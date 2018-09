Bürgermeister Marco Eckl genießt die schöne Landschaft in und um Elztal. Foto: Gruhler

Elztals Bürgermeister schätzt die Menschen in seiner Gemeinde - und hätte gern weniger Bürokratie

In zwei, drei Sätzen: Was ist Elztal (für Sie)? Was macht die Gemeinde aus?

Die Gemeinde Elztal ist ein liebens- und lebenswerter Ort. In jedem unserer Ortsteile gibt es Kindergärten, im Bereich der Grundschule erstellen wir gerade ein neues Konzept mit einem Grundschulzentrum in Dallau. Mit unseren Naherholungsgebieten und der reizvollen Landschaft zwischen Odenwald und Bauland haben wir sicherlich auch einen hohen Freizeitwert und viele schöne Fleckchen in und um Elztal.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Die Stärke von Elztal liegt ganz klar bei den Menschen, die hier leben. Das ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde mit ihren vielen Vereinen und kirchlichen sowie weltlichen Institutionen ist sicherlich überdurchschnittlich hoch. Gleiches gilt auch für unsere Ortschafts- und Gemeinderäte und die Zusammenarbeit mit unserer Verwaltung. Gemeinsam hat man in der Vergangenheit viele Aufgaben bewältigen können und viel Gutes auf den Weg gebracht.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Wie haben noch einige Maßnahmen zur Instandhaltung unserer Infrastruktur umzusetzen. Nach und nach werden wir diese Liste abarbeiten und dafür sorgen, dass Elztal auch weiterhin ein liebens- und lebenswerte Ort bleibt.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Dass man wieder etwas freier von gesetzlichen und bürokratischen Normen und Reglementierungen arbeiten könnte und die Gemeinde mehr Entscheidungen treffen dürfte.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Betrachtet man sich die Geschwindigkeit der technischen und medialen Entwicklung, ist eine Prognose sehr schwer. Die Digitalisierung in unserer Arbeitswelt und im privaten Bereich wird sicher immer weiter voranschreiten. Für unsere Gemeinde wünsche ich mir, dass es weiterhin viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwesen einbringen.