Mosbach. (schat) Verschieben – nicht nur beim Fußball ein gängiges Stilmittel. In der Veranstaltungsbranche muss man in Pandemiezeiten ein ums andere Mal verschieben, mitunter sogar mehrfach. Tourneen, Konzerte, Festivals: Das Coronavirus brachte und bringt die Kalender von Musikern und Fans durcheinander. Da machen auch die (geplanten) Veranstaltungen in Mosbach keine Ausnahme.

Nachdem das Konzert von "Mother’s Finest", das ursprünglich einmal für den 13. Mai 2020 in Mosbach in der Alten Mälzerei angekündigt war, bereits zweimal verlegt worden war (zuletzt auf den 12. Mai 2021), muss es jetzt aufgrund der immer noch angespannten Pandemiesituation noch einmal verschoben werden. "Der neue Konzerttermin ist Sonntag, 8. Mai 2022, um 20 Uhr", teilt die Konzertagentur "provinztour" mit. Die Vorfreude auf das Live-Event mit den Rocklegenden müssen sich Fans also noch ein wenig bewahren. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, weitere Infos unter www.provinztour.de.