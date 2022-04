Ganz glücklich wirkte der Biber in der Ecke des Fahrenbacher Carports nicht. Gut, dass es schnell wieder zurück in die Natur ging. Foto: Uwe Köbler

Fahrenbach. (kö) Da staunte der Fahrenbacher Klaus Brutscher nicht schlecht. Als er am späten Dienstagvormittag sein Auto aus dem offenen Carport in der Fahrenbacher Hauptstraße gefahren hatte, entdeckte er ein ganz besonderes Tier. Ein "waschechter Biber" hatte sich in den Carport verirrt und saß zusammengekauert in einer Ecke.

Klaus Brutscher reagierte richtig. Er sorgte mit einer Absperrung dafür, dass der Biber nicht doch noch auf die direkt vorbeigehende Landstraße laufen konnte und informierte die Gemeindeverwaltung Fahrenbach. Auch dort glaubte man zunächst an einen verspäteten Aprilscherz, denn ein Biber in der Ortsmitte, weitab von jeglichem Gewässer, ist wahrlich nicht alltäglich. Man verständigte also das Veterinäramt beim Landratsamt Mosbach beziehungsweise Buchen, das umgehend einen der hier ansässigen Biberberater des Neckar-Odenwald-Kreises, in diesem Fall Martin Kuhnt, vorbeischickte. Der nahm den "Biber auf Abwegen" in einem Transportkorb auf, und brachte ihn nach Absprache mit seinen Kollegen ihn zurück in die Freiheit. "Meister Bockert" wurde nahe der Seebach wieder ausgesetzt.

Es handelte sich um ein etwa zwei Jahre altes Tier, das wohl auf dem Weg in die Selbstständigkeit falsch abgebogen ist, wie Garagenbesitzer Klaus Brutscher, der über den guten Ausgang des Biber-Blitzbesuches erleichtert war, schmunzelnd bemerkte.

Info: Die Biberberater des Kreises sind unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen: Joachim Bernhardt: Tel.: (06281)557117, E-Mail: jobernhardt@web.de; Martin Kuhnt: Tel.: (06282) 248452, E-Mail: biberberater@kuhnt.eu; Markus Volk: Tel.: (06261)841074, E-Mail: markus.volk@neckar-odenwald-kreis.de; Helmut Schnatterbeck Tel.: (0151)12290300, Helmut.Schnatterbeck@neckar-odenwald-kreis.de