Region Mosbach. (rnz) Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sie ausdrücklich gelobt, die "Enkel-Aktion" der RNZ. Noch einmal ein Grund mehr, sie in den entbehrungsreichen Zeiten des Coronavirus weiter zu pflegen. In den Ausgaben Ihrer Rhein-Neckar-Zeitung wollen wir auch in den kommenden Tagen immer wieder all denen Menschen eine Freude bereiten, die aufgrund der Kontakteinschränkungen aus Sicherheitsgründen lieber ganz zu Hause bleiben sollten. Und demnach auch ihre Liebsten nicht "in echt" sehen und sich mit ihnen austauschen können. In der heutigen Ausgabe findet sich eine schöne "Großfamilien-Aktion" für Annerose Maissenhälter aus Billigheim, die heute 82 Jahre alt wird.

Oma und Opa eine Nachricht zukommen zu lassen, ist ganz einfach: Schreiben oder malen Sie eine Botschaft auf ein Plakat und schicken ein Bild davon an die Mailadresse rhein-neckar@rnz.de.