der Musikgeschichte: Auf dem Zebrastreifen spazierten vor 50 Jahren die Beatles über die Londoner Abbey Road. Einen solchen Zebrastreifen oder eine Tempo-30-Zone fordert Helmut Frank in der Trienzer Ortsdurchfahrt in der Nähe des dortigen Kindergartens. "Da wir im kompletten Ort keinen sicheren Übergang haben", argumentiert Helmut Frank. Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat einen Fußgängerübergang dort geprüft - mit ernüchterndem Ergebnis.

Aus Mosbach hat es kein grünes Licht für einen Übergang oder für eine 30er-Zone gegeben. Womit der Trienzer nicht einverstanden ist, denn schließlich seien dort viele Senioren und Kinder unterwegs. Das weiß auch der Fahrenbacher Bürgermeister Jens Wittmann, der bei einem Vor-Ort-Termin mit der Rhein-Neckar-Zeitung seine Unterstützung zusagt. "Insgesamt haben wir in Fahrenbach, Robern und in Trienz drei Stellen, an denen wir uns einen Fußgängerübergang wünschen", sagt er und fügt hinzu: "Und alle drei sind uns gleich wichtig." Deshalb habe sich der Gemeinderat schon einige Male damit befasst.

Auch hier in Trienz möchte die Gemeinde hier einen Fußgängerüberwegbewilligt bekommen. Fotos: Alexander Rechner

Auch in Zukunft werden sich die Volksvertreter mit diesem Thema auseinandersetzen. Denn der Bürgermeister will am Ball bleiben und sich weiterhin für eine Realisierung starkmachen. Gerade im Ortsteil Fahrenbach verfolgt er das Ziel, einen Zebrastreifen in der dortigen Ortsdurchfahrt (Landesstraße 525) bewilligt zu bekommen.

Schließlich habe die Gemeinde bis zum neu gebauten Netto-Markt in Richtung Sattelbach einen Gehweg gebaut, damit die Bürger(innen) sicher zum Einkaufen kommen. Jedoch fehle nun bei der Tankstelle ein Fußgängerübergang, der den Gehweg mit dem Neubaugebiet verbindet. "Täglich laufen zwischen 14 und 15 Uhr an dieser Stelle viele Schüler(innen) ins Neubaugebiet", erläutert Bürgermeister Wittmann. Und auch die sollen sicher die rege befahrene Ortsdurchfahrt überqueren können. Auch Seniorinnen und Senioren, teilweise mit Rollatoren, wechseln dort die Straßenseite. Mitunter kein einfaches Unterfangen, weiß der Bürgermeister.

Mit dem Landratsamt ist man deshalb immer wieder in regem Austausch. Neben Trienz und Fahrenbach spricht der Rathauschef dann auch die Situation in Robern, genauer in der Nähe des Gasthauses "Löwen", an. Die Wagenschwender Straße, auch hier die Landesstraße 525, überquerten viele Bürger(innen) täglich, um beim örtlichen Bäcker einzukaufen. Parallel dazu halten in dieser Ortsdurchfahrt auch Schulbusse, aus denen zahlreiche Kinder und Jugendliche aussteigen und über die Straße laufen, erläutert Wittmann. Angesichts des regen Lkw-Verkehrs und der unübersichtlichen Stellen, ist es dem Bürgermeister ein besonderes Anliegen, dort zumindest eine 30er-Zone einrichten zu dürfen.

In Robern möchte die Gemeinde hier einen Fußgängerüberwegbewilligt bekommen. Fotos: Alexander Rechner

Die Entscheidung darüber trifft aber nicht die Gemeinde, sondern das Landratsamt als zuständige Behörde. Und diese hat eine Verkehrszählung an allen drei Orten veranlasst. Jedoch haben die vor den Sommerferien vorgenommenen Zählungen ergeben, dass die geforderten Voraussetzungen nicht vorliegen, erklärt Pressesprecher Jan Egenberger vom Landratsamt auf RNZ-Nachfrage. Laut den Vorgaben komme nämlich ein Fußgängerüberweg nur dann in Betracht, wenn in der Spitzenstunde 50 Fußgänger und mehr gebündelt die Straße überqueren und gleichzeitig mindestens 200 Kraftfahrzeuge und mehr die zu querende Straße befahren.

"Diese Kriterien wurden zuletzt durch die Einführung eines Leitfadens durch das Verkehrsministerium zwar erweitert, aber selbst diese Kriterien (mindestens 200 Kraftfahrzeuge in der Spitzenstunde und mindestens zehn Schutzbedürftige innerhalb von 30 Minuten) wurden an den genannten Stellen bei Weitem nicht erreicht", heißt es aus der Kreisbehörde. Weshalb die Fußgängerüberwege vom Landratsamt im Rahmen einer von der Gemeinde beantragten Verkehrsschau im Juni abgelehnt werden mussten. Trotzdem steht dieses Thema weiterhin im Fokus von Bürgermeister Wittmann, denn auch hier will er etwas bewegen.